Пети призвал отказаться от ВАР: «Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Попытки контролировать эмоции убивают футбол»
Эммануэль Пети призвал отказаться от использования ВАР.
«Юрген Клопп прав, ВАР нужно убрать. Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Мы больше не люди, и теперь мы хотим, чтобы машины заменили людей. Интерпретации моментов, сделанные при просмотре ВАР, иногда кажутся странными.
Это создает слишком много встречных проблем, и так много плохого перевешивает хорошее. Нам следует отказаться от ВАР и вернуться к тому, что было раньше, когда судьи могли допускать ошибки.
Человеческие ошибки – это часть футбола, и ВАР портит атмосферу игры. Самая большая трагедия в футболе – это попытки контролировать эмоции, они спонтанны, и я думаю, что это убивает футбол», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».
Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»
Вар - это не панацея, а инструмент, который должен служить во благо ИГРЕ в умелых руках(!), но судьи деградировали до уровня обезьян, которым дали микроскоп. Главный инус, на мой взгляд, от введения вар - это размазанная ответственность - главный видит фол, но думает: не свистну, меня на вар проверят, боковой видит оффсайд, но не поднимает флаг - а вдруг ошибся, на вар проверят. Вар смотрит эпизод и думает - а черт его знает, главному виднее, он же в трёх метрах был - и пропускает ошибки. Либо, в плохом случае, вар думает: да мы с этим парнем столько игр вместе отработали, не буду его подставлять, не замечу его ошибки.
А если по теме - ВАР нужен, однозначно. И нужно развивать технологию, постепенно расширяя его полномочия. А замшелые ретрограды пусть, не знаю, в настольный футбол играют и лупят друг друга по щам на эмоциях :)
Мне кажется они досих-пор под эмоциями.