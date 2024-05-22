Пети призвал отказаться от ВАР: «Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Попытки контролировать эмоции убивают футбол»

Эммануэль Пети призвал отказаться от использования ВАР.

« прав, ВАР нужно убрать. Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Мы больше не люди, и теперь мы хотим, чтобы машины заменили людей. Интерпретации моментов, сделанные при просмотре ВАР, иногда кажутся странными.

Это создает слишком много встречных проблем, и так много плохого перевешивает хорошее. Нам следует отказаться от ВАР и вернуться к тому, что было раньше, когда судьи могли допускать ошибки.

Человеческие ошибки – это часть футбола, и ВАР портит атмосферу игры. Самая большая трагедия в футболе – это попытки контролировать эмоции, они спонтанны, и я думаю, что это убивает футбол», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».

Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»