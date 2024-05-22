Пети призвал отказаться от ВАР: «Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Попытки контролировать эмоции убивают футбол»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Арсенал судьи Эммануэль Пети видеоповторы Футбол

Эммануэль Пети призвал отказаться от использования ВАР.

«Юрген Клопп прав, ВАР нужно убрать. Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Мы больше не люди, и теперь мы хотим, чтобы машины заменили людей. Интерпретации моментов, сделанные при просмотре ВАР, иногда кажутся странными.

Это создает слишком много встречных проблем, и так много плохого перевешивает хорошее. Нам следует отказаться от ВАР и вернуться к тому, что было раньше, когда судьи могли допускать ошибки.

Человеческие ошибки – это часть футбола, и ВАР портит атмосферу игры. Самая большая трагедия в футболе – это попытки контролировать эмоции, они спонтанны, и я думаю, что это убивает футбол», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».

Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»

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19 комментариев
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опять будут невероятные ляпы от судей. ВАР конечно не идеален, но все же он нужен.
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Проблема не в вар, а в судьях, чей уровень очень сильно упал везде. И это касается и главных, и боковых, и судей вар.
Вар - это не панацея, а инструмент, который должен служить во благо ИГРЕ в умелых руках(!), но судьи деградировали до уровня обезьян, которым дали микроскоп. Главный инус, на мой взгляд, от введения вар - это размазанная ответственность - главный видит фол, но думает: не свистну, меня на вар проверят, боковой видит оффсайд, но не поднимает флаг - а вдруг ошибся, на вар проверят. Вар смотрит эпизод и думает - а черт его знает, главному виднее, он же в трёх метрах был - и пропускает ошибки. Либо, в плохом случае, вар думает: да мы с этим парнем столько игр вместе отработали, не буду его подставлять, не замечу его ошибки.
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Ваше унылое мракобесие и ретроградность - вот что убивает футбол (и все остальное).
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Ответ Moe Joe
опять будут невероятные ляпы от судей. ВАР конечно не идеален, но все же он нужен.
Конкретно в России VAR повысил качество судейства на уровень. Каждый раз идет обсуждение неявных, относительно неоднозначных моментов, а не "незамеченных" трехметровых офсайдов и левых пенальти на пустом месте.
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Пети призвал отказаться от футбольных правил: «Мы живем в мире, где больше нельзя совершать ошибки. Попытки контролировать эмоции убивают футбол»
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Мы живём в мире, где эмоции почему-то стали важнее фактов и здравого смысла. Если ВАР что-то и убивает, то только НЕГАТИВНЫЕ эмоции от футбола. Не устаю офигевать с этих любителей подменять понятия.
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Ответ Roman Betenya
Мы живём в мире, где эмоции почему-то стали важнее фактов и здравого смысла. Если ВАР что-то и убивает, то только НЕГАТИВНЫЕ эмоции от футбола. Не устаю офигевать с этих любителей подменять понятия.
Вот кстати да, первая фраза - лучше не скажешь. Поставил бы десять плюсов вместо одного, да никак. Причём этот парадокс проявляется буквально везде. Допустим, кому-то эмоции кроют голову настолько, что человек готов набить кому-нибудь морду просто так, ни за что, на ровном месте - и всё равно ведь всегда отыщется толпа уникумов, которая будет его оправдывать. Мол, "горячая кровь, не сдержался", бла-бла. Так это, чёрт возьми, его проблемы. В честь чего защищают того, кто себя не контролирует, фактически давая ему привилегии перед вменяемыми и сдержанными?

А если по теме - ВАР нужен, однозначно. И нужно развивать технологию, постепенно расширяя его полномочия. А замшелые ретрограды пусть, не знаю, в настольный футбол играют и лупят друг друга по щам на эмоциях :)
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Что за глупость он ртом своим высказал ?
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Сам по себе ВАР необходим, потому что ошибки судей могут дорого стоить. В прямом смысле - миллионы евро. Другое дело, что ВАР нуждается в совершенствовании. Судьи часто перестали брать на себя ответственность, перекладывая принятие решения на ВАР, а это неправильно. Убивают же футбол политика, огромные деньги и... Fan ID.
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Тогда за любую жалобу на судейство дисквал на пол года)))
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Французский Мостовой накидывает)
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В мире можно совершать ошибок сколько влезет, но в футболе, где одна ошибка в финале может незаслуженно лишить титула, к которому футболист или тренер идет всю карьеру, лучше все-таки иметь ВАР
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Верните каучуковые мячи ❕
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я думаю надо отменить ВАР, оффсайды, а самое главное - всякие там карточки.
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Конечно))) если бы был ВАР в финале ЧМ-1998, когда Бартез кулаками чуть не убил Зубастика, то ваша великолепная история могла там же закончиться
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ВАР нужно убрать! Побеждать должна та команда, которая больше соперника занесла судейской бригаде перед матчем. У арбитров тоже дети есть и жены хотят бриллианты и норковые шубы, а также играть в казино по выходным. А вы со своим ВАРом убиваете футбол. Так скоро в арбитры никто не пойдет.
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а эмоции Челси в 2009-ом?
Мне кажется они досих-пор под эмоциями.
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