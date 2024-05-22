Роберт Левандовски: «Барса» у меня в сердце. Я уверен, что мы выиграем титулы в следующем сезоне»

Роберт Левандовски уверен, что «Барселона» выиграет трофеи в следующем сезоне.

– Вокруг вас и вашего будущего много шума. Будет ли играть за «Барсу» в следующем сезоне?

– Да, конечно, для меня это совершенно очевидно. Я хочу выиграть много трофеев с «Барселоной», и я уверен, что в следующем сезоне мы сможем играть лучше и выигрывать титулы.

Я всегда хочу лучшего не только для себя, но и для своих товарищей по команде, и я уверен, что эта команда сможет выиграть титулы в следующем сезоне, потому что я вижу, что мы делаем каждый день, и для меня это еще важнее потому, что этот клуб у меня в сердце.

Я хочу многое дать команде и клубу, – сказал нападающий «блауграны».

Левандовски о Мбаппе в «Реале»: «Страха нет. «Мадриду» наверняка понадобится время, он будет терять очки. «Барсе» надо воспользоваться этим»

Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей