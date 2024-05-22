Роберт Левандовски: «Барса» у меня в сердце. Я уверен, что мы выиграем титулы в следующем сезоне»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски уверен, что «Барселона» выиграет трофеи в следующем сезоне.

– Вокруг вас и вашего будущего много шума. Будет ли Роберт Левандовски играть за «Барсу» в следующем сезоне?

– Да, конечно, для меня это совершенно очевидно. Я хочу выиграть много трофеев с «Барселоной», и я уверен, что в следующем сезоне мы сможем играть лучше и выигрывать титулы.

Я всегда хочу лучшего не только для себя, но и для своих товарищей по команде, и я уверен, что эта команда сможет выиграть титулы в следующем сезоне, потому что я вижу, что мы делаем каждый день, и для меня это еще важнее потому, что этот клуб у меня в сердце.

Я хочу многое дать команде и клубу, – сказал нападающий «блауграны». 

Левандовски о Мбаппе в «Реале»: «Страха нет. «Мадриду» наверняка понадобится время, он будет терять очки. «Барсе» надо воспользоваться этим»

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22 комментария
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Ответ Mister Evidence
А как же Боруссия, Бавария, Дельта, Знич и Лех? Уже выкинуты из сердца? ;((
У него большое сердце
+21
0
+21
Кубок Гампера решили провести?
+16
-5
+11
А как же Боруссия, Бавария, Дельта, Знич и Лех?
Уже выкинуты из сердца? ;((
+8
-2
+6
Ответ ягодицы ямаля
Кубок Гампера решили провести?
Три раза. Требл будет, столь любимый фантиками
+4
0
+4
Копу. Дель Соль.
+3
-1
+2
лол, он же болельщик Реала, ну и кринж
+1
0
+1
Мы развиваемся, руководство знает что делать, тренер гений, мы команда, у нас не тренировка а тим-билдинг, скоро Кубок Гампера. И лето, солнце, пляжи, отличный климат, хороший заработок, все хорошо!
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Сейчас футболисты бегают из одного клуба в другой и в каждом счастливы. Каждый в сердце и любовь до смерти ( ну может до конца контракта)
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Значит, не уйдёт...
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У меня большое сердце в наступании на игроков, но только forca Barça
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Меся: Барса у меня в кошельке.
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Правильно, оставайся и хяви тоже надо оставить.
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Леви легенда!
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Ага, за 36 лямов в год внезапно Левандовски впустил Барселону в свое сердце. Ну еще бы. Даже шейхи больше не дадут. А то бы Иттифак был прямо в сердце поляка.
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Ответ Mister Evidence
А как же Боруссия, Бавария, Дельта, Знич и Лех? Уже выкинуты из сердца? ;((
раньше у него и Реал в нем был, говорил что мечтает за Реал играть. а вот уже и нет
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