Лаутаро поставил себя на уровень Мбаппе, Холанда и Левандовского: «Статистика и трофеи подтверждают это. Мне нечему завидовать»

Лаутаро Мартинес назвал себя одним из лучших форвардов современности.

– Ощущаете ли вы, что находитесь на уровне , , Роберта Левандовского?

– Да, мне нечему завидовать. Об этом говорят и трофеи, и статистика.

Есть чемпионы, у которых меньше трофеев, чем у меня. Я должен продолжать упорно и ответственно работать, как учил меня мой отец. Но я могу стоять в одном ряду с этими великолепными нападающими, – сказал форвард « » в интервью La Gazzetta dello Sport.