Лаутаро поставил себя на уровень Мбаппе, Холанда и Левандовского: «Статистика и трофеи подтверждают это. Мне нечему завидовать»

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Лаутаро Мартинес назвал себя одним из лучших форвардов современности.

– Ощущаете ли вы, что находитесь на уровне Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Роберта Левандовского?

– Да, мне нечему завидовать. Об этом говорят и трофеи, и статистика.

Есть чемпионы, у которых меньше трофеев, чем у меня. Я должен продолжать упорно и ответственно работать, как учил меня мой отец. Но я могу стоять в одном ряду с этими великолепными нападающими, – сказал форвард «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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18 комментариев
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Не вижу причин спорить с этим, Лаутаро действительно топ.
+14
-6
+8
Лаутаро чемпион мира
+7
-3
+4
Ответ Jese Rodrigues
В ЛЧ все же пшик
Как будто там Холланд или Мбаппе блистали.
+2
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+2
Ответ Владимир Владимирович
Третий сезон подряд Лаутаро забивает 30+ голов во всех турнирах, он топчик. После Мбаппе и Холланда можно смело назвать Мартинеса тремя лучшими форвардами прямо сейчас
Кейн для тебя типо не существует?)
+2
0
+2
Третий сезон подряд Лаутаро забивает 30+ голов во всех турнирах, он топчик. После Мбаппе и Холланда можно смело назвать Мартинеса тремя лучшими форвардами прямо сейчас
+2
-1
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В реал бы его , в нападение, а не истории с черепахой .. вот где был бы результат стабильнее
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Ответ Artur Turik
Как будто там Холланд или Мбаппе блистали.
Если сравнить с Лаутаро, то блистали.
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Ответ News13
Лаутаро чемпион мира
Ага, 2 матча в основе, и оба - на групповом этапе, 0 голов за турнир
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Ответ ten Hag
Ага Как и топарь Паредес)
Победителей не судят)
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