Лаутаро поставил себя на уровень Мбаппе, Холанда и Левандовского: «Статистика и трофеи подтверждают это. Мне нечему завидовать»
Лаутаро Мартинес назвал себя одним из лучших форвардов современности.
– Ощущаете ли вы, что находитесь на уровне Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Роберта Левандовского?
– Да, мне нечему завидовать. Об этом говорят и трофеи, и статистика.
Есть чемпионы, у которых меньше трофеев, чем у меня. Я должен продолжать упорно и ответственно работать, как учил меня мой отец. Но я могу стоять в одном ряду с этими великолепными нападающими, – сказал форвард «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.