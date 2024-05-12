Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей
Роберт Левандовски не планирует покидать «Барселону» этим летом.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барсы» Хави хочет перестроить атаку команды и не нуждается в 35-летнем польском форварде, он считает, что Роберт уже не наберет былую форму.
Однако, по данным Diario Sport, Левандовски не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на слухи. Ему нравятся клуб и город, ему комфортно в команде.
Кроме того, свою форму он считает хорошей и уверен, что сможет выступать на высоком уровне.
Соглашение Роберта с «Барсой» рассчитано до лета 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.
В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
В переводе с польского : "клал я на проблемы клуба, на результаты, на болельщиков. Мне здесь хорошо и точка!"
Второй сезон в барсе полностью повалил
Лучше Роке молодого наигрывать
Конечно есть и индивидумы типа Леау, но им хватает мозгов не рассказывать о том, что они в идеальной форме и претензии к ним необоснованны.