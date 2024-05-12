Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не планирует покидать «Барселону» этим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барсы» Хави хочет перестроить атаку команды и не нуждается в 35-летнем польском форварде, он считает, что Роберт уже не наберет былую форму.

Однако, по данным Diario Sport, Левандовски не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на слухи. Ему нравятся клуб и город, ему комфортно в команде.

Кроме того, свою форму он считает хорошей и уверен, что сможет выступать на высоком уровне.

Соглашение Роберта с «Барсой» рассчитано до лета 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.

В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев
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Свою зарплату он хорошей считает. Остальное его уже не особо волнует
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Физическая форма то у него для 36 летнего очень шикарная, но игровая.... оставляет желать лучшего пока что
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В руководстве Барсы полные лохи, я не понимаю подписывать с такой личкой за ветерана.
+13
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забыли написать самое главно - нравится зарплата, которую ему никто другой в Европе не будет платить)
+9
0
+9
После Мюнхена конечно ему будет нравится тёплая Барселона с пляжами
+12
-6
+6
Ответ Костя Киреев
Свою зарплату он хорошей считает. Остальное его уже не особо волнует
А чо кого то другого волнует тогда?)
+7
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+5
Ему по контракту ещё и повышение зарплаты положено, он что дурак уйти? Вот ещё один результат абсолютно неоправданной трансферной политики Барсы… и это длится годами
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+5
Ответ Born is the King
После Мюнхена конечно ему будет нравится тёплая Барселона с пляжами
Да, будто в Мюнхене не тепло сейчас (+22)

Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
+10
-6
+4
Ответ Real Champions
Да, будто в Мюнхене не тепло сейчас (+22) Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
так летом в Барселоне не играют в футбол
+6
-2
+4
Ответ Born is the King
После Мюнхена конечно ему будет нравится тёплая Барселона с пляжами
Ну да, в Мюнхене ведь холодрыга🥶
+4
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+3
Свою форму он считает хорошей 😁
В переводе с польского : "клал я на проблемы клуба, на результаты, на болельщиков. Мне здесь хорошо и точка!"
+5
-2
+3
Жаль что только он так думает
+7
-4
+3
Пуза нет, форма точно идеальная
+4
-1
+3
С одной стороны в нападение нужен кто-то острее. Проблема в том, что никого лучше Левандовского на горизонте не видно.Этот роке просто полено, а форварда калибром повыше Барселона не может себе позволить
+2
0
+2
Ему по контракту ещё и повышение зарплаты положено, он что дурак уйти? Вот ещё один результат абсолютно неоправданной трансферной политики Барсы… и это длится годами
+2
0
+2
Ему по контракту ещё и повышение зарплаты положено, он что дурак уйти? Вот ещё один результат абсолютно неоправданной трансферной политики Барсы… и это длится годами
+2
0
+2
Гнать поляка палкой
Второй сезон в барсе полностью повалил
Лучше Роке молодого наигрывать
+6
-4
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Какую форму Лёва считает хорошей? Трусы & майку?
+2
0
+2
Солнце, пляж, большая ЗП, курорт Барселона - тут не один Лева не хочет никуда уезжать, но и де Йонг также думает:)))
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0
+2
Ответ Мохнатый55
+45 бывает всего пару месяцев в году, все остальное время прекрасная погода.
Я скажу больше, 45 градусов там вообще не бывает), максиум 40, и то это рекорд
+4
-2
+2
Пора в МЛС
+3
-2
+1
Левандовски продолжит доить бестрофейник негрейры :)
+5
-4
+1
Клуб великий, город замечательный, форма хорошая и зарплата неплохая.
+1
0
+1
Ответ Cuccittini Aveiro
А чо кого то другого волнует тогда?)
В глобальном плане вряд ли, но при этом есть игроки типа Модрича, которые не хотят сидеть на лавке, есть игроки типа Джаки, готовые пойти на снижение зп, что бы чаще играть.
Конечно есть и индивидумы типа Леау, но им хватает мозгов не рассказывать о том, что они в идеальной форме и претензии к ним необоснованны.
0
0
0
Ответ ten Hag
Левандовски продолжит доить бестрофейник негрейры :)
При негрейре барса стабильно брала трофеи
+1
-1
0
Ответ Real Champions
Да, будто в Мюнхене не тепло сейчас (+22) Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
+45 бывает всего пару месяцев в году, все остальное время прекрасная погода.
+2
-2
0
Ответ Real Champions
Да, будто в Мюнхене не тепло сейчас (+22) Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
В Мюнхене зимой -2 -4 , в Барселоне +10 +15 . Я не говорю уже сырую погоду Германии из за чего окна открыты 365 дней в году
+3
-3
0
Ответ Real Champions
Да, будто в Мюнхене не тепло сейчас (+22) Зато Барселона с +45 градусной жарой летом - климат мечты
Зачем писать про то, в чём не разбираешься?
+4
-4
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Абсолютно логично. У него ещё два года контракта и он со своей части готов его доработать до конца.
Год контракта
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Физическая форма то у него для 36 летнего очень шикарная, но игровая.... оставляет желать лучшего пока что
а 36 лет что уже старость? Я себя вполне еще юным ощущаю.
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