Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей

Роберт Левандовски не планирует покидать «Барселону» этим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барсы» хочет перестроить атаку команды и не нуждается в 35-летнем польском форварде, он считает, что Роберт уже не наберет былую форму.

Однако, по данным Diario Sport, Левандовски не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на слухи. Ему нравятся клуб и город, ему комфортно в команде.

Кроме того, свою форму он считает хорошей и уверен, что сможет выступать на высоком уровне.

Соглашение Роберта с «Барсой» рассчитано до лета 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.

В текущем сезоне забил 17 голов в 31 матче в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.