«Барса» не помогает Левандовскому – он часто оказывается в выгодной позиции, но мяч до него не доходит. Команда была в плачевном состоянии, и Роберт пытался ее вытащить». Тренер Польши Пробеж о форварде

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Михал Пробеж Футбол

Тренер сборной Польши высказался о вкладе Роберта Левандовского в игру «Барселоны».

«Роберт – лучший бомбардир «Барсы», и стоит сказать, что команда ему не помогает. Он часто оказывается в выгодной для удара позиции, но мяч так и не доходит до него. В последней игре, когда он получил мяч, он забил очень красивый гол.

«Барса» была в плачевном состоянии, и Роберт пытался вытащить команду, но в момент, когда «Барса» выбыла из борьбы за трофеи, моральный дух команды упал», – сказал Михал Пробеж в интервью TVP Sport.

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5 комментариев
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А тренер Польши матчи барсы вообще смотрел? А то оценивает как будто в этом сезоне не видел ни одного.
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+13
Не иначе пункт в контракте о необходимости лизания Левандовскому
+8
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Ну как бы в большинстве ситуаций как раз Лева себя ведет так, что только он играет и никто больше, не отдавая пас свободному партнеру под удар и просто пробивая в неизвестном направлении.

А партнеры для него делают все, чтобы он был в выгодной позиции и имел возможность забить.
Но в большинстве случаев он пробивает либо во вратаря, либо мимо ворот.
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вот и поглядим на него во время Евро
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