«Барса» не помогает Левандовскому – он часто оказывается в выгодной позиции, но мяч до него не доходит. Команда была в плачевном состоянии, и Роберт пытался ее вытащить». Тренер Польши Пробеж о форварде

Тренер сборной Польши высказался о вкладе Роберта Левандовского в игру «Барселоны».

« – лучший бомбардир «Барсы», и стоит сказать, что команда ему не помогает. Он часто оказывается в выгодной для удара позиции, но мяч так и не доходит до него. В последней игре, когда он получил мяч, он забил очень красивый гол.

«Барса» была в плачевном состоянии, и Роберт пытался вытащить команду, но в момент, когда «Барса» выбыла из борьбы за трофеи, моральный дух команды упал», – сказал Михал Пробеж в интервью TVP Sport.