Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»
Министр спорта Франции призвала наказать Мохамеда Камара и «Монако».
Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.
«Я считаю это поведение неприемлемым, я также рассказала все, что я думаю по этому поводу, LFP (Профессиональной футбольной лиге – Sports) вчера вечером.
Я считаю, что за такое поведение должны быть применены самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать», – сказала Амели Удеа-Кастера в интервью RTL.
Ты можешь высказываться на любые темы, но если твоя точка зрения не совпадает с генеральной линией партии и ее повесточкой, то тебя заклеймят, отменят, оштрафуют и накажут.
Это ли не иллюстрация выражения "Ходить строем"?
Но в другую сторону - это норм, да? Ты указываешь на эпизод в конкретной стране и вместо обсуждения, тебе кивают на Россию, замыливая абсурдность ситуации, описанной в новости и уводя в сторону.
И самое сочное такие как ты не видят противоречий. Тотальное лицемерие. Браво!
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