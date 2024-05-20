Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»

Теги Монако лига 1 Франция Мохамед Камара дискриминация контент Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции призвала наказать Мохамеда Камара и «Монако».

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

«Я считаю это поведение неприемлемым, я также рассказала все, что я думаю по этому поводу, LFP (Профессиональной футбольной лиге – Sports) вчера вечером. 

Я считаю, что за такое поведение должны быть применены самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать», – сказала Амели Удеа-Кастера в интервью RTL. 

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87 комментариев
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Хваленая западная свобода слова, которую нам ставят в пример критически мЮслящие соотечественники.

Ты можешь высказываться на любые темы, но если твоя точка зрения не совпадает с генеральной линией партии и ее повесточкой, то тебя заклеймят, отменят, оштрафуют и накажут.
Это ли не иллюстрация выражения "Ходить строем"?
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Европа прям всеми силами борется с адекватностью. А как же демократия и свобода слова? Захотел поддержал, захотел нет. Ну это наверное другое.
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Человеку запрещают иметь собственную позицию - так называемая демократия во всей красе.
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Ответ Estmestnyi
Комментарий удален модератором
Когда орки предлагают в любой непонятной ситуации взглянуть на госдолг США, их троллят за это и это уже превратилось в мем.
Но в другую сторону - это норм, да? Ты указываешь на эпизод в конкретной стране и вместо обсуждения, тебе кивают на Россию, замыливая абсурдность ситуации, описанной в новости и уводя в сторону.
И самое сочное такие как ты не видят противоречий. Тотальное лицемерие. Браво!
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Мохаммед Камара настоящий мужик.💪
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За вмешательство органов власти в дела футбольной федерации и лиги дискваифицировать сборную Франции на 5 лет и исключить из участников Чемпионата Евро 2024.
Футболные клубы исключить из числа участников еврокубковых турниров сезона 2024/2025.
За провоцирование травли игрока частного футбольного клуба изъвившего собственную точку зрения штраф министру спорта Франции в виде общественных работ по продвижению спорта в деревнях Кот Д’Ивуара и терапия с психологом на тему здравомыслия и принятия мнения других людей.
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У Камара есть некоторые шансы спастись от расстрела за своё чудовищное преступление. Потому что он негр.
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Например, заставить смотреть видео немецкого депутата, который унитазы облизывает.
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Чем пострадала антигомофобная акция, если на одной или парочке других футболок радужный логотип стал менее заметным?
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Какие же акции "гражданского общества" добровольные!
+15
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Приветствую всех натуралов)
+16
-3
+13
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
А как эти вещи вообще связаны?
+14
-3
+11
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
Т.е. когда заставляют быть частью пропаганды ЛГБТ, которая разрушает общество, это не психологическое ущемление?
+15
-4
+11
Миром правят петрушки
+13
-2
+11
Мужества и стойкости этому парню. Нечисть конечно будет его пытаться сломать, дай Бог ему сил!
+11
-1
+10
Ответ Александр Воронин
Т.е. те, кто осуждает педофилов, те латентные педофилы?
Не задавай сложные вопросы, сейчас запутается
+10
-1
+9
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Типа если, предположим, в России где-то отсутствует адекватность и свобода, то это оправдывает отсутствие адекватности и свободы во Франции?
+12
-3
+9
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Польша - это тип какое-то прогрессивное место?
+8
-2
+6
Я считаю, что за такое поведение должны быть применены самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу,(с).А где же великая гейропейская совбода слова?
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Кажется, ей не повезло. "Монако" - клуб из страны Монако, Камара - гражданин Мали (и не гражданин Франции), так что мнение французского министра тут в общем-то никого не волнует.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий удален модератором
Т.е. те, кто осуждает педофилов, те латентные педофилы?
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Окак! Он их, моносексуалов, обязан любить?
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Демократия, свобода, во всей красе.
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Не знаю кто он,но красавчик однозначно.Свобода слова работает только для педиков что ли ?
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Мне нравится формулировка: борьба с гомофобией. Нет, ребята, нет никакой борьбы с гомофобией. Есть пропаганда гомосексуальности.
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Еще немного новостей из жизни г̶а̶ом̶а̶одрилов.
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Ответ Prokuror Prokurorov
То есть, человек имеет право на выбор: Участвовать ему в N-ной акции или нет, но право быть счастливым в отношениях с представителем своего пола/цвета кожи/вероисповедания уже не имеет, потому что это "извращение", правильно понял?
У себя дома за закрытой дверью человек может с кем угодно отношаться. И никто ему в этом не мешает. А вот права выйти и начать агитировать за то, что его извращенные отношалки это "норма", у него нет, ты правильно понял.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
Человек не хочет поддерживать борьбу с этой нетерпимостью. Имеет право?
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Ответ Лимит Лимитович
дак у нас то же самое же, лол
так при этом по мнению запада у нас демократии нет у них есть . Это лицемерие
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То , что он заклеил - не выражение мнения ? А в демократии разве затыкают рот за мнение ? Не может быть
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-1
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