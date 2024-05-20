Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»

Министр спорта Франции призвала наказать Мохамеда Камара и «Монако».

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник « » заклеил надпись тейпом.

«Я считаю это поведение неприемлемым, я также рассказала все, что я думаю по этому поводу, LFP (Профессиональной футбольной лиге – Sports) вчера вечером.

Я считаю, что за такое поведение должны быть применены самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать», – сказала Амели Удеа-Кастера в интервью RTL.