Форвард «Нанта» Мохамед отказался играть в футболке, посвященной борьбе с гомофобией, и пропустит матч с «Монако». В прошлом году его за это оштрафовали

Теги Монако Нант лига 1 Франция происшествия Сборная Египта по футболу дискриминация Мостафа Мохамед Футбол

Мостафа Мохамед второй год подряд не будет участвовать в акции против гомофобии.

В прошлом мае нападающий «Нанта» и сборной Египта отказался надеть футболку с радужными элементами на матч с «Тулузой» в Лиге 1 и не был включен в состав на матч. Впоследствии футболист был оштрафован клубом.

Ouest-France сообщает, что в этом году Мохамед по аналогичной причине пропустит игру против «Монако» 19 мая. Он не включен в заявку, но в то же время не входит в число травмированных или дисквалифицированных.

В этом сезоне Лига 1 отказалась от игровых номеров в цветах радуги в пользу нанесения на футболки логотипа лиги в тематическом цветовом исполнении и слова «гомофобия», зачеркнутого красным цветом.

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11 комментариев
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Мужик, не отошёл от своих принципов
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Молодец, гнёт свою линию
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Слоняра))
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Не путайте "свободу" с "демократией"

Это две совершенно разные вещи :))
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Молодец.
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Респект таким мужикам.
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Туда их
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Молодец что не отступил от своих принципов.
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Эта свобода слова - кого надо свобода слова
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Ответ Gold Ballon D'Or
Не путайте "свободу" с "демократией" Это две совершенно разные вещи :))
Вы не понимаете, это другое! (с)
+2
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