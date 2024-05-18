Форвард «Нанта» Мохамед отказался играть в футболке, посвященной борьбе с гомофобией, и пропустит матч с «Монако». В прошлом году его за это оштрафовали

Мостафа Мохамед второй год подряд не будет участвовать в акции против гомофобии.

В прошлом мае нападающий «Нанта» и сборной Египта отказался надеть футболку с радужными элементами на матч с «Тулузой» в Лиге 1 и не был включен в состав на матч. Впоследствии футболист был оштрафован клубом.

Ouest-France сообщает, что в этом году Мохамед по аналогичной причине пропустит игру против «Монако» 19 мая. Он не включен в заявку, но в то же время не входит в число травмированных или дисквалифицированных.

В этом сезоне Лига 1 отказалась от игровых номеров в цветах радуги в пользу нанесения на футболки логотипа лиги в тематическом цветовом исполнении и слова «гомофобия», зачеркнутого красным цветом.