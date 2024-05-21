Организация по борьбе с гомофобией раскритиковала Камара и Мохамеда за отказ от участия в акции Лиги 1: «Уровень гомофобии в футболе на тревожном уровне. Представьте это с акцией «нет расизму»?»

Организация по борьбе с гомофобией раскритиковала поступок Мохамеда Камара.

Жюльен Понтес, представитель организации Rouge Direct, борющейся с гомофобией, осудил поступок полузащитника « », который в матче 34-го тура чемпионата Франции заклеил нашивки, призывающие к борьбе с гомофобией. Он также раскритиковал лигу за ее мягкую реакцию.

«Да, мы можем говорить о наличии признаков гомофобии без каких-либо проблем. Под предлогом личных причин игроки отказываются присоединиться к простой акции солидарности. Известно, что уровень гомофобии в футболе находится на тревожном уровне. Поступок Мохамеда - еще более жестокий и шокирующий, потому что он выходит на поле с кучей тейпа, чтобы показать, что он не поддерживает посыл.

Приложить столько усилий, чтобы скрыть такое простое послание, как «нет гомофобии», – это настоящая проблема. Необходимо применять санкции. Мы шокированы оглушительным молчанием Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Они не делают заявлений, и мы читаем в прессе, что они не планируют санкции против игрока и клуба, и только под конец узнаем, что дисциплинарная комиссия занялась делом Камара. Мы ничего не понимаем.

Почему они не высказываются ясно: «Все, кто не уважает акцию, будут вызваны на дисциплинарную комиссию?» Клубы, которые позволяют игроку выйти на поле с явными признаками отказа от этого послания, также должны объясниться перед дисциплинарной комиссией», – заявил Понтес.

Понтес утверждает, что «сомневается в серьезности и искренности этой акции со стороны лиги, если они не могут наказать за неуважение к посланию». Он призывает LFP «надавить на клубы, чтобы те включили в свои внутренние правила продвижение разнообразия».

Также он высказался об игроке « » Мустафе Мохамеде, который второй сезон подряд отказывается выходить на поле в футболке, посвященной борьбе с гомофобией.

«Очевидно, штраф, полученный им в прошлом году, был недостаточен и не привел к осознанию. Мы требуем вызвать его на дисциплинарную комиссию. Нужно поднимать планку. «Нант» является работодателем Мустафы Мохамеда и должен рассмотреть, что можно сделать в рамках трудового законодательства. Это может считаться серьезным нарушением.

Представьте, что он отказался бы участвовать в акциях «нет расизму», «нет антисемитизму», которые рассматриваются законом так же. Можете себе представить реакцию?» – отметил Жюльен.