Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от сезона «Манчестер Сити».

«Ман Сити» в рекордный четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.

– «Арсенал» подтолкнул нас на новый уровень – раньше это был «Ливерпуль», а последние два сезона это был «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы поняли их послание, мы знаем, что они будут рядом много лет.

Молодой тренер с большим талантом [Микель Артета] – они послали нам сообщение, что нужно быть осторожными в ближайшие годы.

Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть чемпионств за семь сезонов, когда я переехал сюда, я бы сказал, что вы сумасшедший – ни за что. Все эти игроки «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси», все эти команды. Сейчас наше время. Мы часть этого

В чем мой секрет? Я не знаю. Много работы, я не говорю, что я плохой тренер, но у меня невероятная поддержка со стороны клуба. У нас такая рабочая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел так важен.

– Думали о том, что можете войти в историю, выиграв четыре АПЛ подряд?

– Не в начале, но в январе-феврале я сказал, что никто этого не делал – так что, почему бы и нет? Часто, из прошлого опыта, мы думаем о титулах за два месяца до конца. В ноябре и декабре об этом думать не стоит.

В прошлом сезоне, когда мы выиграли требл, работа была сделана – это был особенный момент, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

30 комментариев
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Покер из чемпионств подряд, ЛЧ в составе Сити, монструозная стабильность за все годы Гвардиолы в Англии - Пеп воистину легендарен и велик.
И не надо мне говорить про фактор денежного мешка и вливание денег сотнями миллионов. МЮ, Челси тоже мешки, только результаты там заметно хуже вплоть до деградации на дистанции.
+42
-5
+37
Ответ Black Phoenix
Покер из чемпионств подряд, ЛЧ в составе Сити, монструозная стабильность за все годы Гвардиолы в Англии - Пеп воистину легендарен и велик. И не надо мне говорить про фактор денежного мешка и вливание денег сотнями миллионов. МЮ, Челси тоже мешки, только результаты там заметно хуже вплоть до деградации на дистанции.
Справился бы Пеп без денег? Нет. Справились бы деньги без Пепа? Нет.
+24
-6
+18
Ответ CyberUnited
Первый не считается, там денег мало дали на трансферы.
В первом сезоне вопрос был не в деньгах, а в оставленом Пелегрини составе со средним возрастом 31 год, и адаптации Гвардиолы к АПЛ.

После этого сезона сделали чистку, купили новых игроков, средний возраст упал до 23 лет, некоторые до сих пор играют за Сити.

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+11
0
+11
Пеп что-то путает или забыл первый сезон,у него же 6 из 8 чемпионских титула
+10
-4
+6
И Гвардиола, и Клопп, и Постекоглу, как и многие эксперты, говорят про то, что Арсенал на высоком уровне.
Но только здесь на спортсе, говорят в комментариях, что это команда ни о чём и продолжают хейтить.
+4
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Просто лучший и как специалист и человеческие качества его близки, хотя за «Сити» никогда не болел
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Всегда относился к Пепу скептично, учитывая уровень команд, которые он тренировал.

Но очень хорош. Очень. Хорош.
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Ответ Муканов Арманбек
Пеп что-то путает или забыл первый сезон,у него же 6 из 8 чемпионских титула
Ну типа 6 за 7 последних лет
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Ответ Evgeniy Dolgiy
А в итоге остался бетой. Как ты ни крути.
В АПЛ остался вторым, в очном сражении, как раз альфой
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Ответ truboprovodchik2019
пора привыкнуть, что люди при каждом удобном случае будут а комментах грязь разводить, другое дело что в следующем сезоне победит тот же Арсенал и они же будут молчать в тряпку
Не, он будут весь сезон хейтить, а потом замолчат.
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Ответ pack25
И Гвардиола, и Клопп, и Постекоглу, как и многие эксперты, говорят про то, что Арсенал на высоком уровне. Но только здесь на спортсе, говорят в комментариях, что это команда ни о чём и продолжают хейтить.
пора привыкнуть, что люди при каждом удобном случае будут а комментах грязь разводить, другое дело что в следующем сезоне победит тот же Арсенал и они же будут молчать в тряпку
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Ответ pack25
Ну, да, действительно... Как раз в матчах с этими тренерами в сезоне, Артета будет альфа-самцом...
А в итоге остался бетой. Как ты ни крути.
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Ответ Evgeniy Dolgiy
Это ни к чему не обязывающая вежливость. Ритуальный грумминг бета-самцу, чтоб совсем не скисал, но особо не рвался.
Ну, да, действительно...
Как раз в матчах с этими тренерами в сезоне, Артета будет альфа-самцом...
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Ответ pack25
И Гвардиола, и Клопп, и Постекоглу, как и многие эксперты, говорят про то, что Арсенал на высоком уровне. Но только здесь на спортсе, говорят в комментариях, что это команда ни о чём и продолжают хейтить.
Это ни к чему не обязывающая вежливость. Ритуальный грумминг бета-самцу, чтоб совсем не скисал, но особо не рвался.
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Ответ CyberUnited
Я просто пытался оправдать то, почему он сказал 7, а не 8) И это средний возраст прибывших и ушедших, а не всей команды.
Средний возраст команды с 29 упал до 25
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Ответ Муканов Арманбек
Пеп что-то путает или забыл первый сезон,у него же 6 из 8 чемпионских титула
6 из 7 последних
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Ответ CyberUnited
Справился бы Пеп без денег? Нет. Справились бы деньги без Пепа? Нет.
А кто бы справился без денег? Это как говорить: справился бы Месси без команды?
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Ответ Black Phoenix
Покер из чемпионств подряд, ЛЧ в составе Сити, монструозная стабильность за все годы Гвардиолы в Англии - Пеп воистину легендарен и велик. И не надо мне говорить про фактор денежного мешка и вливание денег сотнями миллионов. МЮ, Челси тоже мешки, только результаты там заметно хуже вплоть до деградации на дистанции.
Сити тратит на нанотехнологии миллиард
Завышает зарплаты
ФФП нарушает
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А теперь у меня вопрос к Тренту Александру-Арнольду, ведь для болельщиков "Ливерпуля" кубки значимее, чем для болельщиков "Сити": эти 4 чемпионства подряд можно назвать квадруплом? ))
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В этом сезоне мы увидели квадрупл здорового человека и квадрупл курильщика
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115 нарушений ФФП вывели нас на новый уровень. Мы поняли мессидж, мы должны быть осторожны в ближайшие годы.
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Пеп ты не дурак ты всегда берешь себе самые богатые клубы которые и без тебя могли бы выигрывать))
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Пытается забыть, что в первом сезоне Конте просто вынес и Пепа и Клоппа, да и Моуриньо с Венгером
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Почалося, баночка с интервью "я всего-лишь скромный гений"-стайл открыта.
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