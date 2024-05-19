Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»

Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от сезона «Манчестер Сити».

«Ман Сити» в рекордный четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.

– « » подтолкнул нас на новый уровень – раньше это был «Ливерпуль», а последние два сезона это был «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы поняли их послание, мы знаем, что они будут рядом много лет.

Молодой тренер с большим талантом [Микель Артета] – они послали нам сообщение, что нужно быть осторожными в ближайшие годы.

Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть чемпионств за семь сезонов, когда я переехал сюда, я бы сказал, что вы сумасшедший – ни за что. Все эти игроки «Манчестер Юнайтед», « » и «Челси», все эти команды. Сейчас наше время. Мы часть этого

В чем мой секрет? Я не знаю. Много работы, я не говорю, что я плохой тренер, но у меня невероятная поддержка со стороны клуба. У нас такая рабочая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел так важен.

– Думали о том, что можете войти в историю, выиграв четыре подряд?

– Не в начале, но в январе-феврале я сказал, что никто этого не делал – так что, почему бы и нет? Часто, из прошлого опыта, мы думаем о титулах за два месяца до конца. В ноябре и декабре об этом думать не стоит.

В прошлом сезоне, когда мы выиграли требл, работа была сделана – это был особенный момент, – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.