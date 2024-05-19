Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»
Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от сезона «Манчестер Сити».
«Ман Сити» в рекордный четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.
– «Арсенал» подтолкнул нас на новый уровень – раньше это был «Ливерпуль», а последние два сезона это был «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы поняли их послание, мы знаем, что они будут рядом много лет.
Молодой тренер с большим талантом [Микель Артета] – они послали нам сообщение, что нужно быть осторожными в ближайшие годы.
Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть чемпионств за семь сезонов, когда я переехал сюда, я бы сказал, что вы сумасшедший – ни за что. Все эти игроки «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси», все эти команды. Сейчас наше время. Мы часть этого
В чем мой секрет? Я не знаю. Много работы, я не говорю, что я плохой тренер, но у меня невероятная поддержка со стороны клуба. У нас такая рабочая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел так важен.
– Думали о том, что можете войти в историю, выиграв четыре АПЛ подряд?
– Не в начале, но в январе-феврале я сказал, что никто этого не делал – так что, почему бы и нет? Часто, из прошлого опыта, мы думаем о титулах за два месяца до конца. В ноябре и декабре об этом думать не стоит.
В прошлом сезоне, когда мы выиграли требл, работа была сделана – это был особенный момент, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
И не надо мне говорить про фактор денежного мешка и вливание денег сотнями миллионов. МЮ, Челси тоже мешки, только результаты там заметно хуже вплоть до деградации на дистанции.
После этого сезона сделали чистку, купили новых игроков, средний возраст упал до 23 лет, некоторые до сих пор играют за Сити.
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Но только здесь на спортсе, говорят в комментариях, что это команда ни о чём и продолжают хейтить.
Но очень хорош. Очень. Хорош.
Как раз в матчах с этими тренерами в сезоне, Артета будет альфа-самцом...
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