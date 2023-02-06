АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей деньги бизнес и маркетинг Футбол

АПЛ обвинила «Манчестер Сити» во многочисленных нарушениях финансовых правил.

Премьер-лига сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных «Ман Сити» с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити».

В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, «Манчестер Сити» не включал полную информацию о зарплате тренера в его контракт. Такие же нарушения были допущены в отношении некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ в отношении прибыли и устойчивости.

Кроме того, с декабря 2018 года по настоящее время «Манчестер Сити» не сотрудничал с АПЛ при проводимых ею расследованиях и не предоставлял необходимые документы, хотя правила АПЛ требуют этого.

Разбирательство по этим обвинениям будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.

Материалы по теме

155 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
судя по всему, собирали доказательства не спеша и основательно.
и да, могут показательно наказать - мы видим, что это не последний шейклуб в лиге - в качестве примера остальным.
Но могут и отпетлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
позорная канистра с шарлатаном только как и побеждает. Пора глорами типо бенерка сматывать удочки в Париж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Ответ Apol
Возможно, в силу возраста, ты не застал то время, когда была Большая Четверка и никакого Сити там не было А это золотая эпоха АПЛ
Застал я эту четвёрку с 2004 по 2009 смотрел многие матчи, 5 лет всего , а Сити уже почти 15 лет лидер АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Anthony Hlyanov
когда доминирование только на поле уже не актуально
Пхахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лигр
Слишком велико влияние. Шейхи вливают большие деньги в английский футбол, у них уже серьезная база болещиков, одна из лучших академий. Команда- поставщик основы сборной. Поэтому выпишут хороший штраф и пригрозят пальчиком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ DolJun
да вы что? пеп же говорил что они тратят на уровне 5ой-6ой команды. или все же имелась ввиду сумма трат пяти-шести команд?)
Украл мой комментарий)
Меня глорики Нефтепроушины от правды минусиками засыпали) Признали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Как чувствовал, закупки Челси к добру не приведут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anthony Hlyanov
Ответ А.В. Бубнов
Скорее Артета настучал)
когда доминирование только на поле уже не актуально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Мешок нужно банить!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Ответ Fenris
По-хорошему, им надо снимать очки во всех сезонах с 09/10 и лишать титулов. Даже если в последних сезонах они на самоокупаемости (что не факт), т.к. она построена на фундаменте из побед проистекающих из нарушений ФФП.
Это чей болела так думает? Мю или Челси?=))) МС сам по спортивному принципу добился титулов , просто по спортивному принципу не может в АПЛ навязать борьбу, теперь вот бюрократия пришла на помощь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Футбол_это_жизнь
АПЛ решила начать кусать руку которая ее кормит?
тв-контракты тут при чем?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Anthony Hlyanov
Арсенал включил админ ресурс?)
Скорее Артета настучал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
Ответ Мирмир(ус)
Казалось бы при чем тут Челси...
вот именно, при чем тут Челси со Стэмфорд Бриджа со 3 на майках, какое отношение они имеют к Сити с Этихада с Этихадом на майках за что Сити по 200 фэйковых млн в год себе нарисовал. Как и еще кучу выдуманных спонсоров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ deadjoker
Что тут недавно Пеп говорил про клубы государства? :))
Он не говорит, а ноет. Это важная поправка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andre83
Ответ Микель Венгер
лямов 10 это им как в ларёк за шавой сходить, вот если приписать ещё нолик-другой, тогда поймут
-15 очков в чемпионате им и в бан руководителей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же так ? Ведь глоры мешка нас убеждали, что Сити уже давно сам зарабатывает, а все эти новости о спонсорах в виде фирм однодневок - наглая ложь. Я думаю тут все закончится так же как с баном от УЕФА в 2020, когда вместо исключения из ЛЧ просто выписали штраф
Это называется по спортивному не можем обыграть МС , так поступим как и с Юве каким то штрафом и дальнейшими проблемами
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Тимур Кабиров
не баян, а классика
Это смешно только один раз, если что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shishorin
Ответ Vlados 86
Пора их наказать серьезным штрафом - лямов 10, чтоб запомнили как следует.
скорее, штраф процентный от оборота или что-то подобное. 10 млн - не серьезная сумма для них
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петр Дьяконов
видимо кому-то не занесли и достали папочку с компроматом. но подали как прям супер расследование. Джеймсы Бонды с Шерлоками Хомсами прям 🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HellLight
вот это да. как неожиданно. надо их пальцем пожурить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Ответ Виталий Ананьин
Какая-то запоздалая реакция. Даже, чересчур.
Так суд же идёт кувырнадцать лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Ананьин
Какая-то запоздалая реакция. Даже, чересчур.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Ответ Vlados 86
Пора их наказать серьезным штрафом - лямов 10, чтоб запомнили как следует.
Ахахаха, я б даже усилил, лямов 12-13!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Началось, лучше всего пусть Челси да мю проверят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шухрат Кесикбаев
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же так ? Ведь глоры мешка нас убеждали, что Сити уже давно сам зарабатывает, а все эти новости о спонсорах в виде фирм однодневок - наглая ложь. Я думаю тут все закончится так же как с баном от УЕФА в 2020, когда вместо исключения из ЛЧ просто выписали штраф
ну по крайней мере не нарушают закон своего государства, в отличии от старухи
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий