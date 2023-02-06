АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10
АПЛ обвинила «Манчестер Сити» во многочисленных нарушениях финансовых правил.
Премьер-лига сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных «Ман Сити» с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию.
Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити».
В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.
С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, «Манчестер Сити» не включал полную информацию о зарплате тренера в его контракт. Такие же нарушения были допущены в отношении некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.
Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.
В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ в отношении прибыли и устойчивости.
Кроме того, с декабря 2018 года по настоящее время «Манчестер Сити» не сотрудничал с АПЛ при проводимых ею расследованиях и не предоставлял необходимые документы, хотя правила АПЛ требуют этого.
Разбирательство по этим обвинениям будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.
и да, могут показательно наказать - мы видим, что это не последний шейклуб в лиге - в качестве примера остальным.
Но могут и отпетлять
Меня глорики Нефтепроушины от правды минусиками засыпали) Признали)