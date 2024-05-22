Пеп о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ: «Хочу разделить ее с Артетой, Клоппом, Эмери и Ираолой. Выиграть этот трофей – большая честь»

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити Юрген Клопп Андони Ираола Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Унаи Эмери Борнмут Футбол

Пеп Гвардиола высказался о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ.

«Да, я хочу разделить ее! Особенно с Микелем [Артетой] за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя нас до предела.

Конечно, с Юргеном [Клоппом] за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, выведя «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в «Борнмуте» в своем первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжелого начала.

Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы постараемся защитить эту награду», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Ебздрогыч
А как же 10Хаг?
"И спасибо Тен Хагу за то, что смешил нас всех и поднимал настроение даже в самый сумрачный день"
+4
0
+4
Как бы мне не нравилась политика Сити в определенных моментах, Пеп безумно адекватный и крутой тренер, который сделал полутопов топищами и сам себя еще сильнее
+3
0
+3
А как же 10Хаг?
+3
-1
+2
Опять у Должуна горе будет!
+2
0
+2
Почему не с 8Хагом?
0
0
0
При чём тут Ираола? Им Сити по 6 мячей забивал
0
0
0
последняя фраза , можна не надо Пеп
0
0
0
Самый весёлый тренер апл тенчик хаг!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий