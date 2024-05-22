Пеп о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ: «Хочу разделить ее с Артетой, Клоппом, Эмери и Ираолой. Выиграть этот трофей – большая честь»
Пеп Гвардиола высказался о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ.
«Да, я хочу разделить ее! Особенно с Микелем [Артетой] за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя нас до предела.
Конечно, с Юргеном [Клоппом] за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, выведя «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в «Борнмуте» в своем первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжелого начала.
Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы постараемся защитить эту награду», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».