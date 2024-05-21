Лепехин о кричалке про позор российского футбола: «Возможно, это просто зависть. «Зенит» – лучшая команда страны последних лет»

Константин Лепехин высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир , который завершился со счетом 1:1, фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Эту кричалку повторили болельщики «Динамо» на игре с «Крыльями Советов» (4:1).

«Даже не знаю, с чем может быть связана кричалка фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Возможно, это просто зависть, что их клубы не имеют таких возможностей, которые есть у «Зенита». Больше у меня даже предположений нет.

В целом сомнительно называть «Зенит» позором российского футбола. «Зенит» – это лучшая команда страны последних лет. На мой взгляд, такая кричалка не очень справедлива. Конечно, всем болельщикам хотелось бы, чтобы их команда была лидером нашего футбола, все время побеждала, но зачастую фанаты не вдаются в подробности, как и благодаря чему этого добиваются.

Конечно, у «Зенита» есть серьезные возможности, в первую очередь финансовые. И так как таких возможностей нет у клуба этих болельщиков, значит, надо кричать на «Зенит». Если завтра такие возможности появятся у « », будут кричать про Воронеж.

Если такие заряды фанатов не нарушают никаких законов, то думаю, за такое не нужно наказывать ни клубы, ни болельщиков, пусть орут дальше. Но если нарушения все-таки происходят, нужно поступать согласно закону», – сказал бывший полузащитник « ».