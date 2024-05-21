Лепехин о кричалке про позор российского футбола: «Возможно, это просто зависть. «Зенит» – лучшая команда страны последних лет»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Константин Лепехин Футбол

Константин Лепехин высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 1:1, фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Эту кричалку повторили болельщики «Динамо» на игре с «Крыльями Советов» (4:1). 

«Даже не знаю, с чем может быть связана кричалка фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Возможно, это просто зависть, что их клубы не имеют таких возможностей, которые есть у «Зенита». Больше у меня даже предположений нет.

В целом сомнительно называть «Зенит» позором российского футбола. «Зенит» – это лучшая команда страны последних лет. На мой взгляд, такая кричалка не очень справедлива. Конечно, всем болельщикам хотелось бы, чтобы их команда была лидером нашего футбола, все время побеждала, но зачастую фанаты не вдаются в подробности, как и благодаря чему этого добиваются.

Конечно, у «Зенита» есть серьезные возможности, в первую очередь финансовые. И так как таких возможностей нет у клуба этих болельщиков, значит, надо кричать на «Зенит». Если завтра такие возможности появятся у «Факела», будут кричать про Воронеж.

Если такие заряды фанатов не нарушают никаких законов, то думаю, за такое не нужно наказывать ни клубы, ни болельщиков, пусть орут дальше. Но если нарушения все-таки происходят, нужно поступать согласно закону», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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35 комментариев
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"Даже не знаю, с чем это связано" - отвратительное лицемерное изображение непонимания ненависти в стране к этой команде! И Лепехины, и Игонины, и Зыряновы и прочие Погребняки прекрасно понимают, почему Зенит вызывает брезгливость и отвращение у всех. Кроме, разумеется, болельщиков этой команды. Они, кстати, не меньшие лжецы, опускающие прямую связь Зенита с руководством страны, которое во всех других вопросах эти самые болельщики готовы линчевать.
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Ответ Владимир Вологодский
Чемпионства зенита дурно пахнут
дак поменяй нижнее белье и пахнуть у тебя не будет.
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вот объясните мне, плиз, откуда столько недоумков в России и как с ними общаться и проживать на одной территории???
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Ответ Mister Evidence
Комментарий удален модератором
Чемпионства зенита дурно пахнут
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Спартак за 20 лет потратил более 1 млрд евро. Результат - 1 чемпионство, 1 кубок и 1 суперкубок.

Зенит за 20 лет потратил примерно столько же. Результат - 2 еврокубка, 9 чемпионств, 3 кубка, 8 суперкубков.
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Лицемер!
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Ответ Klinsmann32
Мне вообще пофиг, что там орут. За последние лет 20 Зенит однозначно лучший клуб России. Пусть хоть что орут
Да давай уже за последние 100 лет, чего уж там.
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Ответ Всё знаю
Да давай уже за последние 100 лет, чего уж там.
ну так 70 лет при ссср с халявными дотациями москоманд тяжко перебить за 17 лет)))
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Ответ Groznyi2024
Спартак за 20 лет потратил более 1 млрд евро. Результат - 1 чемпионство, 1 кубок и 1 суперкубок. Зенит за 20 лет потратил примерно столько же. Результат - 2 еврокубка, 9 чемпионств, 3 кубка, 8 суперкубков.
Вот только спартак тратил свои,а зенит черпает из бюджета,бюджетов,так как и город многое дает,,стадион за рубль например,станции метро и тд
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Ответ Дмитрий Шиянов
Ну я вам так скажу, все мои знакомые, которые не болеют за Зенит, очень его не любят. Все.
Естественно речь о тех, кому футбол не по барабану
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Ответ Александр Васильев
вот объясните мне, плиз, откуда столько недоумков в России и как с ними общаться и проживать на одной территории???
Ну я вам так скажу, все мои знакомые, которые не болеют за Зенит, очень его не любят. Все.
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Ответ Rosenbaum
Зенит - позор российского футбола вне зависимости от количества и качества купленных бразильцев.
Это после 0-7, 1-18, 1-7 и Санкт Галлена и тп))вот ты конечно "адекватный")))
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Ответ Groznyi2024
Повторю свою очень непопулярную точку зрения среди хейтеров Зенита. Кричат в основном фанаты. Если они кричат на стадионе, значит они оформили себе фанайди. Ну а дальше делайте выводы кто на самом деле позор России.
Госуслуги?😲
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Ответ Игорь 60
Рабинер прав 100%
только вот подгавкнул, а штраф заплатить не забыл?
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Ответ Владимир Вологодский
Чемпионства зенита дурно пахнут
Они может чем-то и пахнут, но не воняют Петтаем и Будогосским
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Ответ Антон Дабеев
дак поменяй нижнее белье и пахнуть у тебя не будет.
Зачем ему менять ваше грязное белье?
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Комментарий удален модератором
Возможно, это просто ненависть.
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Это народная любовь....
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В наше время играть с акцентом на легионеров не особо правильно и логично, однако из причин, почему даже простые обыватели топят Зенит.
Как пример, последний тур: в матче Зенита сыграли 5 паспортистов, ЦСКА 9 паспортистов, Локо 14 паспортистов, Спартака 10 паспортистов.
Но при этом не стоит забывать, что в Краснодаре и Динамо те же соотношения легионеров и паспортистов. И как раз эти три команды без большого числа российских игроков и боятся за чемпионство.
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Рабинер прав 100%
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