Аленичев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Понимаю. Болельщики недовольны, что в «Зените» много бразильцев, получающих огромные зарплаты»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Аленичев Факел Футбол

Дмитрий Аленичев объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Во время матча Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) фанаты «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей.

– В Воронеже болельщики «Факела» кричали «Зенит» – позор российского футбола». Понимаете, почему они так скандировали?

– Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за 5 туров до конца выигрывать чемпионат.

Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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18 комментариев
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Толи дело в московских командах люди играют за еду и эмблему))
+11
0
+11
Лучше смотреть на твоих бромантановых друзей и уголовников как в одном московском клубе, да Дима?
+12
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+8
Зобнин и 3 млн это конечно ок
+7
0
+7
Ответ Данко Лазович
Толи дело в московских командах люди играют за еду и эмблему))
При чём все свои воспитанники.
+6
0
+6
Были ли довольны болельщики Порту и Ромы зарплатой Аленичева? А, это другое
+3
0
+3
В Спартаке зарплаты меньше??
+5
-3
+2
Аленичеву надо определиться. Недавно он был за легов, когда дали команду ругать их, сразу стал против. Свое мнение есть?
+1
0
+1
Ответ Виктор
При чём все свои воспитанники.
только свои. Все разрешенные восемь легионерских мест заняты всякими доморощеными Угандами, Африка Бамбаатами))
+1
0
+1
А что там про "Спартак - позор российского футбола"

Тоже понимание или нет?)
+4
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0
Сейчас бы считать чужие зарплаты
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Опять обидели зенитовцев
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– Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за 5 туров до конца выигрывать чемпионат. А что должны делать игроки с паспортом где двуглавый орёл? Относился с симпатией к Факелу. Но после этой кричалки желаю им смотреть по жизненно ФНЛ. Там наслаждаться игрой паспортистистов.
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Ответ Бегемотик
Когда все было хорошо -Зенит был спокоен и сбг лепили из себя величественных королей, а как пошли проблемы истерики и грязь. Ничем не отличаются от ЦСКА, Динамо и Спартака. Вон Факелу желали вылета, после кричалок, как кб хотевшие чтобы им Балтика слила, но она их выкинула, ей вылет желают)
И где ты проблемы увидел?
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Ответ Костас Костофы
В Спартаке зарплаты меньше??
В Спартаке зарплаты коксом выдают.
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