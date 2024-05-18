Аленичев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Понимаю. Болельщики недовольны, что в «Зените» много бразильцев, получающих огромные зарплаты»

Дмитрий Аленичев объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Во время матча Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) фанаты «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов « » на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей.

– В Воронеже болельщики « » кричали «Зенит» – позор российского футбола». Понимаете, почему они так скандировали?

– Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за 5 туров до конца выигрывать чемпионат.

Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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