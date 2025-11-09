  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Выметайся, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» призвали к отставке тренера на матче с «Соколом» – ранее они скандировали нецензурную кричалку
Видео
16

«Выметайся, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» призвали к отставке тренера на матче с «Соколом» – ранее они скандировали нецензурную кричалку

Фанаты «Торпедо» снова призвали Олега Кононова покинуть клуб.

Фанаты «Торпедо» призвали уйти в отставку главного тренера команды Олега Кононова.

Московский клуб сыграл вничью с «Соколом» в матче 18-го тура Лиги PARI (1:1). По ходу игры болельщики «Торпедо» кричали: «Выметайся, Кононов Олег».

Ранее болельщики автозаводцев неоднократно скандировали в адрес тренера нецензурную кричалку.

Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо» в октябре – спустя 2 месяца после увольнения из клуба. Команда набрала 15 очков в 18 турах и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице.

Что «Динамо» делать с Карпиным?6347 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал журналиста Анара Ибрагимова
logoТорпедо
logoОлег Кононов
logoСокол
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 2:0 – Холанд и Нико забили в 1-м тайме, гол гостей отменен. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
10 минут назад
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
11 минут назад
«Райо Вальекано» сдеражал «Реал» – 0:0
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
28 минут назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
33 минуты назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
38 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Балтики», «Спартак» победил «Ахмат», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» одолел «Оренбург»
43 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
32 секунды назад
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
8 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
17 минут назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
19 минут назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
24 минуты назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
37 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
58 минут назадLive
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
59 минут назад
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
сегодня, 16:18