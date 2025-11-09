«Выметайся, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» призвали к отставке тренера на матче с «Соколом» – ранее они скандировали нецензурную кричалку

Фанаты «Торпедо» снова призвали Олега Кононова покинуть клуб.

Фанаты «Торпедо» призвали уйти в отставку главного тренера команды Олега Кононова .

Московский клуб сыграл вничью с «Соколом » в матче 18-го тура Лиги PARI (1:1). По ходу игры болельщики «Торпедо» кричали: «Выметайся, Кононов Олег».

Ранее болельщики автозаводцев неоднократно скандировали в адрес тренера нецензурную кричалку .

Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо » в октябре – спустя 2 месяца после увольнения из клуба. Команда набрала 15 очков в 18 турах и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице.