«Выметайся, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» призвали к отставке тренера на матче с «Соколом» – ранее они скандировали нецензурную кричалку
Фанаты «Торпедо» снова призвали Олега Кононова покинуть клуб.
Фанаты «Торпедо» призвали уйти в отставку главного тренера команды Олега Кононова.
Московский клуб сыграл вничью с «Соколом» в матче 18-го тура Лиги PARI (1:1). По ходу игры болельщики «Торпедо» кричали: «Выметайся, Кононов Олег».
Ранее болельщики автозаводцев неоднократно скандировали в адрес тренера нецензурную кричалку.
Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо» в октябре – спустя 2 месяца после увольнения из клуба. Команда набрала 15 очков в 18 турах и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице.
