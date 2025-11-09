«Футбол – для мужиков, а не для девочек». Тренер «Интернасьонала» Диас снова сделал сексистское заявление, ранее он критиковал женщину-арбитра из-за ВАР

Тренер «Интернасьонала» Диас: футбол – для мужиков, а не для девочек.

Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас вновь допустил сексистское высказывание после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии.

Инцидент произошел во время разбора отмененного гола «Интернасьонала» в первом тайме при счете 0:0. Арбитр Лукас Пауло Торезин изначально засчитал гол, но после консультации с ВАР отменил его из-за фола в начале атаки.

«Клубу нужно быть очень осторожным с арбитрами. С тем, что произошло сегодня. У нас уже был случай, когда гол Ромеро тоже был отменен. Мы должны быть очень бдительны. Я поговорю с президентом. Недопустимо, чтобы в таком важном клубе происходило то, что случилось сегодня.

Это было невероятно. Футбол – для мужчин, а не для девочек. Он для мужчин», – заявил Рамон Диас.

Это не первый случай, когда аргентинский специалист высказался подобным образом. В прошлом году, возглавляя «Васко да Гама », он критиковал работу ВАР в матче с «Гремио», отметив, что «решения по ВАР принимала женщина», имея в виду Даяни Мунис.

«Насчет арбитров много не скажешь. Есть ВАР. В прошлом матче одна женщина интерпретировала пенальти по-своему. Футбол становится другим. Особенно когда решения по ВАР принимает женщина», – заявил он тогда.

Позднее Диас извинился, заявив, что его неправильно поняли. Ни аргентинский тренер, ни руководство «Интернасьонала » пока не прокомментировали его высказывание.