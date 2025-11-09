  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Харгривз про «МЮ»: «Финиширует в топ-4 АПЛ. Отсутствие еврокубков – огромное преимущество, у Аморима есть время на работу с командой»
7

Харгривз про «МЮ»: «Финиширует в топ-4 АПЛ. Отсутствие еврокубков – огромное преимущество, у Аморима есть время на работу с командой»

Оуэн Харгривз: «МЮ» гарантированно финиширует в топ-4 АПЛ.

Бывший полузащитник «МЮ» Оуэн Харгривз считает, что «Юнайтед» завершит сезон в топ-4 АПЛ, так как клуб не играет в еврокубках в этом сезоне. 

«У них нет еврокубков, и если посмотреть на предстоящие матчи – «Эвертон», «Пэлас», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», – то после этих игр они, на мой взгляд, будут вторыми и окажутся в положении, откуда смогут совершить рывок.

Если учесть отсутствие еврокубков, «Манчестер Юнайтед» гарантированно финиширует в четверке лучших. У них огромное преимущество. По сути, у них всего одна игра в неделю. Если взять все другие команды – «Тоттенхэм», «Челси» – у всех у них есть еврокубки.

У [Рубена] Аморима есть время для работы на тренировочном поле, а он – великолепный тренер, мы знаем это еще по его работе в «Спортинге».

Прошлый сезон был сложным из-за необходимости справляться с плотным графиком, но если посмотреть на их ближайших пять-шесть соперников и на то, как они играют – пять матчей без поражений – плюс устоявшийся состав, то все говорит в их пользу», – сказал бывший полузащитник «МЮ» Оуэн Харгривз.

Что «Динамо» делать с Карпиным?6410 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
logoОуэн Харгривз
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoРубен Аморим
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Астон Вилла» разгромила «Борнмут», «Ньюкасл» уступил «Брентфорду»
сегодня, 16:03
Яркие «Ливерпуль» с «Сити», Мбемо хорош с «Тоттенхэмом», «МЮ» запугает Ван де Вен. Что будет в туре АПЛ
7 ноября, 21:10Фэнтези
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном»
3 ноября, 21:54
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 2:0 – Холанд и Нико забили в 1-м тайме, гол гостей отменен. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
14 минут назад
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
15 минут назад
«Райо Вальекано» сдержал «Реал» – 0:0
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
32 минуты назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
37 минут назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
42 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Балтики», «Спартак» победил «Ахмат», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» одолел «Оренбург»
47 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
4 минуты назад
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
12 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
21 минуту назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
23 минуты назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
28 минут назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
сегодня, 16:30Live
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
сегодня, 16:29
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
сегодня, 16:18