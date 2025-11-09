Харгривз про «МЮ»: «Финиширует в топ-4 АПЛ. Отсутствие еврокубков – огромное преимущество, у Аморима есть время на работу с командой»

Оуэн Харгривз: «МЮ» гарантированно финиширует в топ-4 АПЛ.

Бывший полузащитник «МЮ» Оуэн Харгривз считает, что «Юнайтед» завершит сезон в топ-4 АПЛ, так как клуб не играет в еврокубках в этом сезоне.

«У них нет еврокубков, и если посмотреть на предстоящие матчи – «Эвертон », «Пэлас », «Вест Хэм », «Вулверхэмптон », – то после этих игр они, на мой взгляд, будут вторыми и окажутся в положении, откуда смогут совершить рывок.

Если учесть отсутствие еврокубков, «Манчестер Юнайтед » гарантированно финиширует в четверке лучших. У них огромное преимущество. По сути, у них всего одна игра в неделю. Если взять все другие команды – «Тоттенхэм», «Челси» – у всех у них есть еврокубки.

У [Рубена] Аморима есть время для работы на тренировочном поле, а он – великолепный тренер, мы знаем это еще по его работе в «Спортинге».

Прошлый сезон был сложным из-за необходимости справляться с плотным графиком, но если посмотреть на их ближайших пять-шесть соперников и на то, как они играют – пять матчей без поражений – плюс устоявшийся состав, то все говорит в их пользу», – сказал бывший полузащитник «МЮ» Оуэн Харгривз.