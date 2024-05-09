Генсек РФС сообщил, что комитет по этике не будет рассматривать кричалку фанатов «Факела» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Болельщики – не субъект футбола. Это компетенция КДК»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС КДК РФС Факел Максим Митрофанов Комитет по этике Спорт-Экспресс Футбол

Комитет по этике не будет рассматривать кричалку фанатов «Факела» про «Зенит».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

«КДК уже оштрафовал «Факел», а комитет по этике рассматривает действия субъектов футбола, коими болельщики клубов не являются. То, что случилось в пределах стадиона до, во время и после матча – это, как правило, компетенция КДК.

Клубы не раз наказывались за подобные кричалки в адрес судей. Комитет трактует это слово как оскорбительное, поэтому и вынес такое наказание. Игнашевич же тоже получил наказание за подобное высказывание», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да и вообще, какое отношение болельщики имеют к футболу, - добавил генсек
+5
0
+5
Почему тогда применяется дискриминационный фан уйди к "несубъектам"?

и почему ФК Зенит наказали за безобидный баннер про Федуна закрытием трибун на 2 матча?
+6
-1
+5
Нужно больше таких постов с этой кричалкой!? Это указ вашего главного редактора портала?
+2
-1
+1
Какое слово то, здесь оскорбительное ?)
0
0
0
Интересно, сколько еще нужно постов спортсу с этой кричалкой в заголовке. С первого раза ведь явно не понятно было
0
0
0
Ответ SMART789
Почему тогда применяется дискриминационный фан уйди к "несубъектам"? и почему ФК Зенит наказали за безобидный баннер про Федуна закрытием трибун на 2 матча?
По второму Вашему вопросу. Федун - товарищ по "честно купленным на заначки из скромных политручачьих зарплат" государственных нефтяных предприятий, ныне именуемых Лукойлом, некоего В.Алекперова - сенатора, члена верхней палаты парламента РФ. Это Вам не хухры-мухры, а политик-тяжеловес. Шутить над его друзьями, даже если они не являются политиками, низя.
0
0
0
Ответ jdrk
Нужно больше таких постов с этой кричалкой!? Это указ вашего главного редактора портала?
Чего правда глаза режет? Вас ненавидит вся Россия. Жаль больше в гостях не сыграете в этом сезоне,чтобы повторить, ну кроме чая, там то про вас кричать не будут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий