Генсек РФС сообщил, что комитет по этике не будет рассматривать кричалку фанатов «Факела» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Болельщики – не субъект футбола. Это компетенция КДК»

Комитет по этике не будет рассматривать кричалку фанатов «Факела» про «Зенит».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

«КДК уже оштрафовал «Факел», а комитет по этике рассматривает действия субъектов футбола, коими болельщики клубов не являются. То, что случилось в пределах стадиона до, во время и после матча – это, как правило, компетенция КДК.

Клубы не раз наказывались за подобные кричалки в адрес судей. Комитет трактует это слово как оскорбительное, поэтому и вынес такое наказание. Игнашевич же тоже получил наказание за подобное высказывание», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.