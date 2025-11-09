Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: «Игра за шесть очков, «Локо» было важно прервать серию неудач. Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе»

Михаил Галактионов: игра с «Оренбургом» была за шесть очков, было важно победить.

Михаил Галактионов рад, что «Локомотив » прервал серию неудачных матчей.

Сегодня железнодорожники обыграли «Оренбург » в 15-м туре Мир РПЛ (1:0) после трех матчей без побед.

– Был такой матч, когда хотелось играть в футбол, но больше приходилось терпеть. Или это мое субъективное неверное мнение?

– Сегодня перед паузой на сборные очень важно было прервать серию неудачных матчей и добиться результата. Понимали, что сегодня небольшой экватор.

Была игра за шесть очков – либо мы отстаем от лидирующей группы, либо цепляемся зубами за место под солнцем и дальше идем и боремся. Очень важно было победить. Ребята большие молодцы, красавцы, что перетерпели и это сделали.

– Давайте оценим первый круг. Насколько вы удовлетворены? Или есть еще где, куда и как?

– Конечно, есть, если брать турнирную таблицу и потенциал в очках. Да, были матчи, где мы, владея преимуществом территориально и по игре, упускали инициативу и теряли очки. Были матчи, где мы возвращались в игру.

Наверное, сентябрь, октябрь был вообще хороший, и дерби выигрывали. Поэтому вот эти два матча, где мы уступили, потеряли очки – кубковый матч против «Спартака» и в чемпионате с «Зенитом ».

Опять же, плотность по таблице огромная, и любая победа может вытолкнуть вперед, так и [поражение может] опустить назад. Очень важно было сегодня победить, была игра за шесть очков. Ребята красавцы, что перетерпели и добились результата.

Соперник неделю готовился, а у нас была в четверг поздно вечером очень тяжелая игра. Нам нужно сегодня было втянуться. И свежести в завершении не хватало на старте матча.

Но, и я сейчас уже сказал, что уровень готовности сегодня позволяет добавлять во втором тайме. И мы добавили. Мы могли и раньше забить, и со стандарта были моменты, и быстрые атаки у нас неплохо проходили. В этом плане надо отдать команде должное.

– Не было Батракова. Как решали эту проблему?

– У нас в пятницу были только восстановительные мероприятия, одна разминка. Мы приняли решение не заострять внимание на сопернике: надо было отпустить команду, чтобы она была свежая. Не загружали их лишней информацией.

Когда лидирующая группа выпадает, это скажется на любой команде. Если лидер отсутствует, то снижается атакующий потенциал команды. Но команда сильна именно тогда, когда она может минимизировать такие риски. За счет борьбы, самоотдачи.

Именно поэтому сегодня матч был за шесть очков. Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе и продолжить борьбу. Первый круг подвел определенную черту. Ребята сейчас объединены одной целью, – сказал главный тренер «Локомотива».