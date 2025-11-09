Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.
Комличенко реализовал пенальти и был признан лучшим игроком матча.
– Сами сделали эту победу нелегкой, потому что в первом тайме я не реализовал пару моментов. Должны более мастеровито играть, тем более дома, нужно увереннее побеждать. В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. Во втором тайме было заметно, что все прибавили в активности и желании, это принесло свои плоды.
В «Оренбурге» боевитые ребята. Посмотрите, у них в центре играет тот, кто, наверное, самый злой в лиге, и вся команда за ним действует. «Оренбург» – очень непростая команда, которая просто так очки не дарит, что они и доказали.
– Передач Алексея Батракова сегодня не хватало?
– Да, сегодня его не хватало, – сказал Комличенко.