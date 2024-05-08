Фанаты «Факела» считают приглашение «Зенита» в «Лахта-центр» троллингом: «Нашему клубу следовало ответить соответствующе – пригласить на экскурсию по ферме «Эконива», например»

В фан-движении «Факела» считают троллингом приглашение «Зенита» в «Лахта-центр».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

«Приглашение петербуржского клуба для большинства болельщиков «Факела» выглядит как некий ответный троллинг на выкрики во время матча «Зенит – позор российского футбола».

Наверняка фанатам будет интересно посетить самое высокое здание Европы – «Лахта-центр». Однако до сих пор неясно, что под данным приглашением подразумевали представители « ».

Если это троллинг, как и думает большинство, то экскурсию для нас никто организовывать не станет. Если все-таки «Зенит» захотел таким образом показать лицо культурной столицы, то, думаю, болельщики «Факела» откликнутся на приглашение.

Честно говоря, это немного удивило, учитывая происходящее во время матча «Факел» – «Зенит». Именно по этой причине большинство болельщиков считает, что данное приглашение исключительно является троллингом.

Кстати, многие сказали, что нашему клубу тоже следовало ответить соответствующим образом. Например, пригласить на экскурсию по ферме «Эконива» (молочная ферма в «Воронеже» – Спортс)», – сообщил представитель фан-движения «Наглецы из Воронежа».

«Факел» осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей». Фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола»