Фанаты «Факела» считают приглашение «Зенита» в «Лахта-центр» троллингом: «Нашему клубу следовало ответить соответствующе – пригласить на экскурсию по ферме «Эконива», например»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Спорт-Экспресс Футбол

В фан-движении «Факела» считают троллингом приглашение «Зенита» в «Лахта-центр».

Напомним, во время матча против «Зенита» (1:1) фанаты воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Позднее стало известно, что «Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в «Лахта-центр» перед игрой команд в РПЛ-2024/25. За кричалку клуб из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей

«Приглашение петербуржского клуба для большинства болельщиков «Факела» выглядит как некий ответный троллинг на выкрики во время матча «Зенит – позор российского футбола».

Наверняка фанатам будет интересно посетить самое высокое здание Европы – «Лахта-центр». Однако до сих пор неясно, что под данным приглашением подразумевали представители «Зенита».

Если это троллинг, как и думает большинство, то экскурсию для нас никто организовывать не станет. Если все-таки «Зенит» захотел таким образом показать лицо культурной столицы, то, думаю, болельщики «Факела» откликнутся на приглашение.

Честно говоря, это немного удивило, учитывая происходящее во время матча «Факел» – «Зенит». Именно по этой причине большинство болельщиков считает, что данное приглашение исключительно является троллингом.

Кстати, многие сказали, что нашему клубу тоже следовало ответить соответствующим образом. Например, пригласить на экскурсию по ферме «Эконива» (молочная ферма в «Воронеже» – Спортс)», – сообщил представитель фан-движения «Наглецы из Воронежа».

«Факел» осудил «негативные скандирования в адрес соперников и судей». Фанаты называли «Зенит» «позором российского футбола»

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17 комментариев
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Только не наглецы, а глупцы. На от души сделанное предложение посетить одно из уникальнейших сооружений в России ответили глумливым предложением посетить воронежский коровник.
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Ну что,каждый думает в меру своего воспитания.
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Боже... какие глубокие комплексы.
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"...выглядит как некий ответный троллинг"
"Если это троллинг, как и думает большинство"
"...большинство болельщиков считает, что данное приглашение исключительно является троллингом"
----------------
Аж три раза написали про "троллинг", но так и не удосужились объяснить, в чём же, по их мнению, он заключается. Ну, я и не удивлён, в целом 😎
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Только не наглецы, а глупцы. На от души сделанное предложение посетить одно из уникальнейших сооружений в России ответили глумливым предложением посетить воронежский коровник.
видимо для них коровник сродни Лахта Центру для нас)
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Что плохого в экскурсии на ферму? Все лучше, чем орать гадости про соперника.
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Ответ Вячеслав Краснов
Комментарий скрыт
Так им и не попасть будет. Зенит не играет с командами ФНЛ, куда они упадут в конце сезона.
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Вот вам рука после ваших оскорблений...Это троллинг🤣
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Интересно хватило бы у них смелости пригласить болельщиков Спартака на свиноферму? Уверен, в этом случае на ФК Факел обрушились бы такие санкции, что мама не горюй.
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Ответ CoMoBo3
"...выглядит как некий ответный троллинг" "Если это троллинг, как и думает большинство" "...большинство болельщиков считает, что данное приглашение исключительно является троллингом" ---------------- Аж три раза написали про "троллинг", но так и не удосужились объяснить, в чём же, по их мнению, он заключается. Ну, я и не удивлён, в целом 😎
так они в фнл в вслед сезоне пылить будут, поэтому и считают так)
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Ответ MAXIMum1
Боже... какие глубокие комплексы.
О, ещё один в перепись. =)
Как же вы предсказуемы...
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Ответ Александр Васильев
так они в фнл в вслед сезоне пылить будут, поэтому и считают так)
Что же они об этом умолчали, неужели боятся накаркать? 😎
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Ответ Вячеслав Краснов
Так или иначе, приглашение именно зенит сделал, независимо от того, с кем он играет. Нам же остаётся пожелать Факелу остаться в РПЛ, чтобы фаны повторили кричалку и в гостях тоже
Уверен что у них на это хватит ума и храбрости? 🐰🐰🐰
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Как будто этим будет интересно, у них другие интересы.
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