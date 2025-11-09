Солари забил впервые с августа – дубль «Ахмату». Вингер «Спартака» получил 4-ю желтую и пропустит дерби с ЦСКА

Пабло Солари забил за «Спартак» впервые за 2,5 месяца, но пропустит дерби с ЦСКА.

Полузащитник «Спартака » открыл счет после паса Ливая Гарсии на 36-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ против «Ахмата », а на 51-й сделал дубль после передачи Игоря Дмитриева (2:0, второй тайм).

До этого у Солари не было голов в 12 матчах подряд во всех турнирах – последний раз аргентинец забивал 23 августа в игре с «Рубином» (2:0).

Всего на счету Солари 5 голов и 1 ассист в 21 матче нынешнего сезона. Его подробную статистику можно найти здесь .

Отметим, что на 31-й минуте Солари получил желтую карточку за грубый фол на Эгаше Касинтуре . Аргентинец заработал 4-ю желтую карточку в сезоне и пропустит дерби с ЦСКА 22 ноября из-зав автоматической дисквалификации.