Мбаппе о Погба: «Поль еще никого не оставил равнодушным, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Мы часто созваниваемся»

Килиан Мбаппе: надеюсь на возвращение Погба – он никого не оставил равнодушным.

Килиан Мбаппе рассказал, что ждет возвращения Поля Погба на поле.

Ранее стало известно, что хавбек «Монако » повредил голеностоп. 32-летний француз подписал контракт с монегасками летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.

«Мы часто созваниваемся с Полем Погба . Надеюсь, он снова будет в лучшей форме.

Думаю, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Он игрок, который пробуждает в людях особенные чувства, который еще никого не оставил равнодушным.

Учитывая, через что он прошел в последние годы, это трогает, и мы хотим увидеть положительный итог», – заявил нападающий «Реала » и сборной Франции для Téléfoot.