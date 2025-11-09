Мбаппе о Погба: «Поль еще никого не оставил равнодушным, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Мы часто созваниваемся»
Килиан Мбаппе: надеюсь на возвращение Погба – он никого не оставил равнодушным.
Килиан Мбаппе рассказал, что ждет возвращения Поля Погба на поле.
Ранее стало известно, что хавбек «Монако» повредил голеностоп. 32-летний француз подписал контракт с монегасками летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.
«Мы часто созваниваемся с Полем Погба. Надеюсь, он снова будет в лучшей форме.
Думаю, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Он игрок, который пробуждает в людях особенные чувства, который еще никого не оставил равнодушным.
Учитывая, через что он прошел в последние годы, это трогает, и мы хотим увидеть положительный итог», – заявил нападающий «Реала» и сборной Франции для Téléfoot.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
