Андрей Мостовой о Безрукове: «Когда он уходил с поля – пять раз упал, для него три раза выезжала машина. Он хлопает фанатам «Зенита» – первый год в РПЛ, так вести себя неправильно»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия болельщики Андрей Мостовой ТАСС Руслан Безруков Футбол

Андрей Мостовой раскритиковал поведение Руслана Безрукова во время матча.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике  рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не мое дело, меня эта ситуация не касается.

А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно.

Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – сказал вингер «Зенита».

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44 комментария
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Ответ Gord Lane
А как правильно себя вести перед фанатами Зенита?
Сыпнуть мелочь из кармана в протянутую руку..
+75
-11
+64
А как правильно себя вести перед фанатами Зенита?
+46
-19
+27
Сейчас Мостового тут обложат, но если бы Безруков был футболистом Зенита, то обложили бы уже его))
+30
-21
+9
Вот уж кто провалил этот сезон так это Мостовой.
+7
-3
+4
Ответ Beast
Набрали педров на миллионы народных денег, а виноват Мостовой, что забить не могут
Ну дело не только в голах, он стал играть хуже в целом. Не понятно почему
+4
-1
+3
Ответ feelthedroom@mail.ru
Сыпнуть мелочь из кармана в протянутую руку..
Или одеть и накормить🙏
+7
-5
+2
Ответ Анатолий Дмитриевич
Сейчас Мостового тут обложат, но если бы Безруков был футболистом Зенита, то обложили бы уже его))
Народная любовь, она такая )
+7
-5
+2
не видел, но осуждаю такое поведение любого футболиста
+9
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+2
Андрей,главное он денюшку с Краснодара получил,а остальное зарасти травой.
+2
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Я болельщик Спартака с более чем сорокалетним стажем.
Полностью согласен с Мостовым.
+3
-2
+1
. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно.

Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – сказал вингер «Зенита».

------

Это каким "фанатам зенита" хлопал Безруков?

Которые не ходят в чемпионате на матчи?

Или все же на вираже по обе стороны от пустоты сидят раскольники из этого унылого движа певчих бакланов?
+10
-9
+1
Ответ Gord Lane
А как правильно себя вести перед фанатами Зенита?
правильно 👉 уважать
+2
-1
+1
болельщики тоже должны уважать футболистов, но этого никогда не бывает
+3
-2
+1
Был ли Мостовой столь же категоричен, когда спринтер Марио совершил свой знаменитый забег?
+7
-7
0
Ответ Gord Lane
А как правильно себя вести перед фанатами Зенита?
Как и перед фанатами других клубов - уважительно
+2
-2
0
Ответ Gord Lane
А как правильно себя вести перед фанатами Зенита?
Эй, ребята, как допьёте вы вино
Мне бутылки вы оставьте заодно
+2
-2
0
новость про Зенит, а в комментах сплошь поклонники трехкратного полуобладателя еврокубков)))) впрочем ничего нового
+8
-8
0
Ответ ТТД Бубнова
Народная любовь, она такая )
это не народная любовь, а двойные стандарты болельщиков московских команд. и ты лучше меня это знаешь))
+11
-11
0
Ответ London-D
Да не в московских командах дело. Это дело всероссийское. А так то, те же московские кони в дёсна жахаются с питерцами. Тут скорее вопрос отношений, а не Москвы.
Москва не Россия )
0
0
0
Ответ Vatikan
не видел, но осуждаю такое поведение любого футболиста
+ ))
+1
-1
0
Ответ La Crosse Bobcats
новость про Зенит, а в комментах сплошь поклонники трехкратного полуобладателя еврокубков)))) впрочем ничего нового
Но-но-но
чемпионы после трех туров вообще то
+6
-6
0
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