Андрей Мостовой о Безрукове: «Когда он уходил с поля – пять раз упал, для него три раза выезжала машина. Он хлопает фанатам «Зенита» – первый год в РПЛ, так вести себя неправильно»

Андрей Мостовой раскритиковал поведение Руслана Безрукова во время матча.

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

«Ситуация с и разозлила ли шутка? Это не мое дело, меня эта ситуация не касается.

А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно.

Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – сказал вингер «Зенита».