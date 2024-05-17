Андрей Мостовой о Безрукове: «Когда он уходил с поля – пять раз упал, для него три раза выезжала машина. Он хлопает фанатам «Зенита» – первый год в РПЛ, так вести себя неправильно»
Андрей Мостовой раскритиковал поведение Руслана Безрукова во время матча.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.
«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не мое дело, меня эта ситуация не касается.
А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно.
Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – сказал вингер «Зенита».
Полностью согласен с Мостовым.
Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», – сказал вингер «Зенита».
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Это каким "фанатам зенита" хлопал Безруков?
Которые не ходят в чемпионате на матчи?
Или все же на вираже по обе стороны от пустоты сидят раскольники из этого унылого движа певчих бакланов?
Мне бутылки вы оставьте заодно
чемпионы после трех туров вообще то