Гендиректор «Динамо» о шутке Безрукова про «денежки»: «Развиваем медийность в РПЛ, чтобы быть наказанными за нее же»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Руслан Безруков Павел Пивоваров Winline Медиалига Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

– Как относитесь к ситуации с футболистом Безруковым?

– Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы – и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи?

– Есть мнение, что на определенные темы нельзя шутить?

– Да, они есть. Но футбол, который мы стараемся развивать медийно, в силу определенных обстоятельств уступил по этому критерию клубам из медиафутбола, которые не инвестируют в инфраструктуру и в игроков, а просто занимаются производством контента, – наверное, это случилось в том числе в связи с упущениями, со сложившейся в футболе практикой, где-то, возможно, устаревшей.

Сейчас мы стараемся, наоборот, развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация.

Развиваем медийность – чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций.

– Вы планируете через общее собрание РПЛ предложить реформировать дисциплинарный регламент?

– Эта тема обсуждается. Надо определиться – мы за медийность или против? И где границы допустимого? Регуляторы должны до нас доводить позицию четче, – сказал Павел Пивоваров.

Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?

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9 комментариев
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Шутить можно. Но не про Зенит, это оскорбление чувств господ из кооператива Озеро и их свиты.
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Ответ Александр Кудрявцев
В каждой шутке доля правды
В каждой шутке есть доля шутки)
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У нас тут принято восторгаться как легко и весело проходят эфиры Анри, Каррагера и тд., как они шутят, веселятся и вообще кайфуют от процесса. Но стоило игроку сказать что-то отличное от "мы хорошо сыграли, довольны результатом, будем готовиться к следующему матчу", так сразу какие-то проблемы это создало человеку...
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Футболисты " Краснодара" - "Да высылаем уже, высылаем"...))
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А что за ситуация с Макаровым?
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Любой футбольный человек понимает, это обычная шутка , футболисты так часто шутят между собой.
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Ждали деньги из Краснодара, прилетело от Динамо )))
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