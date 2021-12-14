КДК оштрафовал «Динамо» за уханье фанатов в игре с «Зенитом» на 500 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьяец сообщил, что комитет принял решение о наказании «Динамо» и «Зенита» за поведение болельщиков этих команд во время матча 18-го тура (1:1).

«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, – на 100 тысяч рублей.

За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.

Кроме того, [Сандро] Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сказал Григорьянц.