КДК оштрафовал «Динамо» за уханье фанатов в игре с «Зенитом» на 500 тысяч рублей

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Сандро Шварц Матч ТВ деньги Футбол

Глава КДК РФС Артур Григорьяец сообщил, что комитет принял решение о наказании «Динамо» и «Зенита» за поведение болельщиков этих команд во время матча 18-го тура РПЛ (1:1).

«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» – на 100 тысяч рублей.

За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.

Кроме того, [Сандро] Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сказал Григорьянц.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные