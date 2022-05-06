«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления от фанатов. Это не за кричалку «##### Fan ID» во время речи Хачатурянца

КДК РФС вынес штрафы и прочие наказания клубам РПЛ по итогам 27-го тура.

– «Урал»

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Динамо» оштрафовано на 80 тысяч рублей. «Динамо» обязано провести один домашний матч с закрытыми трибунами секторов D101, D102 и D103 условно».

«Зенит» –

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 100 тысяч, а «Локомотив» – на 80 тысяч. Причем это не связано с выкриками на тему Fan ID (во время поздравительной речи президента РПЛ Ашота Хачатурянца фанаты кричали «##### Fan ID» – прим. ред.)».

– «Крылья Советов»

«Паоло Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч».

«Химки» – «Уфа»

«За появление на футбольном поле постороннего лица – Юран вышел без разрешения судьи – «Химки» оштрафованы на 20 тысяч».

«Краснодар» – «Локомотив» (перенесенный матч 19-го тура)

«Главный тренер Александр Сторожук оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны и на 20 тысяч за выход на поле без разрешения судьи после окончания матча», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.