Агенты Мотты не предлагали «Барсе» его услуги. Тренер сосредоточен на «Болонье»

Тиаго Мотта не обсуждал возможное назначение в «Барселону».

Ранее появилась информация, что Хави может покинуть пост главного тренера каталонцев по решению Жоана Лапорты. Клуб начал рассматривать кандидатов на замену испанцу в случае его увольнения.

Как передает Diario Sport со ссылкой на агента Мотты Алессандро Канови, представители тренера «Болоньи» не связывались с «Барселоной».

По словам людей из окружения итальянского специалиста, Мотта с уважением относится к и к проделанной им работе в «Барселоне» и в данный момент полностью сосредоточен на завершении сезона с «Болоньей».

Также сообщалось, что Мотта близок к договоренности с «Ювентусом».