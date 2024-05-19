Агенты Мотты не предлагали «Барсе» его услуги. Тренер сосредоточен на «Болонье»

Теги Барселона Тиаго Мотта Хави серия А Италия Ла Лига Болонья Футбол

Тиаго Мотта не обсуждал возможное назначение в «Барселону».

Ранее появилась информация, что Хави может покинуть пост главного тренера каталонцев по решению Жоана Лапорты. Клуб начал рассматривать кандидатов на замену испанцу в случае его увольнения.

Как передает Diario Sport со ссылкой на агента Мотты Алессандро Канови, представители тренера «Болоньи» не связывались с «Барселоной».

По словам людей из окружения итальянского специалиста, Мотта с уважением относится к Хави и к проделанной им работе в «Барселоне» и в данный момент полностью сосредоточен на завершении сезона с «Болоньей».

Также сообщалось, что Мотта близок к договоренности с «Ювентусом».

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7 комментариев
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Ответ войд
Мотта будет дураком если из топовой Болоньи уйдёт на понижение в бчк)
аналитика от первых 4 букв
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Уже все газеты Италии месяца два как пишут, что он возглавит со дня на день Ювентус. У вас тут в Барселоне, интернет не провели до сих пор?
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Очень надеюсь не уйдёт из Болоньи. Хотелось бы глянуть на него в ЛЧ
+3
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+1
Ответ Filipp Gorski
Очень надеюсь не уйдёт из Болоньи. Хотелось бы глянуть на него в ЛЧ
Так вроде ж говорили, что он в Юве
+1
-1
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