  • Хавбек «Тулузы» Деннум о том, что помахал рукой у носа, глядя на Эбоно из «Гавра»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло»
Хавбек «Тулузы» Деннум о том, что помахал рукой у носа, глядя на Эбоно из «Гавра»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло»

Футболист «Тулузы» отреагировал на обвинения в расизме.

Напомним, главный тренер «Гавра» Дидье Дигар обвинил полузащитника «Тулузы» Арона Деннума в расизме после матча Лиги 1 (0:0) – норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека соперника Симона Эбоно. Его не наказали за этот жест. 

«Это безумие – говорить такое. Первое, что я почувствовал, – это его дыхание. Я сделал этот жест, потому что плохо пахло. Это не имеет ничего общего с расизмом. Я не понимаю, почему они так говорят. Может быть, мне не следует так поступать ни с кем. Но вместо того, чтобы драться, как я обычно делаю, я сделал этот жест и ушел.

Я делаю это не в первый раз. Я делал это раньше. Мои партнеры тоже так делали. Мне очень неудобно оправдываться по этому поводу, я не знаю, что сказать, мне грустно. Это безумие, когда кто-то говорит такое. Я вырос в окружении самых разных людей, включая моих самых близких друзей. По-моему, это безумие – говорить такое», – заявил Деннум. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
