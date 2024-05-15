«Ювентус» согласовал с Моттой контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,5 млн евро в год (Corriere della Sera)
Тиаго Мотта может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» со следующего сезона.
По информации Corriere della Sera, туринцы согласовали с главным тренером «Болоньи» двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год и возможностью продления еще на один сезон.
Сообщается, что Мотте осталось лишь подписать соглашение.
В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.
Но тренером на дистанции.. уже не для Юве.. он просто сам не видит, что футбол вокруг меняется
Даже если бы Хаби ушел.. почему сразу кинул? Он воспитанник, клялся в верности на века?
Леверкузен под ЛЧ может без проблем деньжат потратить на усиление+ атмосфера в команде сукпер здоровая...
про Болонью так не скажешь
Сарри брали в Юве, чтобы ставился так же красивый атакующий футбол, в который играл Наполи.. не пошло (во многом из-за Роналду возможно)
Пирло - мне лично его увольнение не было понятным, но после Юве особых успехов ( пока) он не достиг.
Макс же хоть и стал более доверять молодым, но его футбол просто не работает... если Юве начинает проирывать 0:1 любому сопернику, то макс. можно на ничью рассчитывать.. Духа победителей просто нет..