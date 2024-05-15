«Ювентус» согласовал с Моттой контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,5 млн евро в год (Corriere della Sera)

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

Тиаго Мотта может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» со следующего сезона.

По информации Corriere della Sera, туринцы согласовали с главным тренером «Болоньи» двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год и возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что Мотте осталось лишь подписать соглашение.

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

53 комментария
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Аллегри пойдет в Болонью , выведет в финал 😅 ЛЧ
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+25
Ответ Гектор Печорин
Хаби Алонсо остался в байере не кинул клуб, а Мотта сразу ушёл, хотя тоже в лч будут играть, видимо боится с болоньей сильно облажаться и что потом не позовут
ну Болонья финансово не уровень Байера и ни за что не борется
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0
+12
Надеюсь, что в Юве впервые за 3 года появится нормальный главный тренер
+15
-5
+10
Сладкая булочка Болонья для кого то будет в след.сезоне ЛЧ. Без Мотты развалится на раз-два.
+10
0
+10
Дорогой Юве, ты ли это? Не 18 млн. и даже не 10? И не 5 лет. Сказка какая-то. Ждем официального подтверждения. Уже не верится, что пиявка отцепится таки
+10
-2
+8
Ответ Hesen Nuriyev
вывести клуб в ЛЧ и уйти, зачем Мотта?
потому что летом многих лидеров продадут в Болонье. а Ювентус есть Ювентус
+7
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Ответ Антон Ковальчук
Надеюсь, что в Юве впервые за 3 года появится нормальный главный тренер
Так-то они вообще 3 года без тренера были, не учитывая нахождение на бровке лысого человека
+6
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+3
Арривидерчи, лысый!
+5
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+3
Ответ Евгений Буров
Дорогой Юве, ты ли это? Не 18 млн. и даже не 10? И не 5 лет. Сказка какая-то. Ждем официального подтверждения. Уже не верится, что пиявка отцепится таки
Аллегри перейдет на руководящую должность в спортивном отделе
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+3
Ответ Bryan
Блин А с чего все так уверены что Мотта это решение проблем? Понятно, что Макс это самое дно, но у Мотты, по факту, только один норм сезон за плечами.
Самое дно, которое кучу скудетто завоевало, когда состав был лучший в Италии)
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Может результаты будут лучше, но рисунок у Мотты +- такой же, как у Аллегри
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Ответ Антонио Мартынов
Это в целом да, но у Болоньи проект и без Мотты есть.
Итальяно назначат, сильно хуже не станет
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Как нейтральному болельщику очень хотелось бы посмотреть на неразобранную Болонью в ЛЧ и Серии А в следующем сезоне. Жаль...
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Ответ Гектор Печорин
Хаби Алонсо остался в байере не кинул клуб, а Мотта сразу ушёл, хотя тоже в лч будут играть, видимо боится с болоньей сильно облажаться и что потом не позовут
Естественно будет просадка - у них добавится ЛЧ нагрузка, и ожидания уже завышенные, если будут в середине таблицы находится - уже неплохо, могут и в зоне вылета, как Унион в Германии оказаться.
+2
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+2
Ответ whereissuso
а может, конец конца?
Начало начал
+2
0
+2
Какой хороший день!
+3
-2
+1
Ответ Клименко
Самое дно, которое кучу скудетто завоевало, когда состав был лучший в Италии)
Макс - не дно.. Настроить команду на один конкретный матч и соперника разобрать детально - он все еще может.
Но тренером на дистанции.. уже не для Юве.. он просто сам не видит, что футбол вокруг меняется
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Ответ Гектор Печорин
Хаби Алонсо остался в байере не кинул клуб, а Мотта сразу ушёл, хотя тоже в лч будут играть, видимо боится с болоньей сильно облажаться и что потом не позовут
Сравнить Болонью и Леверкузен - это сильно.
Даже если бы Хаби ушел.. почему сразу кинул? Он воспитанник, клялся в верности на века?
Леверкузен под ЛЧ может без проблем деньжат потратить на усиление+ атмосфера в команде сукпер здоровая...
про Болонью так не скажешь
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Ответ Клименко
Я за Милан)
Хмм понятно. А так у вас тоже есть норм варианты в виде Фонсеки и Гальярдо оба хороших специалистов
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Ответ Islam Gasanov
откуда такая информация?
испугались?
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Ответ krealpmoney
Аллегри перейдет на руководящую должность в спортивном отделе
откуда такая информация?
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Ответ Клименко
Согласен, но миланисты нос воротят и хотят тренера-звизду
Пусть тогда берут Аллегри чем не звезда))
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Удачи легенде ПСЖ. Гонял мяч с Рабьо теперь его наставник🇨🇵💪
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Ответ Islam Gasanov
Хмм понятно. А так у вас тоже есть норм варианты в виде Фонсеки и Гальярдо оба хороших специалистов
Согласен, но миланисты нос воротят и хотят тренера-звизду
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Ответ Dzmitry Lavysh
Кроме Индзаги - все молодые прогрессивные тренеры)) Сарри брали в Юве, чтобы ставился так же красивый атакующий футбол, в который играл Наполи.. не пошло (во многом из-за Роналду возможно) Пирло - мне лично его увольнение не было понятным, но после Юве особых успехов ( пока) он не достиг. Макс же хоть и стал более доверять молодым, но его футбол просто не работает... если Юве начинает проирывать 0:1 любому сопернику, то макс. можно на ничью рассчитывать.. Духа победителей просто нет..
Может дело в том, что футбол Макса остался прежним, а состава больше нет лучшего? Макс идет на местах соответствующих качеству игроков
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Ответ Islam Gasanov
Пусть тогда берут Аллегри чем не звезда))
Так да, многие были бы не против, а уж если бы Конте пришел, слюни бы потекли
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Ответ Е.Р.
Щикаааарнооо (с) Картман Их мог вытащить наверх или Аллегри, или Конте. Ни того, ни другого в след году там не будет. Также Конте не пойдет в Милан, Аллегри у них ума не хватит позвать. Короче, след сезон черно-синий
Красно черный. Ваша зацикленность на итальянских физруках впечатляет
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Ответ Клименко
И как за 2 года, когда Аллегри ушел, футбол поменялся? Раньше в лиге работали Индзаги Пиоли Сарри Гасперини и счас они же
Кроме Индзаги - все молодые прогрессивные тренеры))
Сарри брали в Юве, чтобы ставился так же красивый атакующий футбол, в который играл Наполи.. не пошло (во многом из-за Роналду возможно)
Пирло - мне лично его увольнение не было понятным, но после Юве особых успехов ( пока) он не достиг.
Макс же хоть и стал более доверять молодым, но его футбол просто не работает... если Юве начинает проирывать 0:1 любому сопернику, то макс. можно на ничью рассчитывать.. Духа победителей просто нет..
0
0
0
Ответ Dzmitry Lavysh
Макс - не дно.. Настроить команду на один конкретный матч и соперника разобрать детально - он все еще может. Но тренером на дистанции.. уже не для Юве.. он просто сам не видит, что футбол вокруг меняется
И как за 2 года, когда Аллегри ушел, футбол поменялся? Раньше в лиге работали Индзаги Пиоли Сарри Гасперини и счас они же
0
0
0
Ответ Е.Р.
Щикаааарнооо (с) Картман Их мог вытащить наверх или Аллегри, или Конте. Ни того, ни другого в след году там не будет. Также Конте не пойдет в Милан, Аллегри у них ума не хватит позвать. Короче, след сезон черно-синий
Ювентус, который на грани банкротства, должен позвать Конте? Куда звать Аллегри, если он за три года ничего не наладил?
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