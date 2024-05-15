«Ювентус» согласовал с Моттой контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,5 млн евро в год (Corriere della Sera)

Тиаго Мотта может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» со следующего сезона.

По информации Corriere della Sera, туринцы согласовали с главным тренером «Болоньи» двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год и возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что осталось лишь подписать соглашение.

В нынешнем сезоне « » под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая « » по дополнительным показателям.