  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроку АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента (The Sun)
17

Игроку АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента (The Sun)

Футболисту АПЛ угрожали оружием в Лондоне.

Неназванному игроку АПЛ угрожали оружием в Лондоне. 

По информации The Sun, инцидент произошел 6 сентября, когда футболист, чье имя не может быть названо по юридическим причинам, прогуливался с другом по оживленной улице. 

Полиция задержала 31-летнего футбольного агента. Его подозревают в угрозах огнестрельным оружием и шантаже, обвинения пока не предъявлены. Его освободили под залог с требованием не контактировать с футболистом. Ему также запретили посещать тренировочную базу клуба, за который выступает игрок.

Подозреваемому также было запрещено покидать Великобританию, пока он не согласовал с судьей изменение размера залога. Агенту вернули паспорт, но он должен будет снова отдать его по возвращении из поездок, которые были назначены заранее. 

В Службе столичной полиции подтвердили, что ведут расследование. 

Футболисту, о котором идет речь, больше 20 лет, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов фунтов. 

Среди клиентов агента, который находится под следствием, есть игрок сборной Англии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
происшествия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
25 минут назад
Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
31 минуту назад
Хавбек «Тулузы» Деннум о том, что помахал рукой у носа, глядя на Эбоно из «Гавра»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло»
44 минуты назад
Мастантуоно пропустит матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за дискомфорта в области паха. Сроки восстановления вингера «Реала» пока неизвестны
56 минут назад
Только 10% игроков прошли все 25 уровней «Комбо» без подсказок. А у вас так получится?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой о Риере в «Спартаке»: «Если его возьмут, то было бы неплохо, если бы у него в помощниках был Александр Мостовой. Я бы пошел в его штаб. Почему бы и нет?»
сегодня, 11:35
Тренер «Гавра» Дигар о том, что Деннум из «Тулузы» помахал рукой у носа, глядя на Эбоно: «Если это не расизм, то что? Он сказал, что от моего игрока воняет? Это как минимум оскорбление»
сегодня, 11:23
Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»
сегодня, 10:38
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Дивеев о попытке похищения Мостового: «Что в голове у людей, которые это делают?! На каждом углу камеры. Дураков у нас много – нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Шикунов о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Безнадега. Станкович не знает, что делать, он подавлен, сам себя уже раздавил. Надо было менять тренера еще весной»
2 минуты назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Арсенал», «Факел» против «Торпедо», «Уфа» разгромила «Енисей»
12 минут назадLive
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. От малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет»
сегодня, 11:55
Первак о «Спартаке»: «Страшно, что им руководят люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Думают, это то же самое, что работать на бирже. Бред сивой кобылы!»
сегодня, 11:44
«Спартак» сыграет с «Локомотивом». Красно-белые, ждем всех на кубковом московском дерби!
сегодня, 11:00Реклама
Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»
сегодня, 10:53
Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
сегодня, 10:30
Пономарев о Карпине: «Динамо» – не его команда. Тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив», но «Динамо» и «Спартак» – особые клубы. И отношения между ними тоже особые»
сегодня, 10:18
«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
сегодня, 09:47
Первак о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Беспредел по отношению к игрокам. Игра была в одну калитку. Это жуть!»
сегодня, 09:34