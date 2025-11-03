Игроку АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента (The Sun)

Футболисту АПЛ угрожали оружием в Лондоне.

Неназванному игроку АПЛ угрожали оружием в Лондоне.

По информации The Sun, инцидент произошел 6 сентября, когда футболист, чье имя не может быть названо по юридическим причинам, прогуливался с другом по оживленной улице.

Полиция задержала 31-летнего футбольного агента. Его подозревают в угрозах огнестрельным оружием и шантаже, обвинения пока не предъявлены. Его освободили под залог с требованием не контактировать с футболистом. Ему также запретили посещать тренировочную базу клуба, за который выступает игрок.

Подозреваемому также было запрещено покидать Великобританию, пока он не согласовал с судьей изменение размера залога. Агенту вернули паспорт, но он должен будет снова отдать его по возвращении из поездок, которые были назначены заранее.

В Службе столичной полиции подтвердили, что ведут расследование.

Футболисту, о котором идет речь, больше 20 лет, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов фунтов.

Среди клиентов агента, который находится под следствием, есть игрок сборной Англии.