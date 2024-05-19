«Барса» обсуждает кредит на 100 млн евро, чтобы покрыть убытки. Его сумма может снизиться в случае роста дохода от контракта с Nike

Теги Барселона Ла Лига бизнес Nike кризис деньги Футбол

«Барселона» хочет взять еще один кредит, чтобы поправить финансовое положение.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, каталонцы начали переговоры о новом кредите, сумма которого может достичь 100 миллионов евро. Клуб намерен так покрыть понесенные убытки.

Окончательная сумма кредита будет зависеть от исхода переговоров с Nike. Американский бренд, спонсирующий сине-гранатовых, по договору должен платить 100 миллионов евро ежегодно плюс дополнительные суммы в зависимости от результатов команды.

В Nike хотят продлить контракт как минимум на 10 лет – с 2028 года, когда истечет срок действия текущего соглашения.

Переговоры включают подписной бонус для «Барсы» до 100 млн, который руководство «блауграны» могло бы использовать уже в бюджете на 2024 год, компенсируя тем самым операционный дефицит, который, как ожидается, составит 59 млн и еще будет расти.
 
Этот бонус компенсировал бы снижение доходов «Барсы» из-за выплат Nike, которые снизились после неудачных выступлений команды.

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50 комментариев
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А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
+28
-6
+22
Ответ fcb812
Долговая яма …
Больше, чем долговая яма)
+21
-4
+17
Когда уже к Лапорте коллекторы придут?!
+20
-8
+12
Ответ Royal Watcher
Когда уже к Лапорте коллекторы придут?!
Приходили уже

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/barcelona_news/3073413.html?ysclid=lwdfpu7tqt901135677
+9
-3
+6
Долговая яма …
+6
-2
+4
Ответ Tristan...
Уже три года ждёте)
Мы наслаждались и продолжаем наслаждаться каждым днем существования бчк. Не дай бог, банкротство, ла лига станет пресной, ни истерик, ни рычагов, ни альцгеймера, ни шакиры, ничего
+3
0
+3
Считаю что Барсе надо не кредиты обсуждать, а смиренно пройти очищение Сегундой, почистив карму.
+8
-6
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
Найк их обкрадывал, не платя больше, чем клубу больше, чем деньги
+2
0
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
а жалко ведь, реально была бы хорошая форма... ждём очередной безвкусный крест он Nike 😓
+2
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+2
Лапорта весь в кредитах, но на Хави обижается за правду.
+4
-2
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
Да да, тоже помню, кричали что Пума чуть ли не 200 млн в год платить будет, верим конечно же🤣
+4
-2
+2
Как раз Де Йонгу на зп хватит
+3
-2
+1
бутсами выдадут. Хави будет чем швырять в игров, в раздевалке
+1
0
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
переобуваться в ДНК бчк)))
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"Берем кредиииты..."
+2
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Лапорта как коллектор, вымогает у всех то, что ему не принадлежит)))
+3
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Практически все клубы берут кредиты, а новости выходят только о Барсе
+2
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+1
Ответ xQcoW
Долгселона
ФК Кредитлона
+3
-2
+1
Ответ Syndycate
Да да, тоже помню, кричали что Пума чуть ли не 200 млн в год платить будет, верим конечно же🤣
«а мы уйдем на Север, а мы уйдём на Север… - и там тихонечко переждем»…🤣🤣
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Ответ Tristan...
Ни маниты, ни треблов, ни одного тура без нытья на Реал ТВ
Требл 2015 года будешь вспоминать до сих пор?
Реал кстати с тех будет играть в 5 финале ЛЧ)

То есть Реал с 2015 года может выиграть столько же кубков ЛЧ, сколько Барса с 1899 года)
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Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
так это Лапорта и пустил, чтобы получить кредит
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Ответ Антимосковский
ох уж эти буржуи, наверное лева с лапортой на велике начнут кататься, чтобы клуб из долговой ямы вытащить
На ролликах.
Для картинки в глазах обывателя и не такие финты выписывают
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Ответ Syndycate
Вроде взрослый, а веришь в сказки про Пуму)
У Puma из больших клубов только Сити, Милан и Дортмунд. Барса лакомый кусочек, несмотря на кризис.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
А помните когда были слухи про Puma? А ведь тогда тогда кулесы были уверены, что контакт в кармане и начали поливать грязью Nike.. дескать рады, что Барса сменит форму на более красивую… и что Nike уже не самые лучше… и тем более такие деньги дают и надо срочно переодеваться… в итоге осталось все как было и и кулесам теперь приходится переобуваться 😁
Таки если с nike не договорятся, то вполне будет контракт с puma
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Ответ Moscwow
Приходили уже https://m.sports.ru/tribuna/blogs/barcelona_news/3073413.html?ysclid=lwdfpu7tqt901135677
Там в комментах все барсоглоры в таком восторге от своего мистера рычага... давно ли дело было... теперь чуть что - одни мальчишки и пенсионеры, ВСЕ трансферы произошли не по воле хави, все враги... и лапорта что не тот уже. Бедные люди...
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Ответ Royal Watcher
Когда уже к Лапорте коллекторы придут?!
Из Мадрида? 😁
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Барса всё больше похожа на финансовую пирамиду. Продавать имущество и влезать в кредиты, чтобы не ужиматься сейчас и чтобы Лапорта не обижался на финансовое положение дел, но при этом чтобы последствия ощутило уже следующее руководство.
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Все рассчитано - в ноябре Барса переезжает на новый Камп Ноу - доходы конкретно вырастут - кредит будет быстро погашен.
А деньги нужны прямо сейчас - впереди ТО:))
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Могу косарь занять, если что
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Учитывая уровень менеджмента в клубе и нерациональные решения, принимаемые на эмоциях, денег Барсе дадут только под грабительский процент с учетом всех возможных рисков с банкротством.
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