«Барса» обсуждает кредит на 100 млн евро, чтобы покрыть убытки. Его сумма может снизиться в случае роста дохода от контракта с Nike

«Барселона» хочет взять еще один кредит, чтобы поправить финансовое положение.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, каталонцы начали переговоры о новом кредите, сумма которого может достичь 100 миллионов евро. Клуб намерен так покрыть понесенные убытки.

Окончательная сумма кредита будет зависеть от исхода переговоров с Nike. Американский бренд, спонсирующий сине-гранатовых, по договору должен платить 100 миллионов евро ежегодно плюс дополнительные суммы в зависимости от результатов команды.

В Nike хотят продлить контракт как минимум на 10 лет – с 2028 года, когда истечет срок действия текущего соглашения.

Переговоры включают подписной бонус для «Барсы» до 100 млн, который руководство «блауграны» могло бы использовать уже в бюджете на 2024 год, компенсируя тем самым операционный дефицит, который, как ожидается, составит 59 млн и еще будет расти.



Этот бонус компенсировал бы снижение доходов «Барсы» из-за выплат Nike, которые снизились после неудачных выступлений команды.