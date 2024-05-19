«Барса» обсуждает кредит на 100 млн евро, чтобы покрыть убытки. Его сумма может снизиться в случае роста дохода от контракта с Nike
«Барселона» хочет взять еще один кредит, чтобы поправить финансовое положение.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, каталонцы начали переговоры о новом кредите, сумма которого может достичь 100 миллионов евро. Клуб намерен так покрыть понесенные убытки.
Окончательная сумма кредита будет зависеть от исхода переговоров с Nike. Американский бренд, спонсирующий сине-гранатовых, по договору должен платить 100 миллионов евро ежегодно плюс дополнительные суммы в зависимости от результатов команды.
В Nike хотят продлить контракт как минимум на 10 лет – с 2028 года, когда истечет срок действия текущего соглашения.
Переговоры включают подписной бонус для «Барсы» до 100 млн, который руководство «блауграны» могло бы использовать уже в бюджете на 2024 год, компенсируя тем самым операционный дефицит, который, как ожидается, составит 59 млн и еще будет расти.
Этот бонус компенсировал бы снижение доходов «Барсы» из-за выплат Nike, которые снизились после неудачных выступлений команды.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/barcelona_news/3073413.html?ysclid=lwdfpu7tqt901135677
Реал кстати с тех будет играть в 5 финале ЛЧ)
То есть Реал с 2015 года может выиграть столько же кубков ЛЧ, сколько Барса с 1899 года)
Для картинки в глазах обывателя и не такие финты выписывают
А деньги нужны прямо сейчас - впереди ТО:))