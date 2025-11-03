Мастантуоно пропустит матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за дискомфорта в области паха. Сроки восстановления вингера «Реала» пока неизвестны

Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок.

Вингер «Реала » Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, 18-летний футболист испытывает дискомфорт в области паха и пропустит матч против «Ливерпуля » в Лиге чемпионов, который состоится завтра, 4 ноября.

Аргентинец доигрывал матч против «Валенсии» в Ла Лиге (4:0) с сильной болью.

Сроки восстановления игрока пока неизвестны.