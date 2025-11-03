Мастантуоно пропустит матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за дискомфорта в области паха. Сроки восстановления вингера «Реала» пока неизвестны
Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок.
Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, 18-летний футболист испытывает дискомфорт в области паха и пропустит матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, который состоится завтра, 4 ноября.
Аргентинец доигрывал матч против «Валенсии» в Ла Лиге (4:0) с сильной болью.
Сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марио Кортеганы
