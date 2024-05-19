Энрике о возможной отставке Хави из «Барсы»: «Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о возможном увольнении Хави из «Барселоны».

Ранее стало известно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона. 

«Я не знаю [что происходит в «Барселоне»], не комментирую. Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник

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8 комментариев
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