Энрике о возможной отставке Хави из «Барсы»: «Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей»

Луис Энрике ответил на вопрос о возможном увольнении Хави из «Барселоны».

Ранее стало известно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Я не знаю [что происходит в «Барселоне»], не комментирую. Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей», – сказал главный тренер « ».

В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник