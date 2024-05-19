Энрике о возможной отставке Хави из «Барсы»: «Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей»
Луис Энрике ответил на вопрос о возможном увольнении Хави из «Барселоны».
Ранее стало известно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.
«Я не знаю [что происходит в «Барселоне»], не комментирую. Я подсел на французское телевидение и не знаю, что происходит за границей», – сказал главный тренер «ПСЖ».
В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник