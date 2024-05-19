Зарема о 0 голов Угальде в 11 матчах РПЛ: «Желаю Амаралу набрать таких же результативных игроков на каждую позицию»

Зарема Салихова высмеяла результативность Манфреда Угальде.

Коста-риканский футболист установил антирекорд среди форвардов-новичков «Спартака», не забив ни одного гола в 11 первых матчах .

«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен.

В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как , на каждую позицию», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.