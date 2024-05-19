Зарема о 0 голов Угальде в 11 матчах РПЛ: «Желаю Амаралу набрать таких же результативных игроков на каждую позицию»
Зарема Салихова высмеяла результативность Манфреда Угальде.
Коста-риканский футболист установил антирекорд среди форвардов-новичков «Спартака», не забив ни одного гола в 11 первых матчах РПЛ.
«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен.
В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как Угальде, на каждую позицию», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ещё смайлики глупые ставите. Ужас просто.
И это не ######(враньё)