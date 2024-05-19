Зарема о 0 голов Угальде в 11 матчах РПЛ: «Желаю Амаралу набрать таких же результативных игроков на каждую позицию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Манфред Угальде Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высмеяла результативность Манфреда Угальде.

Коста-риканский футболист установил антирекорд среди форвардов-новичков «Спартака», не забив ни одного гола в 11 первых матчах РПЛ

«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен.

В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как Угальде, на каждую позицию», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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31 комментарий
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Желаю Зареме вспомнить про Педро Рошу и заткнуться
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Угальде за 11 матчей, пусть и без голов отпахал так, как Зарема ни разу в жизни. Как говорится, тяжелее ### в руках не держала
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Мадам Алланазарова забыла что о Дуарте говорил(а), а теперь Дуарте один из лучших!
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Ответ Peter Parker
Угальде за 11 матчей, пусть и без голов отпахал так, как Зарема ни разу в жизни. Как говорится, тяжелее ### в руках не держала
На ней тоже попахали , так что ..)
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Уже взяли Медину, который в чемпионате забил 5, как и голеадор Соболев, а Бонгонда забил на два мяча больше Александра.
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Голы придут, парень пашет, время покажет! Зареме счастья, здоровья! 👍👍👍
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Кто она и зачем здесь? Пусть комментирует в ветках, как всё. Или боится бана и минуса???
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Ядовитый и высокомерный человек эта экспертница
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Ответ Роман Шаров
Голы придут, парень пашет, время покажет! Зареме счастья, здоровья! 👍👍👍
Любовников побольше
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Но есть и хорошая новость - в свои ворота тоже не забил.
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Настоящая преданная болельщица)
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Может он защитник?
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Ответ Красная стрела
Какие же федуны низкие. Тешили своё чсв за счет Спартака. А тут обиженок включили. Хорошо, что от них избавились. Что б не было потом. Такая 🐔 ударяет по репутации больше, чем любые поражения.
А 11 матчей этого игрока без голов, вы не заметили ?
Ещё смайлики глупые ставите. Ужас просто.
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Ответ укротитель троллей
Комментарий удален модератором
👍👍👍
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Ответ Костас Костофы
Кто она и зачем здесь? Пусть комментирует в ветках, как всё. Или боится бана и минуса???
Да так говорящая женщина Зарема
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Джикия ее на хинкали приглашал или там другое???
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Ответ Роман Шаров
Голы придут, парень пашет, время покажет! Зареме счастья, здоровья! 👍👍👍
Чег. Чего. Не ослышался ли я 😳😳😳
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Ответ Peter Parker
Угальде за 11 матчей, пусть и без голов отпахал так, как Зарема ни разу в жизни. Как говорится, тяжелее ### в руках не держала
Это битая баба....Она даже не вспомнит у кого тяжелее, а кому приходилось "на носилках заносить"..))
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Ответ shadow82
Комментарий удален модератором
Инородной жидкостью
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Ответ Bartez1986
Желаю Зареме вспомнить про Педро Рошу и заткнуться
Комментарий удален модератором
Желаю сиделке федуна получать вовремя пособия за опекунство
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Угальде на фоне Педро Роши или Гуса Тила отличный трансфер. Человеку просто не фартит, а так с желанием играет. Какая же хабалка. Просто желает открыто неудач своему бывшему клубу
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после вчерашних новостей Зарема порвалась и ведёт себя не подобающим образом...
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А Аморал пока дельно всё делает. Единственно, что тянули с Абаскалем. Но мы тут не знаем всей подноготной.
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Мало может кто слышал/знает , но данная особа является издавна ярым поклонником донецкого Шахтера, а сам Федун киевского Динамо
И это не ######(враньё)
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Какие же федуны низкие. Тешили своё чсв за счет Спартака. А тут обиженок включили. Хорошо, что от них избавились. Что б не было потом. Такая 🐔 ударяет по репутации больше, чем любые поражения.
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Канченая #####
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Тиль конечно, которого эта бабенка приволокла был конечно лучше.
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Интересно, как запоет Зарема, если Угальде начнет забивать? Зенитовца Матео Кассьера в его первый сезон в Зените не пнул только ленивый. И я, кстати, тоже :)) А теперь он лидирует в гонке бомбардиров...
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И этот человек позиционирует себя как истинный патриот Спартака?! Спортс, завязывайте с такими интервью.
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