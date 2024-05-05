Зарема об Угальде: «9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? «Уникально» сработали. За потраченные деньги все равно никто не спросит»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Соболев Михаил Игнатов Манфред Угальде деньги Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о низкой результативности Манфреда Угальде.

У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир РПЛ за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).

21-летний Угальде перешел в «Спартак» этой зимой за 13+2 миллионов евро из «Твенте».

«Угальде: 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов, помимо Соболева.

«Уникально» сработали все в клубе. Теперь остается сконцентрироваться на Кубке и выпускать Игнатова и Соболева в старте. За потраченные деньги все равно никто не спросит», – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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37 комментариев
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Твой муж регулярно покупал в Спартак дорогих и бестолковых. Вот кто уникальный.
+82
-6
+76
То ли дело купленные при Зарема Гус Тиль и Шамар - легенды
+23
-1
+22
Ответ Mechel**
Твой муж регулярно покупал в Спартак дорогих и бестолковых. Вот кто уникальный.
Не муж он ей, потому что:
"Хочешь свадьбу — сделай сиськи": Салихова — об ультиматуме Федуна
+21
0
+21
Ответ Катя СПб
Футбол не для голов.
Футбол не для голов.
Краснодар не для трофеев.
Дубай не для Промеса...

Продолжите цепочку.
+15
-4
+11
Ответ Wiley Fox
Ну-ка, назови по именам тройку
Роша, Тиль - 30 млн € 😜💦
+4
0
+4
Футбол не для голов.
+6
-4
+2
наверное гороскоп перед трансфертом не удосужились проверить... профаны...
+4
-2
+2
Ответ Циник Петербургский
Футбол не для голов. Краснодар не для трофеев. Дубай не для Промеса... Продолжите цепочку.
Дума не место для дебатов (вспомнилось первое)
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
А мне он нравится. Я думаю, стоит своих денег. Адаптация даётся не просто и в непростое время. Думаю, выступит лучше Кавенаги 😁
кавенаги был не так и плох. просто на него сразу клеймо повесили. а так гол Ростову классный забил)
+3
-2
+1
Ответ Циник Петербургский
Футбол не для голов. Краснодар не для трофеев. Дубай не для Промеса... Продолжите цепочку.
Фалькао не приедет...
+2
-1
+1
Ответ Циник Петербургский
Футбол не для голов. Краснодар не для трофеев. Дубай не для Промеса... Продолжите цепочку.
Чемпионство не для Спартака
+3
-2
+1
5 бань. 1 олигарх. Успех
+1
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шедеврально. это так везде? спустил 15 миллионов в трубу и ничего не произошло или только в рпл?
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Как так! 15 лямом не играют? А кто в Спартаке играет?
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во первых ему всего 21, но блин сегодня пожадничал
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Думаю достаточно одного слова: Тил. А вообще можно много аналогичных слов сказать.
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Ответ Mechel**
Твой муж регулярно покупал в Спартак дорогих и бестолковых. Вот кто уникальный.
потому что она потом спрашивала за потраченые деньги и видимо она потом принимала отработку этих денег лично
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Ой, да ну бывает и такое, вон Мудрик например
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Угальде играет в атаку. Мало кто в команде может это и понимает его. Креатива нет и у и.о. тренера ,видимо, тоже
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На самом деле без Угальде командная игра лучше, а пас он сегодня Зиньковскому не отдал - это вообще за гранью.
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Ответ Циник Петербургский
Футбол не для голов. Краснодар не для трофеев. Дубай не для Промеса... Продолжите цепочку.
Спартак не для тренеров
+1
-1
0
А мне он нравится. Я думаю, стоит своих денег. Адаптация даётся не просто и в непростое время. Думаю, выступит лучше Кавенаги 😁
+4
-4
0
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