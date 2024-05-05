Зарема об Угальде: «9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? «Уникально» сработали. За потраченные деньги все равно никто не спросит»

Зарема Салихова высказалась о низкой результативности Манфреда Угальде.

У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир РПЛ за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).

21-летний Угальде перешел в «Спартак» этой зимой за 13+2 миллионов евро из «Твенте».

« : 9 матчей, 0 голов в и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов, помимо .

«Уникально» сработали все в клубе. Теперь остается сконцентрироваться на Кубке и выпускать и Соболева в старте. За потраченные деньги все равно никто не спросит», – заявила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.