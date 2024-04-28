Зарема о победе «Спартака» над «Локо»: «Рада за Хлусевича – у защитника статистика лучше, чем у игроков атаки. Игру Угальде должен комментировать спортивный директор»

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» в дерби.

« » на своем поле одолел « » (3:2) в матче 26-го тура Мир . Победный гол на счету на 67-й минуте.

« правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция.

Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки.

Угальде? Его игру должен комментировать спортивный директор», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.