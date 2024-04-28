Зарема о победе «Спартака» над «Локо»: «Рада за Хлусевича – у защитника статистика лучше, чем у игроков атаки. Игру Угальде должен комментировать спортивный директор»
Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» в дерби.
«Спартак» на своем поле одолел «Локомотив» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Победный гол на счету Даниила Хлусевича на 67-й минуте.
«Слишкович правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция.
Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки.
Угальде? Его игру должен комментировать спортивный директор», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Да и человека всю предсезонку с Промесом наигрывали, что он сейчас может сделать?
Как по мне, то нормально оценить Угальде можно будет лишь в следующем сезоне, слова Заремы - наброс на вентилятор.