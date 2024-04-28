Зарема о победе «Спартака» над «Локо»: «Рада за Хлусевича – у защитника статистика лучше, чем у игроков атаки. Игру Угальде должен комментировать спортивный директор»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Даниил Хлусевич Манфред Угальде Зарема Салихова Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» в дерби.

«Спартак» на своем поле одолел «Локомотив» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Победный гол на счету Даниила Хлусевича на 67-й минуте.

«Слишкович правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция.

Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки.

Угальде? Его игру должен комментировать спортивный директор», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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23 комментария
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Норм Угальде.видно, что технически оснащён больше наших поленьев. Попривыкнуть парню надо.
+39
-1
+38
Угальде нормально смотрелся, отрабатывал и впереди, и сзади отлично подчищал. Скажу может простую вещь, но ему пока не везёт, бывает такое, что долго не получается забить, да и не сказать, что партнёры ему создают моменты. А так видно, что с техникой, видением поля, ударом всё хорошо. Рано или поздно прорвёт.
+22
0
+22
Угальде за мяч цепляется очень хорошо. Многие контратаки развивались благодаря успешно выигранной борьбы Угальде после выносов.
Да и человека всю предсезонку с Промесом наигрывали, что он сейчас может сделать?
Как по мне, то нормально оценить Угальде можно будет лишь в следующем сезоне, слова Заремы - наброс на вентилятор.
+16
0
+16
Да , эта кухарка знатно комментирует . Разумеется , Хлусевич молодец , что подключился и забил гол . Теперь посмотрим игру Хлусевича в обороне (прямые обязанности) . Кто его научил уворачиваться от мяча при голе Сарвели ? От Джикии , который тоже этим часто злоупотреблял ? Для защитника оценка "5" , когда в твоих воротах "0" и хвалить Хлусевича я бы не стал . Теперь по Угальде . А что может сказать спортивный директор ( скорее всего , намёк на трансфер) ? Как может играть нападающий , если его не "кормить" мячами ? Как может с лучшей стороны показать себя Угальде , если поставленной игры в атаке нет ? Вся игра строится на "интуиции" игроков и их понимания как действовать в атаке . Короче , как получится и как умеем . Может сначала нужно пригласить думающего тренера , который может объяснить ребятам как правильно играть в атаке ? Наметить костяк команды и от этого плясать ? Наладить какие-то связи , довести взаимопонимание игроков на поле до автоматизма , чтобы выходящему на замену не пришлось привыкать к намеченной тактике . Игнатов не тянет на игрока , способного отдать тонкий пас в каждой игре , а не один раз за 10 матчей . Значит , нужен в центре поля "второй Алекс-Титов-Гаврилов" (кто-то один из них) . Как Клаудиньо в Зените . Правда , когда он не в форме , то и Зенит проигрывает . Вот почему так важен "мозг" Спартаку в атаке . Сейчас такого игрока нет , поэтому и Соболь , и Угальде занимаются в большей степени черновой работой (прессинг , отбор и поиск мяча) . А то , что настырный и жаждущий игры Угальде хорошее приобретение , то в этом нет никакого сомнения . Ребят надо "направить в нужное русло" и они будут по новому раскрываться . А пока , мы видим сплошной сумбур и ждём ошибок соперника (как с Динамо , да и с Локо тоже) .
+6
0
+6
Ответ Красная стрела
Норм Угальде.видно, что технически оснащён больше наших поленьев. Попривыкнуть парню надо.
Пока этого парня никто особо в атаке не поддерживает...
+6
0
+6
Ответ Красная стрела
Норм Угальде.видно, что технически оснащён больше наших поленьев. Попривыкнуть парню надо.
Да даже не попривыкнуть, а чтоб могли пас отдать, смотрел все матчи, полузащита мертвая, что соболев, что угальде в середину поля за мячом спускаются, сегодня наверное первый матч был, где ему хотя бы, что-то давали, думаю все норм у него будет, при нормальном тренере, после сборов с командой, заиграет
+3
0
+3
А за команду не рада?)
+3
-1
+2
Ответ За_909!
Очень на это надеюсь! Но уже сейчас Угальде постоянно выполняет классные пасы с левого фланга.
И пас. И задержать мяч может. И корпус поставить. Всё есть. Главное конект между нападением и полузащитой устойчиво наладить.
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Потому что вот пришёл в такой период. Гармонии между линиями никакой. Сейчас перестроятся и сыграются.
Очень на это надеюсь! Но уже сейчас Угальде постоянно выполняет классные пасы с левого фланга.
+2
0
+2
Побольше бы таких Угальде и все наладится!!! 100%
+1
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+1
Ответ Slavnov
Да даже не попривыкнуть, а чтоб могли пас отдать, смотрел все матчи, полузащита мертвая, что соболев, что угальде в середину поля за мячом спускаются, сегодня наверное первый матч был, где ему хотя бы, что-то давали, думаю все норм у него будет, при нормальном тренере, после сборов с командой, заиграет
Да, правильно, абсолютно. Полузащита, как доходила до финальной трети, так и упиралась. Вспомни матч с Зенитом, кубковый. Вроде движение, вроде всё. Быстро начали. Добивай Зенит. Но несмотря на владение мячом, движение, заряженость игроков, атаки были дико беззубые. Дальше спад и Зенит спокойно всё забрал под свой контроль 🤷🏿‍♂️ а дальше вообще связи никакой. И с Соболева что - то требовать и с него... Это как с вратаря спрашивать за пропущенные, с дикой защитой 🤷🏿‍♂️
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Норм Угальде.видно, что технически оснащён больше наших поленьев. Попривыкнуть парню надо.
Сама по себе техника ничего для победы не даёт. Смотрится эффектно, но не эффективно.
+4
-3
+1
Ответ За_909!
Пока этого парня никто особо в атаке не поддерживает...
Потому что вот пришёл в такой период. Гармонии между линиями никакой. Сейчас перестроятся и сыграются.
+1
0
+1
Ответ igor.igorev
Сама по себе техника ничего для победы не даёт. Смотрится эффектно, но не эффективно.
Не даёт. Но всему своё время. Вон после ухода Абаскаля, уже и Бонгонда снова побежал нормально. Пойдёт и у Угальде.нащупает себя.
+1
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+1
Так Хлусевич и не защитник вовсе, это при вашем руководстве его защитником сделали.
+1
0
+1
Мнение такого "авторитетного" эксперта просто неоспоримо
+2
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Ответ igor.igorev
Сама по себе техника ничего для победы не даёт. Смотрится эффектно, но не эффективно.
Ну да, если рядом поленья!)
0
0
0
Ответ Древний спартач
Да , эта кухарка знатно комментирует . Разумеется , Хлусевич молодец , что подключился и забил гол . Теперь посмотрим игру Хлусевича в обороне (прямые обязанности) . Кто его научил уворачиваться от мяча при голе Сарвели ? От Джикии , который тоже этим часто злоупотреблял ? Для защитника оценка "5" , когда в твоих воротах "0" и хвалить Хлусевича я бы не стал . Теперь по Угальде . А что может сказать спортивный директор ( скорее всего , намёк на трансфер) ? Как может играть нападающий , если его не "кормить" мячами ? Как может с лучшей стороны показать себя Угальде , если поставленной игры в атаке нет ? Вся игра строится на "интуиции" игроков и их понимания как действовать в атаке . Короче , как получится и как умеем . Может сначала нужно пригласить думающего тренера , который может объяснить ребятам как правильно играть в атаке ? Наметить костяк команды и от этого плясать ? Наладить какие-то связи , довести взаимопонимание игроков на поле до автоматизма , чтобы выходящему на замену не пришлось привыкать к намеченной тактике . Игнатов не тянет на игрока , способного отдать тонкий пас в каждой игре , а не один раз за 10 матчей . Значит , нужен в центре поля "второй Алекс-Титов-Гаврилов" (кто-то один из них) . Как Клаудиньо в Зените . Правда , когда он не в форме , то и Зенит проигрывает . Вот почему так важен "мозг" Спартаку в атаке . Сейчас такого игрока нет , поэтому и Соболь , и Угальде занимаются в большей степени черновой работой (прессинг , отбор и поиск мяча) . А то , что настырный и жаждущий игры Угальде хорошее приобретение , то в этом нет никакого сомнения . Ребят надо "направить в нужное русло" и они будут по новому раскрываться . А пока , мы видим сплошной сумбур и ждём ошибок соперника (как с Динамо , да и с Локо тоже) .
💯%!
0
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Ответ Konstantin Zorin
Дурна баба! Угальде один из лучших был на поле. А с кем собрались конкурировать Рябчук и Умяров? Это Товареш приболел, а то б Рябчук на поле ни за что не вышел.
Рябчук это самый бестолковый трансфер за последнее время. Педро Роша и он, два топа.
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Почему решили что он защитник? Как защитник он так себе, в отсутствии Промеса и с ужасной игрой Зиньковского, Хлусевич оптимальный вариант слева уже сейчас и справа то же может.
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Дурна баба! Угальде один из лучших был на поле. А с кем собрались конкурировать Рябчук и Умяров? Это Товареш приболел, а то б Рябчук на поле ни за что не вышел.
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физкультурника к еб-ням! нет команды
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Алланазаров, привет, как дела
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