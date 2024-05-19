Зарема Салихова: «Джикия еще вернется в «Спартак», он часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный»

Зарема Салихова уверена, что Георгий Джикия вернется в «Спартак».

Сегодня защитник красно-белых провел последний домашний матч за клуб – против «Рубина» (3:1). Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.

«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.

Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его покидающим поле», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Агент Джикии сказал, что контракт с московским клубом почти подписан: «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты»