Зарема Салихова: «Джикия еще вернется в «Спартак», он часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова уверена, что Георгий Джикия вернется в «Спартак».

Сегодня защитник красно-белых провел последний домашний матч за клуб – против «Рубина» (3:1). Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона. 

«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.

Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его покидающим поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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29 комментариев
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Мне было очень грустно видеть его покидающим поле»(с).Ну а чего же он не согласился на понижение ЗП?Все было в его руках. В том что он ушел виноват только он сам и его агент.
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Георгий проявил запредельную порядочность,когда со своим агентишкой через СМИ выбивал себе новый контракт. А команда была в лютом кризисе, и ее шатало от любых дополнителтных дрязг.
Капитан не имеет права так поступать. Решение о расставании с ним - верное.
Спасибо за годы в Спартаке.
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после его позорного поведения в адрес клуба, ему стоило не проводы делать и видео стряпать, а по примеру вашего позорного поведения в адрес Карреры фото из матча первого круга когда между ног пропустил мяч перед голом зенита и базар после матча что существуют другие матчи...теперь это точно и актуально будет в других матчах участие принимать...)
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Джикия плохо играет уже 5 лет. Его следовало продать гораздо раньше. И, конечно же, он не вернется.
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Забери его себе домой
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Обязательно вернется. Какая команда не захочет иметь в составе 30летнего сбитого лётчика, который просит 2 ляма евро в год зарплаты?
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Ответ Spartakus1984
Мне было очень грустно видеть его покидающим поле»(с).Ну а чего же он не согласился на понижение ЗП?Все было в его руках. В том что он ушел виноват только он сам и его агент.
Спартак он любил, но деньги все таки любит больше 😉
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Ответ Balt
Куда он там вернётся? После 30 лет вернуться куда бы то ни было в футболе игроку сложно. Это прям ну очень немало усилий надо приложить.
на должность какую-нибудь.
как Ребров.
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Только за последнее время Жорик сделался тромбом в кровеносной системе. А агент, тот вообще "инфаркт микарда, вот такой рубец".
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Ответ Кузбасс
Георгий проявил запредельную порядочность,когда со своим агентишкой через СМИ выбивал себе новый контракт. А команда была в лютом кризисе, и ее шатало от любых дополнителтных дрязг. Капитан не имеет права так поступать. Решение о расставании с ним - верное. Спасибо за годы в Спартаке.
За что спасибо?

За слитые игры? За увольнение Карреры? За 1:7 в Питере?

Ты думать начинай головой
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Забери его себе домой
Не прокормят.
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Ну и Зарема порядочная изрядно

Когда-то давно мне моя знакомая рассказала чисто женский анекдот. Точно не помню, но помню, что про порядочную и потаскуху, типа в чем их отличие:

Потаскуха потоскует-потоскует и спать ляжет, а порядочная всем даёт по порядку

Так вот жжикия и зарема не потаскухи из этого анекдота
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Он играл с 0-7 с Ливерпулем? в чем его легендарность то?
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Бакаев 2.0
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Ответ Spartakus1984
Мне было очень грустно видеть его покидающим поле»(с).Ну а чего же он не согласился на понижение ЗП?Все было в его руках. В том что он ушел виноват только он сам и его агент.
Ну так это он для них порядочный, искренний и верный. Поэтому и хвалит.
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Ответ </c/>
после его позорного поведения в адрес клуба, ему стоило не проводы делать и видео стряпать, а по примеру вашего позорного поведения в адрес Карреры фото из матча первого круга когда между ног пропустил мяч перед голом зенита и базар после матча что существуют другие матчи...теперь это точно и актуально будет в других матчах участие принимать...)
Тромб - тоже часть кровеносной системы, так что Зарема права🤓
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Ответ Spartakus1984
Мне было очень грустно видеть его покидающим поле»(с).Ну а чего же он не согласился на понижение ЗП?Все было в его руках. В том что он ушел виноват только он сам и его агент.
Квартиры для большой семьи сами себя не купят)
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Холестерин?
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Ответ Честный контроль
Что он ей сделал такого-эдакого, что она его и еще дельфина, забыть не может и вспоминает днем и ночью.
она тупо хейтит всё, что делает нынешнее руководство
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И пусть вернётся! В любом качестве, игроком, тренером, в менеджмент! Добро пожаловать!
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Ага, верю. И про токсичность Глушенкова еще раз расскажи.
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Что он ей сделал такого-эдакого, что она его и еще дельфина, забыть не может и вспоминает днем и ночью.
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Поваром возьмут)
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Ну это вряд ли, возраст плюс лишний вес...
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И не гей, - добавила Салихова
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Куда он там вернётся? После 30 лет вернуться куда бы то ни было в футболе игроку сложно. Это прям ну очень немало усилий надо приложить.
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