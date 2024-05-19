Зарема Салихова: «Джикия еще вернется в «Спартак», он часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный»
Зарема Салихова уверена, что Георгий Джикия вернется в «Спартак».
Сегодня защитник красно-белых провел последний домашний матч за клуб – против «Рубина» (3:1). Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.
«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.
Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его покидающим поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Агент Джикии сказал, что контракт с московским клубом почти подписан: «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты»
Капитан не имеет права так поступать. Решение о расставании с ним - верное.
Спасибо за годы в Спартаке.
как Ребров.
За слитые игры? За увольнение Карреры? За 1:7 в Питере?
Ты думать начинай головой
Когда-то давно мне моя знакомая рассказала чисто женский анекдот. Точно не помню, но помню, что про порядочную и потаскуху, типа в чем их отличие:
Потаскуха потоскует-потоскует и спать ляжет, а порядочная всем даёт по порядку
Так вот жжикия и зарема не потаскухи из этого анекдота