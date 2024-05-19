Угальде установил антирекорд для форвардов-новичков «Спартака» – 0 голов в 11 первых матчах РПЛ

Манфред Угальде установил антирекорд «Спартака».

Коста-риканский нападающий не забил ни одного гола в первых 11 матчах в рамках . Это худший результат в истории клуба среди форвардов-новичков.

Ранее в первых десяти матчах в РПЛ за « » не смогли отметиться забитыми мячами и .

Сегодня Угальде вышел на замену на 68-й минуте матча против «Рубина» (3:1) и не отметился результативными действиями.

За 15 матчей в составе красно-белых во всех турнирах забил один гол – «Зениту» в Фонбет Кубке России (1:2).

Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.