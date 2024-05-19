Угальде установил антирекорд для форвардов-новичков «Спартака» – 0 голов в 11 первых матчах РПЛ
Манфред Угальде установил антирекорд «Спартака».
Коста-риканский нападающий не забил ни одного гола в первых 11 матчах в рамках РПЛ. Это худший результат в истории клуба среди форвардов-новичков.
Ранее в первых десяти матчах в РПЛ за «Спартак» не смогли отметиться забитыми мячами Абдул Уорис и Эсекиэль Понсе.
Сегодня Угальде вышел на замену на 68-й минуте матча против «Рубина» (3:1) и не отметился результативными действиями.
За 15 матчей в составе красно-белых во всех турнирах Манфред забил один гол – «Зениту» в Фонбет Кубке России (1:2).
Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Стоило ли так переплачивать?! Надеюсь хоть в следующем сезоне сможет найти свою игру, пока что все хорошо делает на поле, но не забивает … Напоминает Баженова, тот тоже полезный, но не забивной был.
После Суареса и Ибры где все эти Финбогасаны и Ко?)