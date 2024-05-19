Угальде установил антирекорд для форвардов-новичков «Спартака» – 0 голов в 11 первых матчах РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Абдул Уорис Эсекиэль Понсе ТАСС Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде установил антирекорд «Спартака».

Коста-риканский нападающий не забил ни одного гола в первых 11 матчах в рамках РПЛ. Это худший результат в истории клуба среди форвардов-новичков.

Ранее в первых десяти матчах в РПЛ за «Спартак» не смогли отметиться забитыми мячами Абдул Уорис и Эсекиэль Понсе

Сегодня Угальде вышел на замену на 68-й минуте матча против «Рубина» (3:1) и не отметился результативными действиями.

За 15 матчей в составе красно-белых во всех турнирах Манфред забил один гол – «Зениту» в Фонбет Кубке России (1:2).

Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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29 комментариев
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В следующем сезоне забъёт свои 10-15 мячей, не сомневаюсь.
+17
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+10
Ответ Mihail0910
В следующем сезоне забъёт свои 10-15 мячей, не сомневаюсь.
Согласен, у Понсе сначала тоже не получалось, потом со второго сезона как заиграл!(хоть и ненадолго)
+8
-2
+6
Гуарирапа >> Угальде
Стоило ли так переплачивать?! Надеюсь хоть в следующем сезоне сможет найти свою игру, пока что все хорошо делает на поле, но не забивает … Напоминает Баженова, тот тоже полезный, но не забивной был.
+4
-1
+3
Зато он бьётся и прессингует))
+5
-2
+3
Нападающие из Эредивизии (с)
После Суареса и Ибры где все эти Финбогасаны и Ко?)
+2
0
+2
не проблема разыграется...
+1
0
+1
Ответ Константин Титов
я думаю летом гнать надо это так называемого нападающего из Спартака нафиг
Лучше думай...
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А за сколько Спартак приобрёл Угальде ?
13+2
+1
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Зарема: В этом виноват Зенит
+3
-2
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Очередная мукунка за оверпрайс.
+3
-2
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когда мы Кавенаги поливали, не знали ещё, что судьба злодейка приготовила
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угорает )
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Ну,сейчас начнётся...)
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Евсеев сказал бы что все нормально
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Выводы делать пока рано. Во-первых тут уже упоминали Понсе, во-вторых свежайший пример это Дуарте, который сначала только недоумение вызывал, а теперь вообще железный основной центрдэф. Поэтому я подожду ну как минимум до зимы, пока у него будет проходить адаптация. Ну и в-третьих, даже не забивая, ну он не вхолостую бегает, много полезного делает на поле.
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Может кого с мозгом в центр купят,и тот сможет парню пас низом отдать
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нет не заиграет, готов на спор
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Кто-то удивлён?! Старания много, а с классом проблемы.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Гуарирапа >> Угальде Стоило ли так переплачивать?! Надеюсь хоть в следующем сезоне сможет найти свою игру, пока что все хорошо делает на поле, но не забивает … Напоминает Баженова, тот тоже полезный, но не забивной был.
Помню был такой Баффур Гьян, носился как угорелый, прессинговал, давал объем, так сказать, но абсолютно не забивной был нап.
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Ответ Дмитрий9779
13+2
Почти полтора ярда - нормально для Спартака.
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