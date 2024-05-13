Глава РПЛ Алаев о Безрукове и «денежках»: «Надеюсь, эта история скоро закончится. Футболист пошутил – по мнению кого-то, не очень удачно»

Президент РПЛ высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

«Не хотел бы говорить о термине «травля». Надеюсь, что эта история скоро закончится. Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространенная футбольная шутка.

Если комитет по этике видит необходимость это рассматривать, пусть рассматривает. Мне нравится смотреть на футболиста Безрукова на поле, в том числе в минувшей игре с «Ростовом», нежели постоянно читать о нем. Уже забыли все про футбол, только это обсуждают. Мне бы хотелось обсуждать технико-тактические действия футболиста Безрукова», – сказал .

Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно