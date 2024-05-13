Глава РПЛ Алаев о Безрукове и «денежках»: «Надеюсь, эта история скоро закончится. Футболист пошутил – по мнению кого-то, не очень удачно»

Теги Рубин премьер-лига Россия Александр Алаев Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Президент РПЛ высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

«Не хотел бы говорить о термине «травля». Надеюсь, что эта история скоро закончится. Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространенная футбольная шутка.

Если комитет по этике видит необходимость это рассматривать, пусть рассматривает. Мне нравится смотреть на футболиста Безрукова на поле, в том числе в минувшей игре с «Ростовом», нежели постоянно читать о нем. Уже забыли все про футбол, только это обсуждают. Мне бы хотелось обсуждать технико-тактические действия футболиста Безрукова», – сказал Александр Алаев.

Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно

12 комментариев
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Единственный здравый голос среди обиженного газпромовского руководства
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Уже 3 недели прошло с этого события, а его все мусолят, с ума сойти
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Алаев практически всегда говорит адекватные вещи в отличии от газпромовской шестёрки Митрофанова.
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цепные псы Газпрома уже спущены...
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Что то Алаева в последнее время на термины понесло, видимо методичку готовят в РФС и РПЛ, до этого термин о чемпионской возне опровергал
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Самое забавное, что Краснодару это не помогло (победа Рубина) от слова совсем) Отстаньте от парня, всего лишь послематчевые эмоции от игры, повторюсь к самому футболисту и к Рубину никаких вопросов.
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Ответ Ебздрогыч
А что это если не травля, когда газпром-тв подключил всех своих недокомиков на зарплате, чтобы они футболиста за безобидную шутку травили?
Газпром ТВ, это где радуются каждому голу Спартака и смеются над Зенитом?
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