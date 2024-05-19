Агент Джикии сказал, что контракт с московским клубом почти подписан: «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к переходу в другой московский клуб.

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

– Я правильно понимаю, что контракт Георгия с другим клубом подписан?

– Практически.

– Российский клуб?

– Да. Москва.

– « »?

– Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались.

Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий, – сказал агент игрока .

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