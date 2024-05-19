Агент Джикии сказал, что контракт с московским клубом почти подписан: «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к переходу в другой московский клуб.

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

– Я правильно понимаю, что контракт Георгия с другим клубом подписан?

– Практически.

– Российский клуб?

– Да. Москва.

– «Локомотив»?

– Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались.

Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий, – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

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59 комментариев
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Добро пожаловать в Родину 😅
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Для Торпедо норм усиление.
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+30
Ответ dr. cage
Когда Локомотив перестанет подбирать всякий скам?
Ну какой Локомотив? В Локо потолок зарплат сейчас 900 тысяч, из-за этого с клиентами того же Шпинева Мирнчуком и Жемалетдиновым контакты не подписывают новые. На эти деньги Джикию не прокормить
+25
-1
+24
Какой Локомотив? Родина или Торпедо максимум!
+21
-1
+20
Когда Локомотив перестанет подбирать всякий скам?
+19
-5
+14
Ответ Александр Кашкаров
Добро пожаловать в Родину 😅
В Родину Медиа
+11
-1
+10
Ответ Vaxrusa
ФК Москва?)
Сатурн Рен-ТВ.
+8
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+7
ФК Москва?)
+6
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Ну и агентишка у Джикии конечно, ещё вчера плакался, что Спартак контракт не продлил, какие-то там договорённости не соблюдал, а сам уже контракт подписал с другим клубом...
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Торпедо 💥😜
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Ответ Фут.Боль
Сатурн Рен-ТВ.
Это МО.
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Торпедо куда больше видится подходящим вариантом.
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Джикия с агентом воду мутили в Спартаке.Джикия мечтал Абаскаля отправить в дальнее плавание и подписать длинный жирный контракт. Кто его подпишет,хлебнет.
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ФК " Хинкали-гали" Москва
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Торпэдо?
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Химкам под РПЛ явно
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Ну наверняка и из Европы большой интерес есть)
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Кстати, неочевидно что это Локо или Динамо. В Динамо Бальбуэна и ещё несколько игроков. В Локо тоже есть ЦЗ, француза взяли недавно. Скорее всего конечно Локо, Джикия воспитанник плюс паспорт.
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Надеюсь, Гинеру одного неповоротливого Дивея с зарплатой 1,6 ляма хватает.
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Медиалига?
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Медиалига?
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Торпедо похоже
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Химки очевидно
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Скорее, Родина. Или Велес
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Так то он опытный защитник ,середняк но лучше у нас защитника так и не появился ,Наберёт былую форму усилит любой клуб
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Родина!!
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Торпедо?
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Ответ Spartakus1984
Ну только Локо и Динамо могут раскошелиться ему на контракт
Учитывая, что у Локомотива сейчас потолок зарплат
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Ответ DrunkGonzo
асмарал
Это тот самый, который обыгрывал Зенит 8-3?))
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Ответ Nikita Lobko
Любители футбола, как вам Георгий по первому тайму?. Я думал , что Джикия настолько плох , что еле ходит от передания хинкалей и хачапуров.. На мой скромный взгляд, Джикия после такого длительного перерыва смотрится неплохо весьма, я не ошибаюсь ?
Не сильнее Спартак с ним.Это видно.
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