Агент Джикии сказал, что контракт с московским клубом почти подписан: «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия близок к переходу в другой московский клуб.
Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.
– Я правильно понимаю, что контракт Георгия с другим клубом подписан?
– Практически.
– Российский клуб?
– Да. Москва.
– «Локомотив»?
– Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались.
Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий, – сказал агент игрока Вадим Шпинев.
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