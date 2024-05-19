Агент Джикии о менеджерах «Лукойла»: «Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло. Авторитет Георгия гораздо выше»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Георгий Джикия Вадим Шпинев Олег Малышев Футбол

Агент Георгия Джикии раскритиковал менеджеров «Лукойла».

Вчера «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона. 

– Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась – контракт с ним не продлили.

– Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб. Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».

Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.

– Вы говорите про Олега Малышева?

– Я про Малышева ничего не говорю. Олег Малышев – хороший человек, как мы с вами. Ему просто говорят, а он делает. Я говорю про высших людей…

– Про людей из «Лукойла»?

– Да, из «Лукойла», конечно, они такие богатые, влиятельные, состоятельные! Прямо такие «ух»!

– Вы понимаете, почему они так поступили с Георгием?

– Извините, я пока не готов комментировать, впереди матч с «Рубином», надеюсь, Георгий сыграет и что-то скажет. Подпишем определенные документы и разойдемся.

Я с огромным уважением отношусь к клубу «Спартак», но, к сожалению, не к людям, про которых я говорю. Думаю, Леонид Арнольдович Федун еще нас вспомнит добрым словом, – сказал Вадим Шпинев.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потрясающе, как у Шпинёва получается похоронить карьеру и имя Джикии. Талант. Я не сомневаюсь, что, если бы не Шпинёв, Жора бы спокойно доиграл в "Спартаке" и никто бы не был в обиде.
+118
0
+118
Да не бомбит у него.
+51
-1
+50
Ещё пара таких вью агента и Джикия поедет в первую лигу в следующем сезоне
+40
0
+40
Джикия был авторитетом только в пафосных надменных интервью. Чемпионство за него взяли другие, он рядом стоял. На поле он никогда не был авторитетом, к тому же последние 3 года сдал как игрок.
У агента бомбит так как не удалось подписать со Спартаком жирный контракт надолго, чтоб Жора только на лавке сидел и делал вид какой он важный.
+28
-2
+26
С Джикией так поступили не люди из Лукойла,а его отношение к делу,потеря формы,длинный язык и ненормальный агент..
+23
0
+23
Ответ v1llyDEE
еще и Чернова, ибо у него тоже агент Шпинев
Миранчуки, Худяков и много кто еще у этого персонажа
+16
0
+16
Самый мерзкий агент из всех в России
+13
0
+13
Я дико Извиняюсь, а кто вообще такой этот ваш Джикия? В чемпионском сезоне 8 матчей, вклад наравне с Маурисио, едва ли больше. Дальше уже стал самым позорным капитаном в истории Спартака.
+14
-3
+11
Ответ Fallenstar
Потрясающе, как у Шпинёва получается похоронить карьеру и имя Джикии. Талант. Я не сомневаюсь, что, если бы не Шпинёв, Жора бы спокойно доиграл в "Спартаке" и никто бы не был в обиде.
Джикия не мальчик.Ни одно слово агент не проронит без его ведома.Жора переоценил свой талант футболиста и ценность как капитана.
+9
-1
+8
Есть кто-то, кто вспомнит Шпинёва в российском футболе добрым словом? Кроме самого Шпинёва.
Выкручивал руки клубам, выбивая контракт побольше, даже если игрок столько не заслужил, шантажировал уходом игрока в другой клуб (в некоторых случаях так и получилось), в том числе - через прессу, как сейчас с Миранчуком в Локомотиве ("не будет переговоров о контракте, пока не уйдёт президент клуба"). Вот и эти его высказывания - как минимум некорректны. А как максимум - он обвиняет людей (не называя имён, конечно же) в совершении тяжкого уголовного преступления (растрата государственных денег). Просто за то, что с его клиентом (который просто перестал попадать в состав) не продлевают контракт.
+7
0
+7
Ответ Fallenstar
Потрясающе, как у Шпинёва получается похоронить карьеру и имя Джикии. Талант. Я не сомневаюсь, что, если бы не Шпинёв, Жора бы спокойно доиграл в "Спартаке" и никто бы не был в обиде.
еще и Чернова, ибо у него тоже агент Шпинев
+6
0
+6
Ну что ж, дальше путь только в медиалигу.
+5
0
+5
Агент Джикии: Хочу пожелать, чтобы святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а менеджеры «Лукойла» пусть горят в аду
+6
-1
+5
Ответ Carver
Я дико Извиняюсь, а кто вообще такой этот ваш Джикия? В чемпионском сезоне 8 матчей, вклад наравне с Маурисио, едва ли больше. Дальше уже стал самым позорным капитаном в истории Спартака.
Позорнее Глушакова ?)
+5
0
+5
У агент подгорает)Шантаж не прошел)
+5
0
+5
Агент думает, что беспроигрышный вариант?
Он вообще в курсе о составе акционеров Лукойла, например?
Карьера агента стремительно стремится вслед карьере Джикии.
Георгий, меняй агента, этот тебя закопает до медиалиги за месяц.
+3
0
+3
Если человек продолжает пользоваться услугами подобного агента, никак не опровергая его заявления, он в Спартаке не нужен, и тут даже игра не имеет значения
+3
0
+3
интересно много клиентов этого персонажа у нас в составе? то однозначно на выход всех без предварительных переговоров...
+2
0
+2
Ответ LokoMasteR
Миранчуки, Худяков и много кто еще у этого персонажа
я скорее про одного Чернова написал, ибо после таких Шпиневских речей, непонятно, что с самим Черновым будет)) ведь он-то останется в Спартаке, но как ему тренироваться и играть в нем после таких представлений от агента))
+2
0
+2
Как у него бомбануло что не удалось на деньги развести Лукойл
+2
0
+2
Босого Джикию подобрал Федун из развалившегося Амкар Пермь. Была сенсация,что голодающий парень из провинции попал в великий клуб. Георгий пахал на тренировках,весил на 10кг меньше. Успехи пришли через год. Георгий рос,как и его гонорары. Шпинев доказывал Федуну ценность своего подопечного и добивался от щедрого функционера огромных денег для себя и Георгия в контрактах на длительный срок. Федун всем раздавал безвозмездно деньги : РФС руководимым Мутко, Игрокам,которые даже не заслуживали поощрения. Золотая частная жила Лукойл до санкций получала максимальную прибыль и не зависила от государства. Все огульные обвинения кого либо не имеют под собой почву. Шпиневу здоровья в инвалидном кресле. Зачем так злиться,если на лекарства ему денег достаточно.
+2
0
+2
Просто выбрал позицию в которой всегда найдёт поддержку. Всегда можно сказать про воровство государственных ресурсов и никто уже не будет думать про игровые качества отдельного футболиста
+2
0
+2
Как же его обломали 🤣
+2
0
+2
При всём уважении к Георгию его время в Спартаке подошло к концу , и зачем платить огромную зарплату человеку сидящему на лавке ?))) тут шпинёв конкретно не прав ! Не пойму в чём не уважение ? У шпинёва потери в деньгах а не Джикия беспокоит , вот он и визжит !))
+1
0
+1
Ответ LokoMasteR
Миранчуки, Худяков и много кто еще у этого персонажа
Худяков, который клипы снимает?
+1
0
+1
Агенты это вредители футбола. Пусть они и помогают футболистам, но вреда от них намного больше.
+1
0
+1
Сам ответил на вопрос «почему не предложили новый контракт»- очевидно, избавляются от токсичных неликвидов
P.s. Хотелось бы провести красивую параллель с Ройсом)) но агентишко устраивает цирк
+1
0
+1
Ответ v1llyDEE
еще и Чернова, ибо у него тоже агент Шпинев
Чирик всё-таки сдержаннее в разы, я НАДЕЮСЬ, что он не будет вестись на балабольство этого персонажа. Хотя, мы видим, что тут особенно и не нужно участие самого футболиста, Шпинёв сам справится.
+1
0
+1
Георгий Мальдини какой то, столько шума блин
+1
0
+1
Что ты несешь..
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий