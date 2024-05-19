Агент Джикии о менеджерах «Лукойла»: «Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло. Авторитет Георгия гораздо выше»
Агент Георгия Джикии раскритиковал менеджеров «Лукойла».
Вчера «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона.
– Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась – контракт с ним не продлили.
– Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб. Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».
Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.
– Вы говорите про Олега Малышева?
– Я про Малышева ничего не говорю. Олег Малышев – хороший человек, как мы с вами. Ему просто говорят, а он делает. Я говорю про высших людей…
– Про людей из «Лукойла»?
– Да, из «Лукойла», конечно, они такие богатые, влиятельные, состоятельные! Прямо такие «ух»!
– Вы понимаете, почему они так поступили с Георгием?
– Извините, я пока не готов комментировать, впереди матч с «Рубином», надеюсь, Георгий сыграет и что-то скажет. Подпишем определенные документы и разойдемся.
Я с огромным уважением отношусь к клубу «Спартак», но, к сожалению, не к людям, про которых я говорю. Думаю, Леонид Арнольдович Федун еще нас вспомнит добрым словом, – сказал Вадим Шпинев.
У агента бомбит так как не удалось подписать со Спартаком жирный контракт надолго, чтоб Жора только на лавке сидел и делал вид какой он важный.
Выкручивал руки клубам, выбивая контракт побольше, даже если игрок столько не заслужил, шантажировал уходом игрока в другой клуб (в некоторых случаях так и получилось), в том числе - через прессу, как сейчас с Миранчуком в Локомотиве ("не будет переговоров о контракте, пока не уйдёт президент клуба"). Вот и эти его высказывания - как минимум некорректны. А как максимум - он обвиняет людей (не называя имён, конечно же) в совершении тяжкого уголовного преступления (растрата государственных денег). Просто за то, что с его клиентом (который просто перестал попадать в состав) не продлевают контракт.
Он вообще в курсе о составе акционеров Лукойла, например?
Карьера агента стремительно стремится вслед карьере Джикии.
Георгий, меняй агента, этот тебя закопает до медиалиги за месяц.
P.s. Хотелось бы провести красивую параллель с Ройсом)) но агентишко устраивает цирк