Агент Джикии о менеджерах «Лукойла»: «Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло. Авторитет Георгия гораздо выше»

Агент Георгия Джикии раскритиковал менеджеров «Лукойла».

Вчера «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона.

– Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась – контракт с ним не продлили.

– Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб. Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».

Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.

– Вы говорите про Олега Малышева?

– Я про Малышева ничего не говорю. Олег Малышев – хороший человек, как мы с вами. Ему просто говорят, а он делает. Я говорю про высших людей…

– Про людей из «Лукойла»?

– Да, из «Лукойла», конечно, они такие богатые, влиятельные, состоятельные! Прямо такие «ух»!

– Вы понимаете, почему они так поступили с Георгием?

– Извините, я пока не готов комментировать, впереди матч с «Рубином», надеюсь, Георгий сыграет и что-то скажет. Подпишем определенные документы и разойдемся.

Я с огромным уважением отношусь к клубу «Спартак», но, к сожалению, не к людям, про которых я говорю. Думаю, Леонид Арнольдович Федун еще нас вспомнит добрым словом, – сказал Вадим Шпинев.