Черчесов о Джикии: «Когда уходит российский футболист такого калибра, это всегда неприятный момент. Расставаться с ними надо соответственно»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Вчера красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона. 

– Как вы относитесь к уходу Георгия Джикии из «Спартака»?

– Георгий – заслуженный, опытный футболист, начинал у меня играть в сборной. Клуб может принять такое решение, игрок может принять решение уйти, даже когда команда хочет его сохранить. Это нормальное явление в профессиональном футболе.

Единственное, с такими игроками надо расставаться соответственно. Джикия капитанил много лет, чемпионом становился, выигрывал Кубок. Конечно, неприятный момент. Но иногда клуб принимает решения, которые надо уважать.

Еще раз отмечу – надо правильно расставаться. Давно я не видел Джикию на поле. Ни Бабич, ни Дуарте не играли с «Балтикой». Но и Георгий не вышел. Не знаю, какая причина: может, не в форме, может, травма.

– Как много «Спартак» потеряет с уходом Георгия Джикии?

– Не могу сказать. Когда уходит российский футболист такого калибра, это всегда неприятный момент в плане футбола. Он давно играет на этой позиции, давал результат. Мы не знаем, что будет делать клуб. По мне, главное, какой клуб для продолжения карьеры найдет Джикия, где он сможет добиваться успеха. Он спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер.

Найдет ли клуб достойную замену – это их дело. Весь год мы читали о будущем Джикии, в итоге только клуб знает, что произошло. Для меня главное, чтобы Джикия нашел себя после «Спартака», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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19 комментариев
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Черчесов - специалист по проводам легендарных футболистов
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Куда уж там Титову до Валикого Джикии, да?
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Какого "калибра"? Игрок хороший, в какой-то момент перестал выходить, бывает Зачем вообще делать из этого инфоповод? Он не Черенков, не Гаврилов, не Цымбаларь, не Титов.
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Джикия выведет "Спартак" на матч с "Рубином" с капитанской повязкой. По-моему, очень даже достойно.
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Джикия никогда топом не был, середняк обыкновенный даже по меркам РПЛ, что он несёт....
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>>Когда уходит российский футболист такого калибра
Вот да, калибр крупный. А за последние годы ещё и увеличился.
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А что в джикии такого ? Я вообще не уверен что в пл даже в середняках он будет в основе сейчас
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Помним - помним, как Стасик расстался с Титовым и Калиной.
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Ответ arspurs9
Сейчас нет у нас игроков калибра Черенкова, Титова, Гаврилова или Цымбаларя. А Джикия (как бы его старательно не хейтили), все же лучший ЦЗ с паспортом за последние лет 10, капитан Спартака и сборной. Так что какой-то калибр у него есть.
А че за 10? А не за 20? Два сезона он нормально отыграл, потом кресты и деградация в игре. Его намного раньше нужно было сажать на лавку, но прощали кучу ошибок из-за статуса капитана.
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Хлусевич привезет и подставит Джикию. Отличный подарок будет.
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Титов: "Не понял..."
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Впрягся полевой командир за одного из своих верных адъютантов.
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Какого калибра? Добротный игрок для нашей премьер лиги, не более.
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Но ведь если я попрошу привести примеры этой кучи ошибок, то ты сольешься, как было много раз (со всеми рассказчиками).

У него были ошибки, только не в пример меньше его партнеров по обороне (кроме Жиго). И уж точно меньше, чем у других паспортистов. Причем и после крестов тоже.

За 20 он не попадает, там был Игнашевич.
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