Тихонов о Джикии: «О каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев, просто долго играть недостаточно. Он был душой команды, капитаном»

Андрей Тихонов не считает капитана «Спартака» Георгия Джикию великим игроком.

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

– Думаю, о величии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были и . Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.

– Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт?

– Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят. Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются? – сказал бывший игрок «Спартака» , тренирующий « ».

Джикия уходит из «Спартака». Не играл и без Абаскаля, новый контракт даже не предлагали