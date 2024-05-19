Тихонов о Джикии: «О каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев, просто долго играть недостаточно. Он был душой команды, капитаном»
Андрей Тихонов не считает капитана «Спартака» Георгия Джикию великим игроком.
Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.
– Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.
– Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт?
– Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят. Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются? – сказал бывший игрок «Спартака» Тихонов, тренирующий «Енисей».
Джикия уходит из «Спартака». Не играл и без Абаскаля, новый контракт даже не предлагали
"Кто великий кэп, жоржик??
Держите меня семеро.. а я тогда кто?"
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Вот настоящие легенды Спартака
Весь этот бред, на самом деле, восхваляет женщину..
"Они такие-растакие.. очень сильная энерхэтика.. надо в узде держать"
И прочяя херь