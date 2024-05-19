Тихонов о Джикии: «О каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев, просто долго играть недостаточно. Он был душой команды, капитаном»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Ринат Дасаев Первая лига Енисей Федор Черенков Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Тихонов не считает капитана «Спартака» Георгия Джикию великим игроком.

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

– Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.

– Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт?

– Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят. Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются? – сказал бывший игрок «Спартака» Тихонов, тренирующий «Енисей».

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16 комментариев
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Ну тут по факту. Да и сам Тихонов куда больше легенда, чем Жора
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+17
О! Не в бровь, а в глаз
"Кто великий кэп, жоржик??
Держите меня семеро.. а я тогда кто?"
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Джикия такая же легенда как например Калиниченко
+7
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Наконец-то трезвое мнение про Джикию.
+5
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+5
Андрей очень адекватно 👍настоящая легенда , уважуха как всегда 🤝
+4
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Это база
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Наконец-то кто-то сказал правду, а не подлизывает Джикии потому что свой.
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0
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1. Джон Терри
2. Ананидзе
3. Данишевский

Вот настоящие легенды Спартака
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Я так понимаю, пока дисква не кончилась, Тихонов вью раздаёт, а не тренирует
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Негатив в сторону Джикии, зря, сколько он принес пользы на поле, сколько побед с ним было, только плохое вспоминаете!!!
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Согласен с Тихоновым и можно было продолжить этот список с Хусаиновым, Осяниным, Папаевым, Маслаченко и т.д.
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Вот, вот! А то раздули из мухи слона. Дескать "великий и незаменимый" Джикия был несправедливо обижен и выгнан. Обычный игрок. Ничего выдающегося. Восемь лет в Спартаке уже немало. Ещё Лобановский говорил, игрок играет 5 лет на максимуме, потом всё. Немногим удавалось играть на высоком уровне дольше. А Георгий после "крестов", он и раньше не был резким, а после травмы и в возрасте 30 лет и подавно. Его время ушло, в Спартаке во всяком случае. Может в условном НН ещё и поиграет.
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Ответ ZarvuR2020
Я так понимаю, пока дисква не кончилась, Тихонов вью раздаёт, а не тренирует
Он на курсы домостроя ходит при монастыре. Учат, как правильно с женщинами обращаться
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Ответ Иван Иванов
Он на курсы домостроя ходит при монастыре. Учат, как правильно с женщинами обращаться
Практические экзамены есть там?
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Ответ Volodya_A
Практические экзамены есть там?
Псалмы и песнопения со всякими заклянаниями.
Весь этот бред, на самом деле, восхваляет женщину..
"Они такие-растакие.. очень сильная энерхэтика.. надо в узде держать"
И прочяя херь
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Ответ Evergreen
1. Джон Терри 2. Ананидзе 3. Данишевский Вот настоящие легенды Спартака
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
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