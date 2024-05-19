Агент Джикии о переходе в «Ростов»: «Интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором»
Агент Георгия Джикии оценил вероятность его перехода в «Ростов».
В субботу «Спартак» объявил об уходе защитника по окончании сезона.
— Ходят слухи, что Джикия может оказаться в «Ростове». Карпин его хорошо знает.
— Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором «Ростова», — сказал Вадим Шпинев.
Теперь он ищет новый клуб с зарплатой 1,5 милл в год . Но все понимают,что Георгию пора заканчивать карьеру.