Агент Джикии о переходе в «Ростов»: «Интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором» 

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии оценил вероятность его перехода в «Ростов».

В субботу «Спартак» объявил об уходе защитника по окончании сезона.

— Ходят слухи, что Джикия может оказаться в «Ростове». Карпин его хорошо знает.

— Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором «Ростова», — сказал Вадим Шпинев.

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13 комментариев
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Ничего интересного. Для Ростова.
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У нас, в Ростове, хватает мангальщиков. Его ещё не хватало
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Переговоры с мангальщиком Ростова начаты
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Ростову Джикия не нужен, он уже сбитый лётчик в 30 лет. У Карпина филонить и отбывать номер под жирный контракт под завершение карьеры не получится.
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Зачем этот футболист с высокими замашками на зарплату нужен Ростову? Уверен, что Джикия окажется в команде, которая поднимется из первой лиги. Кто ещзбудет платить ему такие деньги? Джикия повторит путь Глушакова после Спартака!
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За такие деньги, которые запросит агент, Джикия вообще никуда не попадёт. Менять надо было агента в начале скандала.
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Вот смотрите,все неудачи Абаскаля и критика в его адрес связана с игрой Джикии и его провалами в каждом 2 матче. Медлительность ,не успевал возвращаться в оборону, растренированность ,в результате Спартвк скатился вниз в таблице. Джикию сажают в запас,он не особо он расстроен. Зарплата 2 милл большая капает,он приобрел 7 квартир в элитном доме Москвы для своих родственников. Каждая семья благодарна ему,угощают бараниной,вином,лезгинка до поздна. Соседи жалуются на кавказский табор Джикии . Дом сотрясает музыка,беспредел. Что дальше: Адвокат Джикии обращаетс в суд на застройщика за опоздание сдачи дома в эксплуатацию. Джикия получает большую денежную компенсацию ,часть которой тратится снова на вино и баранов. Джикия наслаждается красивой жизнью.
Теперь он ищет новый клуб с зарплатой 1,5 милл в год . Но все понимают,что Георгию пора заканчивать карьеру.
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О том что с Джикией контракт не будет продлен, было известно давно, уверен Шпинев уже подобрал ему новый вариант. Краснодар, Ростов, или КС. Локомотиву он вряд ли интересен.
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С таким агентом и неадекватными запросами Джикия никому не нужен. Вся надежда на ужесточение лимита по указу из минспорта тогда будут предложения.
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Ты с Валерой сначали реши , потом иди уже к руководству!!!
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пора ехать, будет паханом у местных бездарей...
Классно ты только что свой Спартак опустил. 🤦‍♀️
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