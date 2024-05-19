Агент Джикии о переходе в «Ростов»: «Интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором» 

Агент Георгия Джикии оценил вероятность его перехода в «Ростов».

В субботу « » объявил об уходе защитника по окончании сезона.

— Ходят слухи, что может оказаться в « ». Карпин его хорошо знает.

— Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором «Ростова», — сказал .