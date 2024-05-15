«Барселона» получила 350 000 евро от партнеров на счет, заинтересовавший налоговую. Он использовался для гарантии при формировании совета директоров

Налоговая заинтересовалась одним из счетов «Барселоны», открытым на руководство.

По сведениям El Periodico, американская компания ISL Futbol Limited Liability Company, занимающаяся спортивным маркетингом, 22 ноября 2021 года перечислила 350 000 евро (401 135 долларов) на счет в банке Banc Sabadell, открытый на имя и всех членов совета директоров клуба, а также бизнесмена Франсеска Пуйоля, который финансировал президентскую кампанию Лапорты, но сам в конечном счете не смог войти в руководящий орган «блауграны».

Счет был открыт 15 марта 2021-го, за два дня до вступления президента в должность. Через день поступили два платежа: один в размере 750 000 евро от организации JBM Investments 2014 SL, принадлежащей израильскому бизнесмену Моррису Моше Бенисти, и второй в размере 700 000 евро от компании Capital Planet SL, единственным управляющим которой является Хавьер Лапорта, брат Жоана. Благодаря этим поступлениям «Барселона» смогла произвести первый платеж по комиссионным и гарантийным расходам, который составил почти 900 000 евро.

Отмечается, что единственным предназначением этого счета стала выплата Banc Sabadell процентов, начисленных на сумму гарантии. Эта гарантия составила 124 651 950 евро (15% от бюджета расходов на сезон-2020/21) и была впоследствии представлена , как того требовали нормативные акты. Процентная ставка банка – около 2%, то есть в среднем на одного члена совета директоров приходилось 124 000 евро.

Утверждается, что управление этим счетом и выплата процентов по гарантии вызвали беспокойство и разногласия среди руководства «Барселоны». Первым свое недовольство выразил сам Лапорта, который «устал добиваться от некоторых коллег оплаты расходов».

С января 2023 года гарантия перестала быть обязательным требованием, однако испанское налоговое агентство в настоящее время ведет расследование в отношении суммы, использованной «Барселоной», и вышеуказанного счета. Так, одной из целью разбирательств является установление личности всех причастных и объема внесенных ими средств. Бизнесмен Хосе Элиас, который был крупнейшим гарантом, уже посетил инспекцию и дал показания.

На момент перевода 350 000 евро компания ISL Futbol LLC являлась лицензиатом «Барселоны»: занималась открытием академий клуба в различных городах США, организовывала так называемые футбольные лагеря, а также отвечала за проведение двух товарищеских игр «блауграны» в Америке летом 2022 года.

Представители ISL Futbol LLC, отвечая на запрос El Periodico, признали, что сумма в размере 350 000 евро представляет собой «займ», но в то же время подчеркнули, что это не имеет отношения к организации матчей в США.

Также El Periodico отмечает, что «Барселона» до сих пор так и не вернула эти деньги, хотя, например, уже рассчиталась с компанией Хавьера Лапорты.

В каталонском клубе отреагировали на опубликованную информацию.

«После того, как директора предоставили несколько завышенную гарантию в размере 124 миллионов евро, в которую они вложили свое личные средства и которая была необходима для формирования руководящего органа клуба, члены совета директоров были вынуждены открыть банковский счет для покрытия расходов, связанных с поддержанием указанной гарантии.

Этот счет использовался советом директоров для получения помощи в виде займа без какой-либо дополнительной компенсации. В случае с компанией ISL Futbol Limited Liability Company ее вклад не повлек никакой дополнительной компенсации. Более того, в последние годы « » сократила деловые отношения с этой компанией, которые начались в 2015 году, но сделала это из-за лучших условий, найденных на рынке, хотя деловые отношения продолжились из-за высокой степени удовлетворенности услугами», – сказано в заявлении «Барселоны».