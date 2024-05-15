Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Рональд Араухо деньги Футбол

Хави поделился информацией о финансовом состоянии «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонский клуб может продать Рональда Араухо за 100 миллионов евро из-за экономических трудностей.

«Мы постараемся быть конкурентоспособными.

Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так.

Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал» и другие европейские команды.

Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы.

Нам нужно время. Есть вещи, за которые стоит побороться», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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35 комментариев
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Ответ Onion
Интересно, кто персонально виновен в таком положении клуба, который 15 лет назад был уверенно лучшим в мире. И где, собственно, бабло?
Был президентом Барсы такой чувак - Бартомеу его фамилия. Он, со своей шайкой и оставил такое оптимистичное наследие.)))
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продавать нужно, когда есть спрос за 100кк, а после его косяков - красная цена 50кк
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Вот так надо было и перед началом прошлого сезона. А то сами завышали планку ожиданий и получали давление со всех сторон
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Ответ Onion
Интересно, кто персонально виновен в таком положении клуба, который 15 лет назад был уверенно лучшим в мире. И где, собственно, бабло?
На его имени Барса в год делала в пять раз больше, чем он забирал по контракту.
Поэтому шиковала, покупая за 100 лямов Гомешей, Алькасеров, Де Йонгов, Коутиней и прочих Дембеле.
Менеджмент сгубил Барсу, а не тот, кто сейчас за год из Майами сделал клуб - миллиардер.
Комплексы к Месси понятны, но в данном случае они должны быть обоснованы.
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Ответ Idalgo
Перечитал коммент, там не было про Месси. "Комплексы к Месси", как вы безграмотно выразились, у вас налицо
Фанат самого бездарного игрока в истории главного турнира в спорте ФИФА ЧМ?
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Жили бы по средствам, глядишь уже нормализовали бы финансовое положение команды.
Но "гений" Лапорта решил, что команде нужны 50 млн Левандовски у которого игровой пик остался позади, среднего Феррана за столько же млн, Рафинью, который не был в числе лучших в АПЛ, потратили/потратят большую сумму за Роке. Зачем всё это было нужно в такой период?
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РМ выиграл все матчи в ЛЧ и забрал призовые, а Барса слила Антверпену, 96-му в УЕФА и лишилась 2,3 ляма €. А Лапорта ещё и поздравил в раздевалке игроков с выходом в плов ЛЧ! Вот так зарабатывают команды.
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Надо бы хотя бы раз рассказать руководству Барселоны ВСЮ ПРАВДУ.
Тогда бы и ожиданий у болельщиков было бы поменьше, и с футболистами внутри команды было бы проще вести разговоры.
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Неужели я слышу адекватность от этого человека? А я вот весь сезон думал что у Барсы всё прекрасно и она везде доминирует и на все претендует, а не получается потому что судьи убивают игру и Реал Мадрид во всём виноват. А оно оказывается и проблемы имеются, вон оно как).
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Ответ Эркинбек Апаканов
Шёл 2030 год Хави : Нам нужно время чтобы выиграть хотябы 1 титул.
2030 году Эркинбеку Кышкынбаеву исполнится 82 годика
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Ответ Вадим Сидоров
Не надо было 600 лямов выписывать на 5 лет одной легенде. Сейчас мне напишут что он был достоин и сто тысяч миллионов. Тот же Реал близко никому не давал.
Какое это отношение имеет к Хави и нынешнему руководству Барселоны?
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Ответ Вадим Сидоров
Не надо было 600 лямов выписывать на 5 лет одной легенде. Сейчас мне напишут что он был достоин и сто тысяч миллионов. Тот же Реал близко никому не давал.
На его имени Барса в год делала в пять раз больше, чем он забирал по контракту.
Поэтому шиковала, покупая за 100 лямов Гомешей, Алькасеров, Де Йонгов, Коутиней и прочих Дембеле.
Менеджмент сгубил Барсу, а не тот, кто сейчас за год из Майами сделал клуб - миллиардер.
Комплексы к Месси понятны, но в данном случае они должны быть обоснованы.
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Ответ Onion
Интересно, кто персонально виновен в таком положении клуба, который 15 лет назад был уверенно лучшим в мире. И где, собственно, бабло?
Сугубо на мой взгляд, виновато предыдущее руководство Барселоны во главе с Бартомеу, которое:
1. Тратило деньги во время ТО налево и направо: ни Дембеле, ни Коутиньо, ни Гризманн не стоили тех денег, которые за них заплатили;
2. Раздавало огромные зарплаты игрокам, которые не заслуживали это: о чем говорить, если Умтити и Лангле получали чистыми больше 20 млн, и это не единственный случай;
3. Во время ковида провернула мутнейшую схему, с покупкой Пьянича и продажей Артура Мело чтобы уложиться в ФФП.
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Ответ Oleg
На его имени Барса в год делала в пять раз больше, чем он забирал по контракту. Поэтому шиковала, покупая за 100 лямов Гомешей, Алькасеров, Де Йонгов, Коутиней и прочих Дембеле. Менеджмент сгубил Барсу, а не тот, кто сейчас за год из Майами сделал клуб - миллиардер. Комплексы к Месси понятны, но в данном случае они должны быть обоснованы.
Всего в 5? А чё не в 25?
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Ответ Tristan...
Вот так надо было и перед началом прошлого сезона. А то сами завышали планку ожиданий и получали давление со всех сторон
Тристан, в любой момент можно же сказать что Реал Мадрид и социологический мадридизм всему виной и давление как рукой сняло).
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