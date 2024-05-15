Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»
Хави поделился информацией о финансовом состоянии «Барселоны».
Ранее стало известно, что каталонский клуб может продать Рональда Араухо за 100 миллионов евро из-за экономических трудностей.
«Мы постараемся быть конкурентоспособными.
Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так.
Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал» и другие европейские команды.
Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы.
Нам нужно время. Есть вещи, за которые стоит побороться», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Поэтому шиковала, покупая за 100 лямов Гомешей, Алькасеров, Де Йонгов, Коутиней и прочих Дембеле.
Менеджмент сгубил Барсу, а не тот, кто сейчас за год из Майами сделал клуб - миллиардер.
Комплексы к Месси понятны, но в данном случае они должны быть обоснованы.
Но "гений" Лапорта решил, что команде нужны 50 млн Левандовски у которого игровой пик остался позади, среднего Феррана за столько же млн, Рафинью, который не был в числе лучших в АПЛ, потратили/потратят большую сумму за Роке. Зачем всё это было нужно в такой период?
Тогда бы и ожиданий у болельщиков было бы поменьше, и с футболистами внутри команды было бы проще вести разговоры.
Поэтому шиковала, покупая за 100 лямов Гомешей, Алькасеров, Де Йонгов, Коутиней и прочих Дембеле.
Менеджмент сгубил Барсу, а не тот, кто сейчас за год из Майами сделал клуб - миллиардер.
Комплексы к Месси понятны, но в данном случае они должны быть обоснованы.
1. Тратило деньги во время ТО налево и направо: ни Дембеле, ни Коутиньо, ни Гризманн не стоили тех денег, которые за них заплатили;
2. Раздавало огромные зарплаты игрокам, которые не заслуживали это: о чем говорить, если Умтити и Лангле получали чистыми больше 20 млн, и это не единственный случай;
3. Во время ковида провернула мутнейшую схему, с покупкой Пьянича и продажей Артура Мело чтобы уложиться в ФФП.