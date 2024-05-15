Хави: «У «Барсы» не такое экономическое положение, как у «Реала» или других клубов Европы. Ситуация сложная и запутанная, болельщики должны это понять. Нам нужно время»

Хави поделился информацией о финансовом состоянии «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонский клуб может продать Рональда Араухо за 100 миллионов евро из-за экономических трудностей.

«Мы постараемся быть конкурентоспособными.

Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так.

Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал» и другие европейские команды.

Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы.

Нам нужно время. Есть вещи, за которые стоит побороться», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.