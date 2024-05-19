«Реал» считает, что 60 млн евро за Йоро – слишком много с учетом года контракта. Клуб ждет действий от защитника «Лилля» и агента Мендеша
«Реал» не собирается покупать Лени Йоро за 60 миллионов евро.
«Мадрид» интересуется 18-летним центральным защитником «Лилля», но готов подписать его только на приемлемых для себя условиях.
Клуб Лиги 1 в свете интереса к игроку из АПЛ повысил запрос до более чем 60 миллионов. «Сливочные» считают, что не стоит столько платить за футболиста, контракт которого рассчитан до лета 2025 года.
Речь может идти об уходе из «Лилля» свободным агентом через год, если этим летом сделку не удастся заключить на взаимовыгодных условиях. Однако Йоро не хотел бы уходить бесплатно из воспитавшего его клуба.
В «Реале» считают, что сейчас Йоро вместе с агентом Жорже Мендешем должны продемонстрировать желание перейти именно к ним.
Если трансфер Лени не будет осуществлен, «Мадрид» может оставить в команде Рафу Марина – защитник летом возвращается в клуб после окончания аренды в «Алавесе».
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