«Реал» считает, что 60 млн евро за Йоро – слишком много с учетом года контракта. Клуб ждет действий от защитника «Лилля» и агента Мендеша

Теги Лилль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Лени Йоро Рафа Марин Футбол

«Реал» не собирается покупать Лени Йоро за 60 миллионов евро.

«Мадрид» интересуется 18-летним центральным защитником «Лилля», но готов подписать его только на приемлемых для себя условиях.

Клуб Лиги 1 в свете интереса к игроку из АПЛ повысил запрос до более чем 60 миллионов. «Сливочные» считают, что не стоит столько платить за футболиста, контракт которого рассчитан до лета 2025 года.

Речь может идти об уходе из «Лилля» свободным агентом через год, если этим летом сделку не удастся заключить на взаимовыгодных условиях. Однако Йоро не хотел бы уходить бесплатно из воспитавшего его клуба.

В «Реале» считают, что сейчас Йоро вместе с агентом Жорже Мендешем должны продемонстрировать желание перейти именно к ним.

Если трансфер Лени не будет осуществлен, «Мадрид» может оставить в команде Рафу Марина – защитник летом возвращается в клуб после окончания аренды в «Алавесе».

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17 комментариев
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Будет как с Камавингой. Под конец ТО заберут за 20-30 миллионов. Не думаю, что Лилль захочет следующим летом потерять его бесплатно
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+30
Максимум тридцатка в этой ситуации
+17
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+16
Аппетиты у Лиля не хилые
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+7
Ответ иц а мен
За это дно этой действительно много
Тоже думаю, что Бавария не даст за Армянское Ухо больше полтоса))
+4
0
+4
Рафу Марина и Гутьерреса домой,а Франа Гарсию и Вальехо в Милан
+5
-2
+3
Ответ войд
Лучше пз купили,цз и так хватает в клубе)
Алаба, Рюдигер, Милитао - 3 цз
Молодой бриллиант как раз в тему будет, мясцом обрасти за сезон другой
+1
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Ответ <Inter>
ПСЖ легко даст 60 млн. Им как раз нужен хороший защитник на место Шкриньяра
Так сам паренёк в Реал хочет.
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Ответ Гуркюфф
Этот риал уже окончательно офигел
Реал это не Барселона , которые скупают за 100млн всякий шлак . Реал если и тратит большие суммы то конкретно за ТОП звезду (Криш, Бейл, Мбаппе , Азар) последний хоть и не заиграл в Реале , но с Челси переходил когда , был одним из лучших в мире футбола
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Думаю расчет на то чтобы и за Йоро не переплачивать и еще раз оценить уровень Марина
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Лучше пз купили,цз и так хватает в клубе)
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Ответ Зеленский
Максимум тридцатка в этой ситуации
Ну можно добавить того же Марина в сделку или других юниоров, молодых да ранних.
Йорро хороший вариант
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Ответ Зеленский
Максимум тридцатка в этой ситуации
Ага, скажи еще тридцатку с Лилля
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Ответ Jese Rodrigues
Так сам паренёк в Реал хочет.
так он клуб, которые ему дал всё, не хочет кидать. Может легко продлить контракт на 1 год, чтобы Лилль получил своё
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