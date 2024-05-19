«Реал» считает, что 60 млн евро за Йоро – слишком много с учетом года контракта. Клуб ждет действий от защитника «Лилля» и агента Мендеша

«Реал» не собирается покупать Лени Йоро за 60 миллионов евро.

«Мадрид» интересуется 18-летним центральным защитником « », но готов подписать его только на приемлемых для себя условиях.

Клуб Лиги 1 в свете интереса к игроку из АПЛ повысил запрос до более чем 60 миллионов. «Сливочные» считают, что не стоит столько платить за футболиста, контракт которого рассчитан до лета 2025 года.

Речь может идти об уходе из « » свободным агентом через год, если этим летом сделку не удастся заключить на взаимовыгодных условиях. Однако Йоро не хотел бы уходить бесплатно из воспитавшего его клуба.

В « » считают, что сейчас вместе с агентом должны продемонстрировать желание перейти именно к ним.

Если трансфер не будет осуществлен, «Мадрид» может оставить в команде – защитник летом возвращается в клуб после окончания аренды в «Алавесе».