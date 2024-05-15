Интерес «Реала» к Дэвису и Йоро ослабел. Защитника «Баварии» могут подписать только в 2025-м бесплатно (СОРЕ)

«Реал» не планирует покупать Альфонсо Дэвиса этим летом.

По информации COPE, интерес мадридцев к защитнику «Баварии» ослабел. Его переход возможен только на правах свободного агента в 2025 году.

Также у чемпионов нет намерения подписывать в ближайшее трансферное окно защитника « » . Это связано с запросами его клуба.

Отмечается, что место Начо Фернандеса может занять .

Также будет активирована опция выкупа («Жирона»), и по итогам предсезонной подготовки главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решит, кто будет в ротации: он или Фран Гарсия.