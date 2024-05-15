Интерес «Реала» к Дэвису и Йоро ослабел. Защитника «Баварии» могут подписать только в 2025-м бесплатно (СОРЕ)
«Реал» не планирует покупать Альфонсо Дэвиса этим летом.
По информации COPE, интерес мадридцев к защитнику «Баварии» ослабел. Его переход возможен только на правах свободного агента в 2025 году.
Также у чемпионов Испании нет намерения подписывать в ближайшее трансферное окно защитника «Лилля» Лени Йоро. Это связано с запросами его клуба.
Отмечается, что место Начо Фернандеса может занять Рафа Марин.
Также будет активирована опция выкупа Мигеля Гутьерреса («Жирона»), и по итогам предсезонной подготовки главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решит, кто будет в ротации: он или Фран Гарсия.
Хотя Дэвис как игрок неплохой.