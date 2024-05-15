Интерес «Реала» к Дэвису и Йоро ослабел. Защитника «Баварии» могут подписать только в 2025-м бесплатно (СОРЕ)

Теги Бавария Лилль Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жирона Альфонсо Дэвис Фран Гарсия Мигель Гутьеррес Лени Йоро Рафа Марин Футбол

«Реал» не планирует покупать Альфонсо Дэвиса этим летом.

По информации COPE, интерес мадридцев к защитнику «Баварии» ослабел. Его переход возможен только на правах свободного агента в 2025 году.

Также у чемпионов Испании нет намерения подписывать в ближайшее трансферное окно защитника «Лилля» Лени Йоро. Это связано с запросами его клуба.

Отмечается, что место Начо Фернандеса может занять Рафа Марин.

Также будет активирована опция выкупа Мигеля Гутьерреса («Жирона»), и по итогам предсезонной подготовки главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решит, кто будет в ротации: он или Фран Гарсия.

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7 комментариев
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Из этого следует, что Менди остаётся и это прекрасно
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Жаль, интересный был бы трансфер
Гутьерес тоже очень хорош в этом году) думаю они с Менди будут играть в след сезоне
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В этом есть логика. Грех платить деньги за нынешнего Дэвиса (основываюсь исключительно на комментариях Фанов Баварии о форме Альфонсо), хотя была информация, что Карло хочет иметь в составе его и Менди. У Йоро тоже остался год контракта, поэтому есть вариант подписать его бесплатно, а пока можно дать шанс Марину.
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Жаль, интересный был бы трансфер
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Остро, это после ЛЧ. Хваленный Араухо до ЛЧ тоже был интересен Баварии.
Хотя Дэвис как игрок неплохой.
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А чем такой Дэвис нужен Мадриду?По факту такой же травматичный игрок как и Ферлан, чем он лучше то?
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