«Реал» хочет как можно скорее закрыть сделки по 18-летнему Йоро и 16-летнему Мастантуоно. «Мадрид» делает ставку на усиление молодыми талантами

Теги Лилль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Лени Йоро Франко Мастантуоно Футбол

«Реал» планирует подписать молодых игроков Лени Йоро и Франко Мастантуоно.

Сделки по этим игрокам планируется закрыть как можно скорее, сообщает Marca.

Руководство мадридского клуба считает, что основу усиления основной команды должны составлять молодые, талантливые игроки.

Лени Йоро является приоритетной целью мадридцев. Сообщается, что агент Йоро Хорхе Мендес уже проинформировал «Реал» о приближении переговоров с «Лиллем», за который в настоящий момент выступает 18-летний француз. Защитник не планирует продлевать контракт, действующий до 30 июня 2025 года.

Игрок, дебютировавший в 16 лет, уже провел 39 игр в Лиге 1, а также выступает за молодежную сборную Франции и считается основным игроком в команде, которая будет представлять страну на летних Олимпийских играх.

Контракт Франко Мастантуоно, выступающего за аргентинский «Ривер Плейт», недавно был продлен до января 2026 года. Кроме того, в новый вариант соглашения полузащитника вошел пункт об отступных в размере 45 млн евро, которые могут вырасти до 50 млн.

Йоро – приоритетная цель «Реала» на лето наряду с Дэвисом и Мбаппе. «Лилль» запросит около 60 млн евро (As)

16-летний Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу» 

Материалы по теме

108 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блин, раньше столько стоил Зидан на пике, теперь - люди, которым ещё алкоголь не продадут
+37
-3
+34
Ответ SopTecret
блин, раньше столько стоил Зидан на пике, теперь - люди, которым ещё алкоголь не продадут
Ну это не совсем верно, с учётом инфляции Зидан стоил бы сегодня больше 200 млн
+30
-1
+29
Ответ Мысли Стетхема
Почему все французы чёрные?
Белые проигрывают в физических данных и мотивации в детстве.
+15
-1
+14
Ответ Мысли Стетхема
Почему все французы чёрные?
Чернокожее население Франции составляет менее 10% от общего населения
+13
-1
+12
Ответ Predator87
так это и круто)барса все правильно делает.зачем платить миллионы за непонятно кого,если можно их бесплатно в академии воспитать)
Что значит платить за непонятно кого? За ними следят по несколько лет, знают их от и до.
+11
-1
+10
Ответ Val Smith
Кто-то смотрит Ривер, зачем Реалу ещё один молодой полузащитник при том что Турка маринуют и Браим по праздникам играет.
Мне кажется это всё от того, что эти ребята в будущем могут ещё подорожать, а так они перспективные. С тем же Браимом так и сделали, отправили в аренду и теперь он играет на регулярной основе, а не по праздникам...
+9
-1
+8
Ответ fatei4
Похоже история выходит на новый виток спирали - барса снимает урожай юниоров, а реал скупает всё что блестит.
У барсы выхода другого нет, кроме как делать ставку на академию. При этом академия Реала принесла больше денег клубу.
+8
-2
+6
Ответ Predator87
так это и круто)барса все правильно делает.зачем платить миллионы за непонятно кого,если можно их бесплатно в академии воспитать)
это называется одним словом - безысходность. клуб, у которого абсолютно пустые карманы не имеет больше других вариантов, кроме как вводить молодежь в состав. а то что творила Барселона когда у них были деньги все знают, условного Ямаля не искали в академии, а просто покупали Дембеле за 100 +.
+5
-1
+4
Кто-то смотрит Ривер, зачем Реалу ещё один молодой полузащитник при том что Турка маринуют и Браим по праздникам играет.
+6
-3
+3
Ответ Predator87
так это и круто)барса все правильно делает.зачем платить миллионы за непонятно кого,если можно их бесплатно в академии воспитать)
будто у них выбор и деньги есть )) все ухлопали на престарелого поляка и Рафинь с Торресами.
+4
-1
+3
Ответ ретроградный меркурий
Во-первых, не все. Жиру, Гризманн, Льорис, Эрнандесы, Клосс, Павар, Рабьо. Во-вторых, у Франции огромное количество бывших африканских колоний. А для африканских детей, живущих во Франции, спорт и в первую очередь футбол - самый очевидный социальный лифт
У Франции до сих пор много африканских колоний. Только в прошлом году вышли из Нигера, и в этом может выйдут из Сенегала.
+3
0
+3
Ответ Мысли Стетхема
Комментарий скрыт
Во-первых, не все. Жиру, Гризманн, Льорис, Эрнандесы, Клосс, Павар, Рабьо. Во-вторых, у Франции огромное количество бывших африканских колоний. А для африканских детей, живущих во Франции, спорт и в первую очередь футбол - самый очевидный социальный лифт
+3
0
+3
Ответ Мысли Стетхема
Комментарий скрыт
Тут гораздо проще. Темнокожее население как правило самое бедное и кроме спорта и криминала других способов заработать у них нет
+4
-3
+1
Ответ Predator87
честно это позор.просто для сравнения.у барсы в защите кубарси,а реал покупает ноунейма из франции.тогда закрывайте кастилью,нафиг она нужна если не справляется со своими функциями
А что Кубарси это какой-то топ игрок разве?
Обычный распиаренный воспитанник бчк,который спокойно может налажать в топ матче)
+4
-3
+1
Ответ Jese Rodrigues
У Франции до сих пор много африканских колоний. Только в прошлом году вышли из Нигера, и в этом может выйдут из Сенегала.
то, что у Франции войска в некоторых африканских странах не значит, что это колонии. У США и России тоже есть войска в разных странах.
+1
0
+1
Реал покупает высококлассных игроков, а Барселона их производит.
+8
-7
+1
Ответ SaH4r.
Реал покупает высококлассных игроков, а Барселона их производит.
Ну если учесть что сильнейший воспитанник костильи за всю истори это Мората, много говорит о ее уровне:)
+7
-6
+1
Ответ Rister81
Понимаю,что Йоро может дешевле обойтись,но можно же попытаться договориться с Бенфикой о покупке Силвы,он куда мощнее,сильнее,отличный выбор позиции и характер
Атлетико уже договорился с Бенфикой несколько лет назад...
+1
0
+1
Ответ ljolik888
В Кастильи есть не плохие ребята , но к сожалению их не видно в основной команде . Практика отдавать в аренду или продавать а потом выкупать иногда работает . Но , не думаю что это идёт хорошо для молодых футболистов, так как они не чувствуют поддержки от главной команды .
Комментарий удален модератором
Вот бы ещё этих молодых-талантливых не отпускали потом по дешёвке, как Хакими, Эдегора, Эрнандеса...
0
0
0
20млн за йоро и на этом точка
0
0
0
Ответ fatei4
Похоже история выходит на новый виток спирали - барса снимает урожай юниоров, а реал скупает всё что блестит.
как бы этот новый виток не обернулся очередным рычагом, главное результат, а не способ его достижения, если покупка игроков выгодна клубу, то почему этого не делать?
0
0
0
Ответ gPk
Так тебе нужно думать о том ,почему такая слабая академия как у Реала не выпускает игроков для основы))
Интересно, как такая "слабая" академия выпускала таких игроков как Мата, Сильва, Карвахаль, и многих других, явно в середняках в основе играли).
0
0
0
Ответ gPk
А я и не говорю что он лучше. По крайней мере Рафинью никто не пиарит в отличие от бегунка .. Ну и забавно как у Родриго сыгравшего 3000 минут в сезоне всего на 8 результативных действий меньше ,чем у Рафиньи с 1400 минутами)))
В Ла Лиге 10 голов у Родриго, 5 у Рафиньи, ассисты, Рафинья 7, Родриго 5. Общее количество на 3 у Родриго больше. ЛЧ, ассисты Родриго 2, Рафинья 2, голы Родриго 3, Рафинья 0. Что-то здесь балаболом попахивает, не слышишь?
0
0
0
Ответ Мысли Стетхема
Почему все французы чёрные?
Больше интересно почему тебя это беспокоит ?
+1
-1
0
Ответ Rister81
Вы про трансфер Феликса? А что теперь по одному трансферу делать вывод?) Рубен Диаш тоже с Бенфики переходил,разве плох Энцо? Нуньес забивает в Ливерпуле,единственный минус,Бенфика много просит.
Неадекватно много, и совершенно необоснованно, а так в целом да. Как и Спортинг. Порту хоть +- адекватные деньги просит всегда за своих футболистов.
0
0
0
Понимаю,что Йоро может дешевле обойтись,но можно же попытаться договориться с Бенфикой о покупке Силвы,он куда мощнее,сильнее,отличный выбор позиции и характер
0
0
0
Ответ Predator87
задача академии в том чтобы пополнять основу клуба,а не продавать их куда то)и тот же кубарси выиграл конкуренцию,ямал вообще потихоньку выигрывает конкуренцию у игрока сборной бразилии.
Задача может и такая, но реализация выглядит по другому, реал продаёт кантерано с правом выкупа и если они хорошо играют, то забирают. В барселоне, как и выше написано- выхода другого нет, денег на покупку игроков нет.
+1
-1
0
Ответ Axmat Cecenov
Браим, не воспитаник клуба. Да и необязаны клуб кого то выкупать обратно. Клуб на них деньги зарабатывает, или чисто из за того что они воспитаники должны играть? Регилон, что должен был быть в основе? Или Аррибас? Вот Карвахаль выкупили обратно. Гутьереса могут . Почему Барселона, после золотого поколения с 2015 года, игнорировали своих игроков пока клуб не ушёл в минус на миллиард евро? Для них легче было покупать Коутиньо ,Дембеле. А, сейчас выхода нет у них.
выход есть всегда))просто есть анчелоти который не умеет или не любит работать с воспитанниками,и есть хави,который любит и умеет это делать
0
0
0
Похоже история выходит на новый виток спирали - барса снимает урожай юниоров, а реал скупает всё что блестит.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий