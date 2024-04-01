«Реал» хочет как можно скорее закрыть сделки по 18-летнему Йоро и 16-летнему Мастантуоно. «Мадрид» делает ставку на усиление молодыми талантами
«Реал» планирует подписать молодых игроков Лени Йоро и Франко Мастантуоно.
Сделки по этим игрокам планируется закрыть как можно скорее, сообщает Marca.
Руководство мадридского клуба считает, что основу усиления основной команды должны составлять молодые, талантливые игроки.
Лени Йоро является приоритетной целью мадридцев. Сообщается, что агент Йоро Хорхе Мендес уже проинформировал «Реал» о приближении переговоров с «Лиллем», за который в настоящий момент выступает 18-летний француз. Защитник не планирует продлевать контракт, действующий до 30 июня 2025 года.
Игрок, дебютировавший в 16 лет, уже провел 39 игр в Лиге 1, а также выступает за молодежную сборную Франции и считается основным игроком в команде, которая будет представлять страну на летних Олимпийских играх.
Контракт Франко Мастантуоно, выступающего за аргентинский «Ривер Плейт», недавно был продлен до января 2026 года. Кроме того, в новый вариант соглашения полузащитника вошел пункт об отступных в размере 45 млн евро, которые могут вырасти до 50 млн.
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