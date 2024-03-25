Йоро – приоритетная цель «Реала» на лето наряду с Дэвисом и Мбаппе. «Лилль» запросит около 60 млн евро (As)
«Реал» нацелился на подписание Лени Йоро этим летом.
По информации As, 18-летний защитник «Лилля» является одной из приоритетных трансферных целей мадридцев наряду с Килианом Мбаппе и Альфонсо Дэвисом. Утверждается, что «Лилль» планирует получить за Йоро около 60 млн евро. На данный момент «Реал» считается фаворитом в борьбе за подписание защитника, опережая «ПСЖ», «Челси» и «Баварию».
Текущий контракт Йоро с «Лиллем» действует до лета 2025 года. Отмечается, что защитник склоняется к тому, чтобы покинуть клуб этим летом, не продлевая соглашение.
В нынешнем сезоне Йоро отметился 2 голами в 25 матчах за «Лилль» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь.
Менди видимо тоже продают т.к. по возврату Гутьереса слухи ходят. Может на Дэвиса цену сбивают. С другой стороны можно выкупить назад и в Арсенал перепродать чтоб часть сделки покрыть. Карло ему не доверял особо.
Бавария не тот клуб, чтобы чьи-либо хотелки ставили в приоритет. Не тянул он игру на фланге и устраивал проходной двор, поэтому и отправили его в центр. Ну и удачно слили Мадриду, так как не хотели платить ему бешеную личку
Рюдигер из всех центральных защитников самый топовый, надежный и стабильный. Алаба проваливается при физической борьбе, Милитао чередует топовые матчи с провалами. Бразилец просто не умеет показывать стабильный хороший уровень.
Коалиции игроков, если они образовывались, редко приводили к чему-то хорошему. Хотя нынешние молодые французы Реала - Кама и Орельен - очень профессионально относятся к делу. Посмотрим, что будет, когда уйдут авторитеты - Кроос, Модрич и Дон Карло.
а вот в центр обороны точно кого-то надо брать
Иначе все скопытимся!!!