Йоро – приоритетная цель «Реала» на лето наряду с Дэвисом и Мбаппе. «Лилль» запросит около 60 млн евро (As)

«Реал» нацелился на подписание Лени Йоро этим летом.

По информации As, 18-летний защитник « » является одной из приоритетных трансферных целей мадридцев наряду с Килианом Мбаппе и Альфонсо Дэвисом. Утверждается, что «Лилль» планирует получить за Йоро около 60 млн евро. На данный момент « » считается фаворитом в борьбе за подписание защитника, опережая «ПСЖ», «Челси» и «Баварию».

Текущий контракт Йоро с «Лиллем» действует до лета 2025 года. Отмечается, что защитник склоняется к тому, чтобы покинуть клуб этим летом, не продлевая соглашение.

В нынешнем сезоне отметился 2 голами в 25 матчах за «Лилль» в 1. Его подробная статистика доступна здесь.