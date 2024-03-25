Йоро – приоритетная цель «Реала» на лето наряду с Дэвисом и Мбаппе. «Лилль» запросит около 60 млн евро (As)

Теги Бавария Лилль ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

«Реал» нацелился на подписание Лени Йоро этим летом.

По информации As, 18-летний защитник «Лилля» является одной из приоритетных трансферных целей мадридцев наряду с Килианом Мбаппе и Альфонсо Дэвисом. Утверждается, что «Лилль» планирует получить за Йоро около 60 млн евро. На данный момент «Реал» считается фаворитом в борьбе за подписание защитника, опережая «ПСЖ», «Челси» и «Баварию».

Текущий контракт Йоро с «Лиллем» действует до лета 2025 года. Отмечается, что защитник склоняется к тому, чтобы покинуть клуб этим летом, не продлевая соглашение.

В нынешнем сезоне Йоро отметился 2 голами в 25 матчах за «Лилль» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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50 комментариев
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Рюдигер хороший защитник, но недостаточно разноплановый и активный на поле.Алаба на ЦЗ имеет ощутимые слабые места.Если Йоро действительно так талантлив,как о нём говорят,надо брать.
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Не известно каким после крестов вернется Милитао, Алаба с его возрастом тем более. С Начо вероятно прощаются так что логичная покупка.
Менди видимо тоже продают т.к. по возврату Гутьереса слухи ходят. Может на Дэвиса цену сбивают. С другой стороны можно выкупить назад и в Арсенал перепродать чтоб часть сделки покрыть. Карло ему не доверял особо.
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Ответ Даулет Калмагамбет
Алабу надо продать арабам с его то зп
очень хочется видеть Алабу на ЛЗ.В 10-х был лучший атакующим крайком после Марсело с Алвесом.Неужели в 31 год уже не тянет?Трипьер с Жорди Альбой в более взрослом возрасте проводили,возможно,свои лучшие сезоны.А насчёт зарплаты-её можно снизить.Если Давид откажется,то наверно,вариант с продажей разумен.
+8
-2
+6
Ответ Panurge From hell
Рюдигер хороший защитник, но недостаточно разноплановый и активный на поле.Алаба на ЦЗ имеет ощутимые слабые места.Если Йоро действительно так талантлив,как о нём говорят,надо брать.
Алабу надо продать арабам с его то зп
+6
-3
+3
Ответ Panurge From hell
очень хочется видеть Алабу на ЛЗ.В 10-х был лучший атакующим крайком после Марсело с Алвесом.Неужели в 31 год уже не тянет?Трипьер с Жорди Альбой в более взрослом возрасте проводили,возможно,свои лучшие сезоны.А насчёт зарплаты-её можно снизить.Если Давид откажется,то наверно,вариант с продажей разумен.
Вспомни матч с Ливерпулем где Салах уничтожил Алабу, его в итоге поменяли в том матче, на лз он не вывозит уже
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Ответ Sergey
Реал продолжает собирать чернышей и это хорошо. Чем больше темных, тем меньше шансов на победы в матчах с топовыми клубами, в которых чернышей 20 -25%.
Сборная Франции вошла в чат
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Ответ Panurge From hell
Перестал тянуть в 27 лет?Мне кажется,здесь больше повлияли его личные хотелки.Про Рюдигера-он самый надёжный,во многом,потому,что он меньше других вовлечён в игру,и следственно имеет меньше возможностей ошибиться.И Алаба и,особенно,Милитао совершают гораздо больше оборонительных действий за 90 минут;также получая мяч они стараются продвинуть его вперёд,и меньше делают безопасных,но никак не продвигающих мяч вперёд пасов.Если бы Рюдигер играл в таком стиле,его ошибок стало бы заметно больше.
Такую пургу несешь просто. Сразу видно, что матчи Мадрида вообще не смотришь. Как только Рюдигер стал основным, защита Мадрида более-менее надежной стала. Алаба с Милитао регулярные привозы устраивали и винили друг-друга в пропущенных голах. Никто из них не мог лидерство в защите на себя взять. Я уже молчу про то, как Рюдигер закрыл Холланда в первом матче, а его отправили на скамейку и снова поставили Милитао. Как итог - проходной двор в защите и четыре пропущенных гола. Кто тебе сказал, что Тони не вовлечен в атаку? У него все в порядке с пасом и подключениями в атаку.
Бавария не тот клуб, чтобы чьи-либо хотелки ставили в приоритет. Не тянул он игру на фланге и устраивал проходной двор, поэтому и отправили его в центр. Ну и удачно слили Мадриду, так как не хотели платить ему бешеную личку
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Ответ Panurge From hell
очень хочется видеть Алабу на ЛЗ.В 10-х был лучший атакующим крайком после Марсело с Алвесом.Неужели в 31 год уже не тянет?Трипьер с Жорди Альбой в более взрослом возрасте проводили,возможно,свои лучшие сезоны.А насчёт зарплаты-её можно снизить.Если Давид откажется,то наверно,вариант с продажей разумен.
Он уже в Баварии не тянул последние 2-3 года, а сейчас вдруг после тяжелой травмы прям заиграет на фланге? Это как некоторые фанаты, которые хотели Рамоса обратно на правый фланг вернуть. Ну Моуриньо и вернул против Дортмунда и случился полный провал.
Рюдигер из всех центральных защитников самый топовый, надежный и стабильный. Алаба проваливается при физической борьбе, Милитао чередует топовые матчи с провалами. Бразилец просто не умеет показывать стабильный хороший уровень.
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Олды одобряют.
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Такими темпами в Реале соберётся половина сборной Франции. Для сборной это хорошо, а для клуба - время покажет.

Коалиции игроков, если они образовывались, редко приводили к чему-то хорошему. Хотя нынешние молодые французы Реала - Кама и Орельен - очень профессионально относятся к делу. Посмотрим, что будет, когда уйдут авторитеты - Кроос, Модрич и Дон Карло.
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Ответ ShamilK
Такую пургу несешь просто. Сразу видно, что матчи Мадрида вообще не смотришь. Как только Рюдигер стал основным, защита Мадрида более-менее надежной стала. Алаба с Милитао регулярные привозы устраивали и винили друг-друга в пропущенных голах. Никто из них не мог лидерство в защите на себя взять. Я уже молчу про то, как Рюдигер закрыл Холланда в первом матче, а его отправили на скамейку и снова поставили Милитао. Как итог - проходной двор в защите и четыре пропущенных гола. Кто тебе сказал, что Тони не вовлечен в атаку? У него все в порядке с пасом и подключениями в атаку. Бавария не тот клуб, чтобы чьи-либо хотелки ставили в приоритет. Не тянул он игру на фланге и устраивал проходной двор, поэтому и отправили его в центр. Ну и удачно слили Мадриду, так как не хотели платить ему бешеную личку
На то, что защита Реала стала надёжной очень сильно повлияло наличие на поле Джуда вместо 35-летнего Бенземы,который отрабатывает в обороне несопоставимо больше,акцентирование внимания тренерского штаба на грамотной позиционной обороне и суперигра Лунина,который спасает больше,чем Куртуа в прошлом сезоне.Анализ такого сложного процесса не сводится к одному аспекту.Касательно матча Сити-весь Реал играл отвратительно и Рюдигер ничего особо не изменил бы,как бы тебе снова не хотелось свести очередной многофакторный процесс к одному простому факту.К слову,Милитао в том матче неиронично был лучшим из оборонительных игроков,Алаба с Камавингой проиграли буквально все единоборства.На счёт игры с мячом-можно какую-то статистику?Даже те,кто хотят видеть Тони в стартовом составе,признают,что,как плеймейкеры,Алаба с Милитао лучше. Касательно Баварии-странно аппелировать к авторитету её руководства после череды нелепых решений в последние годы.Допускаю,что Алаба не тянет,но нужно попробовать.Если не справится,то можно поставить вопрос о продаже.
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Ответ иц а мен
Всякий шлак покупает наш риал, мде, скатились
Ваш это какой? Нижне тагильский ?
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Ответ Sergey
И назвала себя топ клубом.
Сначала выиграла ЧМ18, потом чуть не повезло, могла бы и выиграть второй турнир подряд ЧМ22
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Ответ songbilong
Сборная Франции вошла в чат
И назвала себя топ клубом.
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Ответ Sergey
Реал продолжает собирать чернышей и это хорошо. Чем больше темных, тем меньше шансов на победы в матчах с топовыми клубами, в которых чернышей 20 -25%.
Чем больше чернышей, тем больше шансов у нормальных команд типо осасуны и валенсии.
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Ответ Homelander_666
Но Мигель не какая-то вещь, чтобы вернуть его и сразу же перепродать. Если Мигель вернётся, то уйдёт Фран.
Может и такое случиться. А может случиться что уйдет Менди и будут Фран с Мигелем, а Дэвис будет дорабатывать год контракта, продлит или окажется в другом клубе. Но четыре левых защитника не будет.
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Ответ Val Smith
Не известно каким после крестов вернется Милитао, Алаба с его возрастом тем более. С Начо вероятно прощаются так что логичная покупка. Менди видимо тоже продают т.к. по возврату Гутьереса слухи ходят. Может на Дэвиса цену сбивают. С другой стороны можно выкупить назад и в Арсенал перепродать чтоб часть сделки покрыть. Карло ему не доверял особо.
Но Мигель не какая-то вещь, чтобы вернуть его и сразу же перепродать. Если Мигель вернётся, то уйдёт Фран.
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Ответ Val Smith
Так я ультимативно ничего не заявлял, а сказал что мы не знаем. Буду рад если Алаба вернется, но он в целом возрастной игрок и молодой талантливый центральный не помешает. Сейчас многие практикуют гибридные схемы( Пеп) и другие с 3 центральными защитниками так что лишний центральный может пригодится.
мне кажется,не надо столько уделять внимания тому,что после крестов игрок не вернётся на свой уровень.С большой долей вероятности,всё сложится хорошо и ты зря переживал.
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Ответ *MVP*
лол, ван Дейк как раз яркий пример того, что после крестов почти невозможно вернуться на прежний уровень
Разговоры о том,что Ван Дейк не вернулся на прежний уровень-яркий пример того,что огромное число людей смотрят футбол жопой)Так хорошо,как в этом сезоне,Вирджил не играл,возможно, никогда.Единственное,прошлый сезон по его меркам неудачный,но там весь Ливерпуль был в жопе.
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Ответ Panurge From hell
Тема того,что после крестов часто не возвращаются на свой уровень сильно раздута.Ван Дейк в следующем же сезоне после крестов играл так же хорошо как в сезоне до них.Пепе с Вирцем стали ещё более крутыми игроками после крестов.
лол, ван Дейк как раз яркий пример того, что после крестов почти невозможно вернуться на прежний уровень
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Всякий шлак покупает наш риал, мде, скатились
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Ответ Panurge From hell
очень хочется видеть Алабу на ЛЗ.В 10-х был лучший атакующим крайком после Марсело с Алвесом.Неужели в 31 год уже не тянет?Трипьер с Жорди Альбой в более взрослом возрасте проводили,возможно,свои лучшие сезоны.А насчёт зарплаты-её можно снизить.Если Давид откажется,то наверно,вариант с продажей разумен.
во всех играх на ЛЗ он был плох в Реале
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не понимаю зачем нужен Дэвис, он перестал прогрессировать и уже не выглядит таким монстром как пару лет назад, левый фланг обороны у Реала норм ведь итак + Мигель может вернуться.

а вот в центр обороны точно кого-то надо брать
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Комментарий удален пользователем
Йерро помню, Йорро… ждем!)
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Перес решил собрать сборную Африки в Реале?
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален пользователем
Странные вопросы тебя интересуют. Может о саморазвитии задумаешься?
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РВСН на Вашингтон!!!
Иначе все скопытимся!!!
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Сперва прочитал Йерро :)
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